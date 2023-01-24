"Мы глубоко возмущены актами вандализма, оскорбившими чувства наших братьев мусульман"

Несколько дней назад в Стокгольме произошла безобразная акция - лидер ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан демонстративно сжег Коран перед посольством Турции. Это уже не первое его подобное деяние и не последнее - расист пообещал продолжать сжигать священную книгу мусульман и дальше. Через день акт вандализма произошел в Нидерландах - лидер местной антиисламской организации PEGIDA Эдвин Вагенсвельд вырвал страницы из Корана перед носом полиции в Гааге. Уже говорят начавшемся в Европе некоем флеш-мобе, участники которого будут осквернять святые для мусульман понятия и демонстрировать таким путем "торжество свободы слова".

"Мы глубоко возмущены этими актами вандализма, оскорбившими религиозные чувства наших братьев и сестер мусульман по всему миру и в Азербайджане", - сказал в комментарии Day.Az пресс-секретарь Апостольской Префектуры Католической Церкви в Азербайджане Торал Агаев.

Католическая Церковь, по его словам, твердо стоит на позициях искреннего, открытого диалога и сотрудничества с исламским миром, о чем постоянно говорит Его Святейшество Папа Франциск. Третья энциклика Папы Франциска "Fratelli tutti" ("Все мы братья") была высоко оценена духовными лидерами ислама, в том числе и верховным имамом университета Аль-Азхар шейхом Ахмадом аль-Тайибом, подчеркнул наш собеседник.

"О том же, какие добрые отношения сложились между мусульманами Азербайджана и Католической Церковью, свидетельствует интенсивность контактов между Управлением Мусульман Кавказа и Святым Престолом. И мы сегодня солидарны с нашими братьями и сестрами мусульманами в их справедливом негодовании по поводу этого варварского поступка.

Подобные провокационные акты, демонстративно совершающиеся для того, чтобы оскорбить верующих людей, происходят сегодня не только в отношении ислама, но и христианства. Мы постоянно получаем известия о том, как в различных странах оскверняются церкви, священные предметы и изображения, какое давление оказывается на христианское духовенство и верующих, защищающих традиционные ценности.

Безусловно, все это происходит еще и потому, что в современном мире сильно искажено понятие свободы слова и самовыражения и свобода зачастую понимается как вседозволенность, не знающая этических и нравственных границ.

Каким должен быть наш ответ, ответ верующих мусульман и христиан и всех людей доброй воли на подобное? Прежде всего, следует избегать насилия и не дать гневу себя победить. И мы обязаны ответить на эти вызовы солидарностью и не допустить, чтобы подобные провокации, нацеленные на раскол и ненависть между людьми, смогли достичь своей цели", - сказал Торал Агаев.

Лейла Таривердиева