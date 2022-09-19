Визит Нэнси Пелоси в Ереван является провокацией против Армении

Автор: Центр анализа СМИ

Визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению означает появление нового политического ландшафта в регионе. И это работает, отнюдь, не в пользу Армении. Скрывающиеся за этим внезапным демаршем официального Еревана процессы рано или поздно превратятся для него в серьезную головную боль. При таком раскладе Армения может потерять свою государственную независимость. Потому что поворот спиной к России, ее давнему союзнику, ускорит изоляцию и исключение Армении из региональных процессов.

Вероятно, визит Пелоси в Ереван станет дополнительным поводом для выхода Армении из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которой доминирующая роль принадлежит России. В Ереване и без того целенаправленно занимаются поисками различных предлогов для совершения подобного шага. Визит же Пелоси явился закономерным итогом насаждаемой в Армении антироссийской кампании массовой ненависти и отдаления.

Официальная Москва внимательно наблюдает за ситуацией и не простит происходящего Еревану, если события будут развиваться по удовлетворяющему Армению сценарию. Связано это с тем, что в имеющейся региональной конфигурации политической платформой, необходимой для оказания Армении реальной поддержки не на словах, а на деле, обладают именно ее соседи. Ставка официального Еревана на далекую Америку взамен потери своего крупнейшего исторического союзника, отнюдь, не является успешным вариантом для Армении с точки зрения регионального маневрирования.

Визит Нэнси Пелоси в Ереван в столь непростое время на самом деле является провокацией, направленной против самой Армении. Игнорирование этого факта армянскими властями ставит будущее Армении под большой вопрос. Одновременно, высказываемые руководителем Конгресса в рамках визита антиазербайджанские заявления не соответствуют духу установившихся между США и Азербайджаном отношений двустороннего стратегического партнерства. Потому что сформировавшиеся за последние 30 лет отношения Азербайджан-США играли и играют решающую роль при решении целом ряде вопросов, вызывающих серьезную озабоченность, не только в двустороннем формате, но и на региональном и глобальном уровнях. Оба государства выступают с единых позиций в вопросах борьбы с международным терроризмом, участвовали в миротворческих операциях, направленных на ликвидацию последствий ряда конфликтных очагов, оказывают поддержку друг другу в обеспечении мировой энергетической безопасности. Высказываемые на фоне всего этого председателем Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси антиазербайджанские заявления, несомненно, бросают тень на существующий характер двусторонних связей. Подобными высказываниями она, в первую очередь, наносит удар по американским государственным интересам, что, в свою очередь, подрывает авторитет Вашингтона на Южном Кавказе.

О многом говорят и высказанные в Ереване госпожой Пелоси завуалированные антииранские заявления. В этом вопросе в большей степени ответственность ложится на администрацию Армении, и сложно поверить, что возможность для ее выступления с речью, посвященной борьбе армян с персами, была создана случайно. Складывается впечатление, что следующей мишенью после России является Иран, который Армения также готовится предать. Однако реагирующий на малейшее событие в регионе официальный Тегеран пока что оставил без ответа этот унизительный удар, последовавший со стороны Еревана.

Нэнси Пелоси не сдерживала слез при посещении мемориала так называемому "геноциду армян". Наверняка, эти слезы связаны с тем, что через несколько месяцев истекает срок ее спикерских полномочий. Несомненно, она в курсе того, что американский народ готовится расстаться со старыми и скандальными демократами, вследствие чего делает столь эффектный и эмоциональный выбор, выступая с показательным спектаклем перед богатой армянской диаспорой, дабы обеспечить свое дальнейшее безбедное существование. В противном случае Пелоси следовало посетить не место поклонения "жертв" мифической, недоказанной, истории, а военное кладбище Ераблур, где похоронены около 10 тысяч солдат-оккупантов. Но, видимо, это стал бы не лучшим аргументом для дальнейшей успешной карьеры.

В одном из интервью журналист задал президенту России Владимиру Путину вопрос: "Способен ли он прощать?" На что российский президент ответил "Да", добавив при этом, что может простить не всё. На дополнительный вопрос о том, что же он не прощает, последовал однозначный ответ: "Предательство".