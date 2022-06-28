Азербайджан-Казахстан-Турция: новый формат сотрудничества как ответ на региональные вызовы

Автор: Мехти Ахмедзаде

27 июня 2022 года в Баку по инициативе азербайджанской стороны состоялась первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и министров транспорта Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Турецкой Республики. Первая трехсторонняя встреча министров иностранных дел и транспорта трех братских стран является очень знаменательным событие, ибо она предоставила возможность обсудить возможности дальнейшего расширения сотрудничества в области транспорта и связи между тремя странами, которые разделяют высокий уровень партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней площадках. По итогам трехсторонней встречи министры иностранных дел Азербайджана, Казахстана и Турции подписали Бакинскую декларацию. Реализация настоящего заявления укрепит сотрудничество между тремя странами в области транспорта и связи, а также внесет позитивный вклад в расширение транзитного потенциала наших стран.

В современных условиях нарастания угроз глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию большое значение в плане предотвращения и снижения рисков и вызовов на региональном уровне имеет укрепление сотрудничества трех стран в сфере транспорта и коммуникаций. Как известно, между Азербайджаном, Казахстаном и Турцией существует тесное партнерство, а также взаимовыгодное региональное. Сюда, в том числе, входит и сотрудничество в Организации тюркских государств, Организации экономического сотрудничества и других региональных организаций. Транспорт и связь являются одним из краеугольных камней для дальнейшего развития связей между нашими странами.

Выгодное географическое положение на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг делают все наши государства основными транзитными странами, соединяющими Европу и Азию. Кроме того, Азербайджан, Казахстан и Турция играют ключевую роль в укреплении каспийско-черноморского сотрудничества. В связи с этим важно иметь эффективные транспортно-коммуникационные связи, а также в полной мере использовать имеющийся торговый потенциал.

Вопрос транспортного сообщения всегда стоял на повестке дня национального экономического развития Азербайджана. Автомагистрали, железные дороги и пограничная инфраструктура, а также Бакинский международный морской торговый порт предоставляют эффективные возможности для удовлетворения растущего транзитного потока. В частности, по инициативе и при поддержке нашей страны были реализованы проекты международной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, для увеличения транзитных возможностей.

Азербайджан, Турция и Казахстан придают особое значение Транскаспийскому среднему коридору Восток-Запад - мультимодальному транспортному маршруту через территори наших стран. Совместными усилиями мы сможем активизировать привлечение дополнительных грузов. В этом отношении очень важно трехстороннее сотрудничество, поскольку последние региональные события ясно демонстрируют растущее значение Среднего транспортного коридора для торговли между Азией и Европой.

Реализация большого числа транспортных перевозок идет сегодня по нарастающей и способствует еще большему сближению со странами региона. Сегодня наблюдается диверсификация экономических связей, развитие целого ряда направлений сотрудничества, включая туризм, агропромышленный сектор, сферы высоких технологий, услуг, банковскую. Эти направления являются приоритетными для Азербайджана, поскольку он ставит целью развивать ненефтяную экономику. Реализация транспортных проектов будет стимулировать интерес предпринимателей к экономической деятельности.

Тут важно рассказать и о значении Зангезурского коридора, персперктивы которого невероятно велики. Этот коридор может улучшить транспортное сообщение в рамках Транскаспийского международного среднего коридора Восток-Запад и обеспечить более короткую связь на транспортном маршруте Казахстан-Азербайджан-Турция. Зангезурский коридор также играет особую роль в налаживании маршрута в направлении стран ЕС.

Созданный совместными усилиями трех стран новый трехсторонний формат станет эффективным механизмом укрепления безопасности, стабильности и сотрудничества как на региональном, так и на более широком уровнях. Тюркский мир укрепляет свое место на мировой арене как влиятельная и могущественная сила, с которой должен считаться остальной мир.