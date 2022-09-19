Азербайджан остается ключевым гарантом безопасности международных проектов

Автор: Лейла Таривердиева

В Самарканде прошел очередной саммит Шанхайской организации сотрудничества. Для Азербайджана никаких ожиданий от этого мероприятия не было, потому что наша страна не является членом организации, уже шесть лет находясь на позиции партнера по диалогу. Тем не менее, участие в саммите Президента Ильхама Алиева, проведенные им встречи и направленные оттуда известным адресатам меседжи были очень важны.

Напомним, что в ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На нынешнем саммите Иран получил путевку в полноправные члены. Вопрос же подъема статуса Азербайджан до наблюдателя пока остается открытым.

В своем выступлении Президент Ильхам Алиев в сжатой форме представил преимущества и возможности Азербайджана, которые в сегодняшних геополитических условиях приобретают для пространства ШОС особое значение. Транзитные возможности страны и ее способность обеспечить качественный транзит это то, что сейчас необходимо евразийскому формату осевому государству организации - Китаю, чьи торгово-экономические отношения с Европой оказались под угрозой из-за санкций Запада против России. Не случайно на встрече с Президентом Ильхамом Алиевым Председатель КНР Си Цзиньпин назвал Азербайджан стратегическим партнером Китая.

Мы уже говорили о том, что, не имея соответствующего статуса на пространстве ШОС, Азербайджан фактически является более важным представителем этого пространства, чем некоторые из его членов. И сегодня, когда Евразия потерял традиционные маршруты логистики, Азербайджан стал вообще незаменим. В своем выступлении на саммите Президент Ильхам Алиев дал в общих чертах это понять. "Азербайджан вносит весомый вклад в запуск региональных коммуникационных проектов, таких как коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В настоящее время Бакинский международный морской торговый порт имеет грузопропускную способность 15 миллионов тонн в год, которая может быть увеличена до 25 миллионов тонн. За первые 7 месяцев этого года транзит через территорию Азербайджана увеличился почти на 50 процентов. Азербайджан обладает крупнейшим гражданским грузовым флотом в Каспийском бассейне, насчитывающим 52 судна. Бакинский судостроительный завод может производить все типы судов. За последние 20 лет в Азербайджане построены или капитально отремонтированы автомобильные дороги протяженностью 19 тысяч километров, железные дороги длиной 1400 километров. Сегодня Азербайджан после Победы во Второй Карабахской войне в 2020 году строит тысячи километров автомобильных и сотни километров железных дорог на освобожденных от оккупации территориях. Азербайджан имеет один из крупнейших в нашем регионе гражданских воздушных грузовых флотов, насчитывающий 18 самолетов. Количество международных аэропортов к концу 2024 года увеличится с сегодняшних 7 до 9", - сказал азербайджанский лидер, добавив, что урегулирование карабахского конфликта создало новые возможности для развития транспортно-коммуникационных проектов в нашем регионе.

Участие Президента Ильхама Алиева в саммите ШОС проходило в непростой для страны период. Масштабная провокация Армении вызвала всплеск напряженности, привела к многочисленным человеческим жертвам. Азербайджан накануне саммита в Самарканде только завершил контртеррористическую операцию, в стране хоронили шехидов, и, казалось бы, в такой ситуации международное сотрудничество должно было быть отодвинуто на дальний план. Однако уверенное выступление главы государства дало всем понять, что Азербайджан держит ситуацию под контролем и при любых обстоятельствах способен обеспечивать безопасность и стабильность международных проектов. Он уже доказал это в период 44-дневной войны. Когда шли жестокие бои, не был остановлен ни один проект, Азербайджан продолжал четко выполнять свои обязательства перед партнерами, несмотря на выпавшие на его долю испытания. Надо сказать, что свои обязательства наша страна выполняла с не меньшей четкостью и в период всемирного локдауна из-за пандемии. Очень непросто завоевать имидж надежного партнера, еще сложнее его удержать. Азербайджану удалось и то, и другое.

Основные принципы сотрудничества в рамках ШОС исходят из так называемого "Шанхайского духа", олицетворяющего взаимное доверие, равенство, сотрудничество на основе взаимной выгоды, не решение вопросов за счет интересов партнера, продвижение идей мультикультурализма и совместно развития. Как видим, это все как раз те принципы, которые заложены в политике Азербайджана, который всегда выступает за уважение к разнообразию культур, за взаимовыгодное партнерство и равноправие стран, независимо от их масштабов. Возвращаясь к самому тяжелому периоду пандемии, напомним, что именно благодаря инициативе Президента Азербайджана международные организации обратили внимание на проблемы стран третьего мира.

Примут Азербайджан в ШОС или нет, значения не имеет. Нет такой международной организации, в которую бы Баку особенно стремился. Потому что в конечном итоге всегда оказывается, что Азербайджан нужен этим организациям больше, чем они ему.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, руководитель Клуба политологов "Южный Азербайджан" Ильгар Велизаде:

"Шанхайская организация сотрудничества одна из важных международных глобальных площадок, где наряду с вопросами сотрудничества в экономической сфере, обсуждается большой круг вопросов, связанных с политикой, различными аспектами безопасности (политическими, экономическими, экологическими), которые так или иначе находят преломление в деятельности и повестке ШОС.

Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ШОС и членами этой организации по целому ряду причин. Прежде всего, потому что ведущие государства-члены являются соседями Азербайджана, с которыми у нас имеется очень продуктивный диалог и с которыми мы решаем комплекс региональных проблем и задач. Теперь в ШОС вступает Иран. Таким образом, фактически вся северная, южная и восточная границы Азербайджана это фактически граница с пространством Шанхайской организации сотрудничества. Не учитывать этот фактор в своей внешней политике нельзя.

Кроме того, с ШОС мы реализуем очень важные экономические проекты. В Срединный коридор проекта "Один пояс - один путь" проходит по территории нашей страны. И для нас важно, чтобы страны ШОС синхронизировали свою повестку в этом вопросе. Со вступлением Ирана и коридор Север-Юг становится проектом, реализующимся на территории стран-участниц организации. Так или иначе, наши интересы проявляются и здесь.

В современном мире, когда усиливаются противоречия между различными игроками, когда нормы и принципы международного права подвергаются серьезному испытанию, много чего зависит от эффективности региональных платформ, площадок, на которых происходит взаимодействие участников региональной политики. Региональные платформы безопасности сегодня становятся более актуальными и эффективными, чем глобальные. ШОС как паназиатская платформа безопасности и сотрудничества для нас представляет особый интерес, поскольку позволяет имплементировать нашу региональную повестку в деятельность этой структуры и находить поддержку у основных ее участников. В частности, Азербайджан традиционно выступает с позиций поддержки территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела друг друга и за право выступать за путь развития, исходя из собственных интересов. Эти принципы важны для деятельности ШОС и отдельных ее участников.

Одним словом, сотрудничество Азербайджана и ШОС является очень продуктивным и эффективным с точки зрения региональной безопасности".