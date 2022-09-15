Азербайджан закрепляет позиции транзитного лидера в регионе

Автор: Лейла Таривердиева

15-16 сентября в Самарканде пройдет саммит ШОС. Шанхайская организация сотрудничества - один из форматов, которому прочат большое будущее. Существует организация уже двенадцать лет, но, как считают аналитики, ее звездный час как раз наступает сейчас, когда мир снова неудержимо поляризуется и уходит от глобализации.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Странами-наблюдателями являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, а странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Совокупная территория входящих в ШОС стран превышает 34 миллиона квадратных километров (более 60 процентов территории Евразийского континента), общая численность населения - 3,2 миллиарда человек (около половины населения планеты). Можно, конечно, заметить, что эти цифры определяются статистикой двух-трех членов организации, тем не менее, факт остается фактом. Пространство ШОС велико и продолжает расти, а присутствие в качестве оси формата второй экономики мира в лице Китая в разы поднимает ее статус и авторитет в новой геополитической ситуации.

На саммите в Самарканде ожидается принятие ряда решений и подписание 30 документов. На саммите будет запущена процедура принятия в организацию Беларуси и подписан меморандум с Ираном.

В преддверии саммита ШОС хотелось бы напомнить, что в июле 2016 года в штаб-квартире Шанхайской организации сотрудничества в Пекине состоялось подписание Меморандума о предоставлении Азербайджану статуса партнера по диалогу. За четыре года до этого Баку направил официальное письмо ШОС о желании Азербайджана стать наблюдателем в организации. То есть партнер по диалогу - это не та планка, которая устраивает азербайджанскую сторону. Понятно, что это первая ступень, но десять лет - это слишком много для страны, которая все эти годы активно сотрудничала с ШОС и почему-то продолжает оставаться в статусе "начальной школы" по сей день.

В феврале в ходе встречи в ТАСС с руководителями ведущих российских средств массовой информации Президент Ильхам Алиев коснулся этой темы и заявил, что Азербайджан официально несколько лет назад обратился в Секретариат ШОС по поводу повышения статуса страны в организации, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен.

"Дело в том, что касается ШОС, мы уже задействованы в определенном смысле. Мы являемся партнером по диалогу уже не один год. Это первая ступень. Вторая ступень - это наблюдатели. Мы официально несколько лет назад обратились в Секретариат ШОС с тем, чтобы повысить наш статус до статуса наблюдателя, но, к сожалению, этот вопрос до сих пор не решен. И мои контакты с руководством России, с руководством Китайской Народной Республики и с другими членами ШОС в этом контексте говорят о том, что нет никаких причин для того, чтобы нам статус не подняли. Но это до сих пор не происходит по неизвестным для нас причинам", - сказал азербайджанский лидер.

Одновременно заявку подала и Армения, и, как предполагалось, затягивание вопроса могло быть связано с наличием карабахского конфликта (а если точнее - с армянским фактором). В вопросах членства в международных организациях Армения является лишь довеском к Азербайджану, либо фактором, тормозящим членство нашей страны в тех или иных структурах. Армения в ее нынешнем состоянии - это лишний груз на шее любой организации. В плане экономического, политического, да любого другого сотрудничества она совершенно недееспособна. Единственной зацепкой для нее мог стать транзит, но она сама лишила себя такой возможности тупым упрямством. Армения сегодня - это зона вакуума, которую обходят дороги и логистические маршруты.

Генеральный секретарь организации Чжан Мин в марте озвучил очередное заявление ШОС о том, что вопрос Армении и Азербайджана "активно изучается", а сам он настроен оптимистично. "В то же время государства-члены ШОС единодушны в том, чтобы не вносить двусторонние противоречия в организацию", - добавил он.

Желание членов организации сохранить единодушие в своих рядах вполне понятно, однако стоит напомнить, что членами ШОС являются Индия и Пакистан, давние и непримиримые противники, между которыми существует постоянно действующий постколониальный конфликт территориального и конфессионального характера. Первоначально, когда этот вопрос затрагивался журналистами, эксперты приводили аргументы, согласно которым членство конфликтующих стран в ШОС может способствовать их примирению. Но ближе к истине были те, кто объяснял ситуацию заинтересованностью Индии и Пакистана в энергоресурсах Центральной Азии. Неслучайно четыре из пяти стран ЦА были в числе основателей организации.

В ШОС нет стран, с которыми у Азербайджана были бы какие-то трения. И Китай, и Россия, и страны Центральной Азии являются друзьями и партнерами нашей страны. Большинство - тюркские братские государства, имеющие с Баку стратегические отношения. Не секрет, что в оси организации лежат интересы Китая, а Китай и Азербайджан географически очень далеки друг от друга. Возможно, этот фактор играл определенную роль прежде, но не сегодня. За последние года в мире изменилось очень многое, и все больше взглядов обращаются на Азербайджан, который перестал быть таким уж далеким для Восточной Азии.

Серьезные геополитические изменения вывели Азербайджан на позицию страны, без которой не обойтись. Для поддержания связей между сторонами континента эта небольшая страна незаменима. Она уже стала транспортно-логистическим хабом, а теперь движется к статусу хаба и энергетического. Первое напрямую касается интересов Китая, второе - его партнеров по ШОС, ищущих пути поддержания торговых связей с Европой в условиях геополитической турбулентности и слома привычных маршрутов логистики. Срединный коридор китайской инициативы "Один пояс, один путь" в нынешних условиях приобрел особую актуальность. Азербайджан является его неотъемлемой частью и акционером созданного Китаем в рамках данной инициативы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Срединный коридор китайского проекта проходит по маршруту Китай-Казахстан-Каспийское море-Азербайджан-Грузия-Черное море или Турция-Европа. Важным звеном маршрута является Транскаспийский коридор, спрос на услуги которого за последние месяцы резко вырос. По данным первого полугодия объем транзитных грузов, проходящих через Азербайджан, увеличился примерно на 30 процентов, а по направлению Север-Запад - аж на 300 процентов. Особая нагрузка пришлась как раз на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ). В текущем году объем только контейнерных перевозок по этому маршруту через Азербайджан согласно прогнозам возрастет в шесть раз, достигнув 50 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) и 3,2 миллиона тонн грузов. Соответственно растет востребованность и железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Только за первый квартал по БТК было перевезено на 70 процентов больше контейнеров, чем в прошлом году.

Стоит напомнить также о подписанной 9 сентября в Баку Декларации по реализации коридора Север-Юг. Подписантами документа стали Азербайджан, одна из основательниц ШОС Россия и Иран, который на нынешнем саммите, вероятно, станет членом организации. Также напомним, что в апреле 2020 года в рамках ШОС по инициативе Азербайджана была проведена конференция по вопросам развития транспортных коридоров Север-Юг и Восток-Запад.

Таким образом, Азербайджан, не являясь полноправным членом ШОС, фактически активно действует на пространстве Шанхайской организации сотрудничества. Активно взаимодействует и создает условия для обеспечения комфортного решения странами ШОС своих транспортно-логистических проблем в сегодняшним реалиях. Так что можно даже сказать, что наша страна является неформальным членом ШОС.

Одним словом, Азербайджан и Шанхайский формат нужны друг другу. Так же, как страны ШОС заинтересованы в Азербайджане, Баку заинтересован в том, чтобы не упустить новый формат сотрудничества, в котором он может сказать свое слово. И сказать очень громко.