Очередной немецкий позор: о чем трусливо молчат международные правозащитные организации?

Автор: Акпер Гасанов

В 2021 году правоохранительными органами было зарегистрировано 3889 преступлений, совершенных с применением силы. Этот показатель на 15% выше, чем в 2020 году. В результате этих преступлений более 1400 человек получили ранения, пятеро погибли.Я сознательно не пишу сразу название страны, в которой наметился такой рост преступлений со стороны полиции. Предлагаю для начала просто вникнуть в эти цифры.

Еще раз- 1400 человек получили ранения и пять человек погибли! Не в ходе войны, контр-террористической операции, а от рук полиции. Нет, конечно же, это не статистика реалий Азербайджана. Но предлагаю ответить на вопрос о том, что бы сделали с нашей страной всевозможные международные правозащитные организации, имей место в Азербайджане что-то хотя бы близкое к этой цифре? Ответ очевиден- начали бы очередную кампанию. по очернению нашего государства.

Но сейчас они молчат, набрав в рот воды. Почему? Потому, что вся эта ужасающая статистика говорит о происходящем в ФРГ. Да, именно там происходит, будет называть вещи своими именами, настоящий полицейский произвол. Причем, отмечу отдельно и особенно, я ведь ведь сейчас говорю об официально подтвержденной статистике. Очевидно же, что в реальности преступлений, совершенных немецкими полицейскими, гораздо больше.

Просто жертвы этих преступлений, осознавая свою незащищенность, предпочитают помалкивать, не афишировать случившееся с ними. Но даже официальные цифры красноречиво говорят о том, что ФРГ закрепило за собой статус полицейского государства, руководители и политики которого не имеют никакого морального права кому-то, где-то и когда-то читать проповеди.

Ибо, чтобы читать проповеди, нужно чтить заповеди. Чтобы трещать о демократии, свободе собраний и слова, нужно самим все это соблюдать досконально. В ФРГ, как видим, этим не пахнет. И это, повторюсь, официально признанный факт. Дело в том, что 10 мая 2022 года общественности был представлен отчет Федерального министерства внутренних дел ФРГ под названием "Статистика политически мотивированных преступлений в 2021 году".

Отчет содержит статистику политически мотивированных преступлений, совершенных в Германии в прошлом году. Читая его, впору схватиться за голову. Ведь, согласно отчету, в 2021 году было зарегистрировано 50 048 политически мотивированных преступлений! То есть, более четырех тысяч политически мотивированных преступлений в месяц!

Чтобы было еще более понятен масштаб кошмара сообщаю, что получается порядка 137 политически мотивированных преступлений в день! Это же просто конвейер по политическому преследованию какой-то! Но, кто-то перестает считать страной с идеальной демократией, кто-то называет ее полицейским государством, диктатурой? Нет, ничего этого нет.

Засунули голову в песок, выставив на всеобщее обозрение филейную часть все международные правозащитные организации. Да, те самые, который активно реагируют на каждый информационный вброс, даже порой на открытую дезинформацию, со стороны отечественных "радикалов", готовых, к слову, выступать с антигосударственных позиций и нивелировать победу Азербайджана в 44-дневной войне.

При этом, Германии по очень многим показателям до Азербайджана- как пешком до Луны. Вот, всего одно, но крайне яркое тому доказательство: в указанном официальном отчете Федерального министерства внутренних дел ФРГ отмечается резкий рост антисемитских преступлений. Сообщается, что в 2021 году полиция зарегистрировала 3027 антисемитских преступлений.

Это на 29% больше, чем в прошлом году. Да, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер назвала широкое распространение этих преступлений в Германии "позором для ее страны". Но слова словами, а статистика преступлений на почве антисемитизма , да еще в стране, которая никогда не отмоется за преступления, совершенные гитлеровскими нацистами в отношении евреев, говорит сама за себя.

В Азербайджане нет антисемитизма. От слова совсем. В Израиле часто называют Азербайджан примером толерантного отношения к евреям. Да и в целом, азербайджанская модель мультикультурализма активно изучается и приводится в пример. Только вот удержит ли все это господ из международных правозащитных организаций, молчащих по поводу немецкого ужаса, или политиков из ФРГ, в своем глазу бревна не замечающих, от менторства и политики двойных стандартов в отношении нашей страны? Ответ очевиден- не удержит. Поэтому и отношение к ним должно быть соответствующим.