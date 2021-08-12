Ильяс Эфендиев: жизнь и творчество писателя и драматурга из Физули

Народный писатель Азербайджана, лауреат Государственной премии республики, заслуженный деятель искусств, видный прозаик и замечательный драматург Ильяс Эфендиев родился в 1914 году в одном из живописных уголков Карабаха, в городе Физули, пишет Azerhistory.com.

Закончив в 1938 году географический факультет Азербайджанского государственного педагогического института, И.Эфендиев начал свою трудовую деятельность преподавателем. В начале 1939 года в периодической печати появляются ранние рассказы писателя.

В первой книге, выпущенной под названием "Письмо из деревни" (1939), наряду с одноименной повестью собраны четыре рассказа - "Засидевший парень", "Ухажер", "Мирза Иман" и "Тетя Гызбес". Получивший признание благодаря первой книге, писатель вслед за этим ознакомил своих читателей со сборником "Лунные ночи" (1945), в который вошли произведения, написанные в годы войны.

Город Физули

Город Шуша

И.Эфендиев в молодости

И.Эфендиев в Шуше с матерью (Бильгейс) братом Тофигом и сыновьями (Эльчином и Темурчином). 1950 г.

И.Эфендиев, внесший большой вклад в развитие азербайджанской литературы советского периода, создал на протяжении долгих лет различные по жанрам произведенеия прозы, написал наряду с малыми, но колоритными лирическими рассказами, много повестей, романов, пьес, очерков, публицистических статей, испытал свое перо и в области литературоведения.

В 1950-е годы писатель радовал своих читателей не только такими прекрасными рассказами, как "Сиреневое дерево", "В заповедниках", Тюльачар", "Водяная мельница", "Дачный сосед", "Охотник из города", "Шерстяная шаль", но также выступал на страницах периодической печати с актуальными очерками, воссоздающими художественный образ тружеников села и города.

Короткие лирические рассказы принесли заслуженную славу писателю. Однако высоты в азербайджанской прозе обеспечил ему крупный жанр - повести и романы. Например "Ивы над арыком", "Кизиловый мост", "Шерстяная шаль", "Водяная мельница" были переведены на русский, украинский, грузинский, латышский, литовский, чешский, словацкий и др. языки.

Первые крупные художественные произведения писателя - романы "Ивы над арыком", "Кизиловый мост", хотя и неоднозначно были приняты литературной общественностью, тем не менее, благодаря созданию цельного и неординарного образа современного человека, они в значительной мере обогатили азербайджанскую прозу.

И.Эфендиев (справа) в редакции газеты "Эдебийет Газети"

И.Эфендиев в рабочем кабинете

Предоставив на суд читателей упомянутые романы, писатель с тех пор начинает интенсивно работать в области драматургии, но тем не менее в конце 70-х годов публикует очередную свою крупную работу - "Повесть о Сарыкейнек и Валехе".

И.Эфендиев, проявляющий исключительный интерес к современной тематике, в 80-е годы пишет роман "Не оглядывайся, старик", повествующий о сравнительно недалеком прошлом азербайджанского народа, жизни кочевников - скотоводов, а также "Трехзарядная винтовка", в которой созданы этнические сцены, изображающие жизнь, зарисовки кочевников-скотоводов, судьбы простых людей, проживающих в Приаракской низменности. В романе "Не оглядывайся, старик" рассказывается о зажиточной семье терекеме, а в "Трехзарядной винтовке" - судьба бедствующего чобана.

Писатель на протяжении многих лет пользовавшийся успехом у своих читателей как прозаик, вместе с тем был талантливым драматургом. И.Эфендиев, как драматург, создавший свою школу - "театр Эфендиева" - успешно продолжал традиции Г.Джавида, Дж.Джабарлы, сумев поднять современную азербайджанскую драматургию на более высокие вершины.

Как драматург И. Эфендиев внес неоценимый вклад в дело воспитания и формирования целого поколения актеров и режиссеров в Азербайджане.

Перу писателя, с успехом испытавшего свой драматургический дар во всех жанрах драматического искусства, принадлежат трагедии, комедии, драмы и т. д. Его дебют в качестве драматурга состоялся в пьесе "Ожидание", созданной в 1943 г. совместно с Мехти Гусейном.

И.Эфендиев на премьере спектакля "Шейх Хиябани"

И.Эфендиев на премьере

И.Эфендиев с актерами спектакля "Мой Грех". 1967 г.

Режиссер М.Фарзалибеков, И.Эфендиев, художник Э.Асланов

Первой самостоятельной работой писателя в области драматургии стала написанная в 1946 г. пьеса "Светлый путь", воспевающая самоотверженный труд бакинских нефтяников. Поставленная в 1954 году пьеса "Семья Атаевых" стала событием не только в творчестве И.Эфендиева, но и культурной жизни всей республики.

Начиная с 1960-х годов И.Эфендиев в своем многогранном творчестве все большее предпочтение отдавал драматургической деятельности. В эти годы писатель пишет одну за другой лучшие свои пьесы "Ты всегда со мной" (1964), "Не могу забыть" (1968), "Сожженные дневники" (1969), "Песня остается в горах" (1971), подняв тем самым азербайджанскую драматургию качественно на еще более высокий уровень. За пьесу "Песня остается в горах" И. Эфендиев в 1972 году был удостоен Государственной премии республики.

И.Эфендиев

И.Эфендиев. 1968 г.

Гейдар Алиев и Ильяс Эфендиев

1980-е годы в творчестве И.Эфендиева можно считать наиболее ярким и плодотворным периодом. Достойный продолжатель самых лучших традиций национальный драматургии И. Эфендиев один за другим создает ряд драматических произведений "Натаван" (1981), "В хрустальном дворце" (1982), "Шейх Хиябаны" (1986), "Наша странная судьба" (1988), "Встреча влюбленных в аду" (1989), "Одинокое лоховое дерево" (1991), "Умные и сумасшедшие" (1992), "Правитель и его дочь" (1994).

По мере накопления жизненного опыта писателем оттачивалось и его перо, раздвигалась география волнующих его тем. Различные темы, на которые некогда был наложен запрет в период застоя, в том числе проблема разделенного Азербайджана, деятельность первого демократического национального правительства, трагедия 1930-х годов, нелегкая судьба соотечественников, проживающих за рубежом, последствия политики российской империи в Азербайджане, начиная с XIX в. и десятки подобных тем всегда находились в центре внимания писателя. Упомянутые темы, находившиеся под запретом, позднее стали объектом пристального писательского интереса.

И Эфендиев прошел долгий творческий путь и заслужил репутацию крупнейшего прозаика и драматурга. Драматические произведения И.Эфендиева ставились на театральных подмостках Москвы, Алматы, Самарканда, Вильнюса, Тбилиси, Махачкалы, Иркутска, Истамбула, Анкары, Разграда.

И.Эфендиев в Баку

И.Эфендиев с сыном Эльчином. 1985 г.

И.Эфендиев с сыном Эльчином

И.Эфендиев выступает в Академии Наук Азербайджана

По материалам альбома-монографии И.Эфендиева