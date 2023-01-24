Место позора изменить нельзя: HardTalk на BBC и "экзекуция" Рубена Варданяна

Автор: Акпер Гасанов

Бег по граблям, как показывает практика, является давней забавой армянских политиков разного пошиба. Место встречи оказалось изменить нельзя. Им, тем самым местом, где очередной армянский политик попытался пробежаться по граблям, набив себе кучу шишек и выставив самого себя в нелепом свете, является передача HardTalk на BBC, ведущим которой является Стивен Сакур.

Еще в августе 2020 года его гостем стал тогдашний глава МИД Армении Зограб Мнацаканян. Так вот его Сакур уличил в непоследовательности и лжи, когда тот рассказывал об армянских подходах к карабахскому конфликту. В частности, Мнацаканян тогда попытался убедить слушателей BBC, что Ереван стремится достичь мира в регионе.

Выслушав его аргументы, Стивен Сакур задал вопрос: "Вы мне сказали, что хотите мира - тогда объясните, почему в августе, всего пару месяцев назад, премьер-министр Никол Пашинян выступил с очень характерным заявлением, в абсолютно однозначной манере объявив: "Карабах - это Армения и точка". Так он хочет мира?". Мнацаканян тогда попытался уйти от вопроса, он постарался свалить все с больной головы на здоровую, обвинив Азербайджан.

Но эта провокация с треском провалилась. Сакур вернул разговор в изначальное русло, указав, что заявление "Карабах - это Армения и точка" противоречит международному законодательству, какие бы смыслы ни вкладывал в эти слова Пашинян. "Когда премьер-министр говорит "Карабах - это Армения и точка", он знает, что это противоречит международному законодательству, позиции ООН и всех независимых международных организаций, мне сложно представить, каким образом это может быть движение к миру", - вынужден был объяснять очевидные вещи главе МИД РА ведущий BBC.

Прекрасно помню, что полнейшее фиаско Мнацаканяна тогда признали даже в РА. Так, политолог Степан Даниелян довольно жестко и по пунктам разложил тогда это провальное интервью. "Мы должны быть благодарны ведущему, что помог нам узнать в подобной ситуации нашего министра иностранных дел и его способности. Повторяю, во-первых: он - не политический деятель, во-вторых: не может определиться во время различных вопросов, в-третьих: не выполнил домашнюю работу, на некоторые вопросы у него должны были быть четкие ответы", - отметил тогда С.Даниелян.

Тем не менее, мы все уже увидели выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в ходе очередного выпуска передачи HardTalk на британском радиоканале BBC, в ходе которой ведущий Стивен Сакур снова вынужден был заниматься уличением своего очередного армянского гостя в непоследовательности и лжи. Прекрасно помню, что Стивен Сакур, ссылаясь на документы Совета Безопасности ООН, открыто обвинил Пашиняна в том, что он не является миротворцем, продолжает политику агрессии против Азербайджана, совершает незаконные визиты на оккупированные территории.

И что вы думаете? Пашинян попытался уйти от фактов, скрыть свою сущность агрессора. Получилось это у него крайне плохо. В итоге Сакур резюмировал, что в стратегии Пашиняна нет сколько-либо значительного мирного элемента, и что он смотрится как его предшественники, ничем от них не отличается. У Никола Воваевича тогда, что называется, заплетался язык.

То же самое случилось и с засланным в Ханкенди из Москвы российско-армянским олигархом Рубеном Варданяном. Нет, его английский был лучше, чем у Пашиняна. Но по окончании беседы с Сакуром, подсчитывая "шишки" на лбу Варданяна, впору было задать ему тот же вопрос, что задал своему сыну один из героев кинофильма "Волшебная лампа Аладдина": "Ты зачем залез в кувшин?"

Дело все в том, что Сакур априори поставил Варданяна в неловкое положение, по сути указав на его статус именно российского засланца. По сути, "Сыртыг Рубо" предстал в виде героя фильма "Путевка в жизнь" Мустафы по кличке Ферт, на счету которого было 8 побегов и 15 приводов в приемники-распределители. Мустафа на вопрос о том, бежал ли он из Ростовского и Саратовского приемников, улыбаясь, отвечал "Бяяяжал!"

Варданян, как всем известно, из РФ тоже "бяяяжал". Но вот свой побег он пытается прикрыть фиговым листком статуса "спасителя армян Карабаха". В ходе разговора с Сакуром этот листок упал и "Сыртыг Рубо" предстал в убогой наготе лжеца, тиражирующего привычные мифы про "120.000 армян Карабаха" и про "гуманитарную катастрофу".

Вся эта ложь многократно была опровергнута, в том числе и армянскими политиками, журналистами, блогерами. В реальности в Карабахском экономическом районе Азербайджане живет порядка 30.000 человек. У Азербайджана есть все возможности контролировать въезды и выезды туда, как и все происходящее на этой территории. Так что, врать Варданян может только своему отражению в зеркале.

А Сакур вынужден был напомнить Варданяну, что весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и что никакого "арцаха" в реальности не существует. Он также указал Варданяну на то, что в РА и даже в рядах карабахских армян есть немало тех, кто требует скорейшего отъезда Варданяна из Ханкенди. На это "Сыртыг Рубо" принялся лепетать что-то совершенно смехотворное, в итоге указав на то, что никуда уезжать не собирается.

Сакур напомнил Варданяну, что он родился в Армении, а свои капиталы заработал в России, на что олигарх вспомнил про...бабушку. Мол, это она родилась в Карабахе. Получается, что любое место на земле, где жили армянские бабушки и дедушки, могут быть объявлены еще одним "армянским государством"?! Поразительная "логика". Следуя ей, Варданян "отметал" все обоснованные обвинения в своей тотальной коррумпированности, указывая на то, что есть некие "хорошо знающие его люди", которые подтвердят, что все это не так. Осталось еще услышать фразу: "Спросите у сапожника Ашота про НЛО, он расскажет все про свой диалог с инопланетянами".

Изворачиваясь, как уж на сковороде, Варданян отказался осуждать Россию за развязанную ею войну против Украины. В общем, "никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу". Собственно, он и сам признал свой провал, когда начал лепетать, что надеялся на иной ход беседы. На тот, где ему позволят врать и тиражировать мифы. Но это была всего лишь надежда "Сыртыга Рубо", не более того. Для ее осуществления он может еще раз оплатить свое соло в каком-либо российском издании. А на HardTalk ему лучше больше не соваться. Как, впрочем, и любому иному армянскому политику.