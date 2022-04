Пахлава/баклава не имеет никакого отношения к армянам

Автор: Агентство Интеллектуальной Собственности Азербайджанаской Республики

На днях в армянской прессе распространилась информация о том, что со стороны армян началась подготовка для обращения в ЮНЕСКО с целью включения в список нематериального культурного наследия мира одного из наиболее используемых видов сладостей древней тюркской кухни - пахлавы/баклавы как образца своего нематериального культурного наследия.

Прежде всего, следует отметить, что пахлава/баклава - одна из самых вкусных и широко распространенных сладостей, наиболее часто употребляется в гастрономической культуре ряда восточных, и в первую очередь тюркских народов, и не имеет никакого отношения к армянской кухне. С другой стороны, не может быть и речи о какой-либо связи слова пахлава/баклава с армянским языком с этимологической точки зрения. Этнолингвистический анализ этой языковой единицы показывает, что она входит в лексику языков тюркских народов, и несмотря на то, что в ряде языков звучит с небольшим фонетическим различием, имеет ту же семантику. Например, на турецком языке это звучит как "баклава", на азербайджанском - "пахлава", на узбекском, казахском и татарском - "пахлава/ баклава". По мнению ряда специалистов, это название с древних времен претерпевало изменения - бакилаги-бакилави-баклава, в других вариантах - баклагу или баклаги, а сегодня употребляется во многих языках как пахлава/ баклава, значение которого также трактуется как "слоеный торт". В словарях говорится, что это слово больше относится к лексике анатолийских тюрок или азербайджанских тюрок. Лингвист турецкого происхождения, профессор Тунджер Гюленсой отмечает, что корень слова пахлава/баклава - это bakl, что означает "корм" на турецком языке, и к нему добавляются окончания -la-ğı. Слово видоизменялось как bakılağı>bakılavi>baklava (Gülensoy, Tuncer (2007). Türkiye Türkcesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü-I . Türkiye: Türk Dil Kurumu. s. 106. ISBN 978-9751619709).

Это слово перешло и в языки нетюркских народов. Например, слово пахлава/баклава впервые встречается в английском языке в 1650 году, и, как указывается, является тюркизмом, заимствованным из турецкого языка (Oxford English Dictionary, 2nd edition).

Историк Нури Джанлы отмечает, что первые письменные сведения о пахлаве относятся к XV веку. По его словам, в поваренной книге музея Топкапы османских правителей сохранилась запись периода султана Фатиха, завоевавшего Стамбул. Согласно этой записи, первая "баклава" во дворце была приготовлена в августе 1453 года (Елена Солнцева. Пахлава или жизнь.Турки защищают смесь орехов, меда и теста от иностранной агрессии (12.07.2006 15:30); (Najmieh K. Batmanglij, A Taste of Persia: An Introduction to Persian Cooking. I. B. Tauris, 2007) Это слово имеет древнюю тюркско-азербайджанскую историю. Из нашей литературы известно, что в написанном в середине XV века стихотворении Гайгылы Абдала о "баклаве" говорится следующее:

"Двести подносов с баклавой в одних миндаль,

в иных наверно чечевица".

Также слово "баклава" встречается в тюркской песне XVIII века:

Панацея от всех бед баклава,

Исцеление души и тела баклава,

Не наелся досыта,

Всем назидание баклава.

Все это свидетельствует о том, что в те времена такая "баклава " уже была одной из известных сладостей тюркской кухни.

Ученые и исследователи из ряда зарубежных стран также отмечают в своих работах, что слово баклава/пахлава относится к тюркскому языку и, будучи видом сладости, является образцом кулинарной культуры тюркских народов. Например, известный австрийский лингвист Франц Миклошич в своем словаре тюркских слов отмечает, что слово баклава/пахлава попало на Балканы и в Восточную Европу из лексики турецкого языка и объясняет значение этого слова как "слоеный торт" (Von dr. Franz Miklosic, "Die türkischen elemente in den süd-ost und ost-europäischen sprachen: (griechisch albanisch rumunisch bulgarisch serbisch kleinrussisch grossrussisch polnisch. WIEN, 1884. S.19).

Известный немецкий востоковед, тюрколог Герхард Дёрфер также включил слово баклава/пахлава в свой 4-томный Словарь заимствованных тюркизмов новоперсидского языка, отметив тем самым, что это слово имеет тюркское происхождение (Gerhard Doerfer, "Türkische und Mongolische Elemente im Neupersischen", 1965, T2, s.255).

Ученый-историк Пол Д. Буель в своей книге отмечает, что слово баклава/пахлава связано с тюрками и имеет то же значение и в могольском языке (Paul D. Buell, "Moğol İmparatorluğu ve Türkleşme: Yemek ve Yemek Yollarının Kanıtı", s. 200 ff, Amitai-Preiss, 1999). Это слово, относящееся к тюркскому языку, используется во многих языках с небольшими фонетическими различиями (Merriam-Webster Çevrimiçi, sv Baklava" . Mw.com . 2012-04-22; "Dictionary.com. Kısaltılmamış, sv Baklava" . sözlük.reference.com . 2012-04-22).

Одним словом, мнение о том, что слово баклава/пахлава имеет тюркское происхождение является очевидным выводом, принятым научным сообществом.

Хотя в исследованиях некоторых лингвистов и есть предположения, что слово баклава/пахлава произошло от арабского слова "baglawi" - "плетеная цепь", эта версия не нашла своего подтверждения.

Азербайджанский ученый Башир Ахмедов отмечает, что название баклава/пахлава связано со словом "пахла", которое широко используется в азербайджанском языке (Башир Ахмедов. Этимологический словарь).

Говоря об этимологии слова баклава/пахлава, следует отметить, что существуют также мнения о том, что название этой сладости произошло от двух слов - "бакла/пахла" в тюркских языках и "халва" в арабском, и есть определенные научные основы этого. Известно, что в Азербайджане слово "бакла/пахла" относится к бобовым культурам. Но исторически это слово относили ко всем видам зерновых и бобовых культур. Грецкий орех, миндаль, арахис и т. д. также входят в эту категорию. Следует отметить, что пахлаву иногда приготавливают из рисовой и кукурузной муки, а также муки зерновых и бобовых культур. Скорее всего, слово "бакалея" в русском языке происходит от того же корня. А слово "халва" арабского происхождения переводится как "мучная сладость". Слово бахлава/пахлава является контаминацией, то есть новым словом, образованным от сочетания слов бакла/пахла и халва, и, что наиболее важно, в соответствии с правилами словообразования турецкого языка. Если быть точнее, словосочетания баклахалва/пахлахалва превратились в слова баклава/пахлава за счет сокращения слога в середине слова.

Это слово также широко используется в русских лексикографических источниках.

"Пахлава" - Восточное пирожное с ореховой начинкой (http://www.mirefremova.ru. Современный толковый словарь русского языка Ефремовой Т.Ф., 2000);

- Бакинская пахлава, Нахчыванская пахлава, Шушинская пахлава, слоеный, лапша, как лапша и т.д. (Похлебкин В.В., Большая энциклопедия кулинарного искусства. Все рецепты В.В Похлебкина, Центрполиграф,М., 2009);

- Азербайджанский национальный пирог с ореховой начинкой и размером с целый противень, на котором выпекается, а потом делится на порции-ромбики. Имеет несколько разновидностей, которые отличаются характером теста, соотношением теста и начинки, способом их укладки и расположения и пропорциями компонентов в начинке (Кулинарный словарь, Зданович Л.И. Серия: Карманная библиотека. 2001, 4000 с).

В национальных азербайджанских коврах также можно найти ряд символов, напоминающих по форме пахлаву. Если обратить внимание на геометрические узоры на многих азербайджанских коврах, то можно увидеть рисунки, состоящие из прямых, ломаных и волнистых линий, изображения Солнца, Луны, звезд, а также такие орнаменты, как пахлава или ромб. В целом же пахлава считается в азербайджанской национальной культуре символом огня, а орех в середине отражает мифический смысл творения.

Интересно, что и в ряде армянских письменных источников отмечается, что слово баклава/пахлава относится к тюркской лексике, а сладости с этим названием - к гастрономической культуре тюркских народов, и этимологически не имеют никакого отношения к армянам.

Например, писатель и лингвист армянского происхождения Севан Нишанян, считая самыми ранними из известных ему форм этого слова (до 1500 года) "baklağı" и "baklağu", отмечает его прототюркские корни, тем самым указывая на то, что на самом деле армяне не имеют к нему никакого отношения (Nişanyan, Sevan (2009) (Türkçe). Родословная слов - этимологический словарь современного турецкого языка [Kelimelerin Soyağacı - Çağdaş Türkçenin Etimolojik Sözlüğü]. İstanbul. http://nisanyansozluk.com/?k =baklava).

Говоря о том, что написано о пахлаве/баклаве в армянских источниках, также будет уместно упомянуть одну из армянских сказок. Речь идет об армянской фольклорной единице, включенной в книгу "Армянская кухня" армянского автора Талиты Амбарцумовны Хатрановой. Армянская народная сказка "Вкус пахлавы" очень интересна с точки зрения разоблачения лжи армян. Представляем вниманию текст сказки:

"Какая сладость самая лучшая и какое блюдо самое вкусное?

Каждый назвал свое любимое блюдо и похвалил, что оно самое вкусное.

- Нет, братцы - вступил в разговор Сако, - самая сладкая вещь - это пахлава.

- Откуда ты об этом знаешь? - спросил Кери Торос.

- Ежели бы не знал, то и не говорил бы, - ответил Сако.

- Откуда ты знаешь? Эх ты! - съязвил Мегдесани Арут. - Сам-то ты ел пахлаву?

- Я не ел, но знаю, - гордо ответил Сако.

- Раз ты не ел, откуда тебе известно, что пахлава сладкая? - спросил Кери Торос.

- Эх, вы! - обиженно сказал Сако. - Хотя я и не ел пахлаву, но знаю. Я узнал об этом тогда, когда в прошлом году ездил в Карс на базар. Я видел людей, которые ели пахлаву. Они и говорили: "Пахлава очень сладкая".

Эта простая армянская народная сказка является наглядным показателем того, что пахлава/баклава никакого отношения к хай-армянам не имеет. Ее содержание еще раз доказывает об отсутствии четкого представления об этом понятии даже в исторической и генетической памяти армян. Также, как видно из приведенных выше ссылок на ряд авторитетных авторов, слово пахлава/баклава никак не связано с армянским языком, а как вид сладости - с армянской кухней. Одним словом, как и всегда, мы имеем дело с очередной армянской фальсификацией.

Таким образом, что слово баклава/пахлава относится к тюркской лексике, а известный под этим названием вид сладостей - к гастрономической культуре тюркских народов является признанным в мире фактом, и нынешние претензии хай-армян по поводу баклавы/пахлавы не имеют ни исторической, ни научной, ни правовой основы.