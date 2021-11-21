Затягивание открытия Зангезурского коридора пагубно для экономики Армении

В армянском обществе сложилась очень сложная внутренняя ситуация. Военный конфликт был официально закончен, но это окончание стало серьезнейшей проблемой для премьер-министра Армении Никола Пашиняна: он и его партия начали терять власть. И единственный способ эту власть удержать - быть воплощением армянского национализма и его программы борьбы с Азербайджаном. Не сотрудничество, не примирение после неудачной войны, а именно обострение отношений. И эта игра в обострение, как мне кажется, выгодна прежде всего Пашиняну и его партии.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя последние вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией.

"В целом, конечно, очевидно, что Армения не может вести настоящий военный конфликт дальше, и произошедшее столкновение с Азербайджаном уже произвело политические изменения на карте. Тем не менее, повестка для армянского общества и для армянских руководителей остается прежней. И если руководство Армении этот конфликт принимает и выступает с позиции борьбы против азербайджанского присутствия на тех или иных территориях, то это может принести ей политические очки. И мне кажется, что это зарабатывание политических очков для Пашиняна и его партии стоит на первом месте. Они смогли удержаться у власти, понеся, конечно, потери, но атмосфера в армянском обществе очень и очень жесткая. И только подыгрывая этой атмосфере, этой жажде реванша, сопротивления, можно удерживать власть над страной. Это не означает, что армянские власти готовы или стремятся к скорому вхождению в новый конфликт с Азербайджаном. Ничего подобного на данный момент я не наблюдаю. Это означает, что такая вот игра со спичками является условием сохранения власти внутри Армении для тех, кого там называют "новыми", потому что "старые" (или, как их еще называют в Армении, бывшие - ред.) - это те, кого Пашинян опрокинул, придя к власти", - сказал наш собеседник.

По его словам, новая эскалация, если она продолжится, ставит под вопрос Зангезурский коридор.

"Потому что может оказаться, что армянские власти сознательно, а где-то и несознательно не могут обеспечить безопасность этого коридора, и таким образом, даже просто его функционирование. Отсюда и аргументы против него, аргументы против выполнения этого соглашения. Хотя по сути, конечно, армянские власти должны быть заинтересованы в том, чтобы коридор заработал. Но они оказались в такой ситуации, когда на первом месте стоит просто их политическое выживание. Политическое выживание в данном случае важнее, и это является проблемой для коридора, потому что открыть его или не открыть - это вопрос важный, экономический. Важный также в плане международных отношений, отношений с Азербайджаном", - сказал он.

Новый масштабный военный конфликт между Арменией и Азербайджаном видится российскому эксперту маловероятным.

"В нем не заинтересованы ни Азербайджан, ни Армения. Азербайджан не заинтересован потому, что ему нужно работать с достигнутым, нужно обеспечивать нормализацию отношений, и просто выполнение соглашений, которые уже есть, в полном объеме. Армянское руководство просто физически не может себе позволить такого, даже если из Лондона и Вашингтона будут шептать, мол вы можете еще раз попытаться. Начать новый военный конфликт для армянского руководства не представляется возможным, и они не заинтересованы в нем просто потому, что в Армении нет ресурсов, и ясно, что Запад их не даст. А Россия не одобрит конфликт. Россия вообще заинтересована в том, чтобы наступила нормализация, чтобы в Закавказском регионе все успокоились и начали сотрудничать в экономической области, а не ссорились и враждовали. И, в принципе, достигнутые соглашения дают такую возможность, но возникают новые обострения на границе, и это не может не вызывать беспокойства", - отметил Василий Колташов.

Касаясь вопроса частой смены министров обороны в Армении, наш собеседник сказал, что она продиктована тем, что Никол Пашинян заинтересован в том, чтобы, с одной стороны, отношения оставались напряженными, и существовала некая атмосфера конфликта, атмосфера борьбы, и он бы выглядел как вождь своего народа, который защищает его интересы в этой борьбе.

"С другой стороны, этого не было на самом деле, и Пашинян боится военных. Он боится их и с точки зрения того, что они могут заиграться, перейти границу дозволенного и начать вдруг по-настоящему воевать, поставив его в неудобное положение. Это вызвало бы неуправляемое развитие событий, которое, конечно, Пашиняну не выгодно, поэтому проще менять министров обороны. Потому что одно дело немного военной приправы к политике, и совсем другое - настоящий вооруженный конфликт. Это совершенно не входит в его планы, ему нужно заработать политические очки, а не получить очередную военную катастрофу. Поэтому с военными ему приходится осторожничать.

Пашинян понимает, что человек, проигравший войну, - это он. И в этом смысле военных нужно часто перемещать, даже если речь идет о такой административной должности, как министр обороны, и нужно постоянно быть начеку, потому что военный переворот в Армении абсолютно не исключен. Тем более, что общество, конечно, сейчас разделено, оно не создает Пашиняну такой опоры, какая у него была прежде, когда он мог вставать в позу великого реформатора, глубокого мыслителя от экономики, и человека, который знает, куда вести Армению, понимает, как ей строить отношения с западными странами, с НАТО, как "поставить на место Россию и, конечно, Азербайджан". И эта ситуация не может его не провоцировать на частую смену министров обороны, одновременно с этим перекладывать на них немножко ответственности. Потому что, когда их снимают с должности, они предстают как бы что-то несделавшими, в чем-то виновытыми. И это очень удобно политически, потому что, когда вы являетесь премьер-министром, понесшим колоссальные репутационные потери, очень важно смещать тех или иных чиновников, потому что в этом случае к вам начинают относиться более серьезно. Конечно, это способ и снимать ответственность с себя, когда премьер-министр, слегка приправляя политику воеными вопросами, в то же самое время на военных постоянно перекладывает ответственность за те или иные случаи обострения на границе. И это для него политически удобная тактика", - подытожил российский эксперт.

Талех Агавердиев