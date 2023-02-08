У армянского лоббиста "слишком маленький мозг"

Автор: Лейла Таривердиева

Президент США Джо Байден выступил перед обеими палатами Конгресса с ежегодным посланием "О положении в стране". В своей речи он перечислил достижения своей администрации, вспомнил недобрым словом Путина и еще раз выразил поддержку Украине. У Вашингтона свои дела и приоритеты, глобальные, ему не до мелочей. И Армения с ее потерявшим актуальность "армянским вопросом" к приоритетам Штатов не относится. Хотя диаспора и лобби почему-то считали иначе и ждали, что Байден обязательно вспомнит Южный Кавказ, Лачинскую дорогу и "блокадный" Карабах. Местное лобби два месяца ведет активную работу, собирает подписи, шлет обращения, диаспора истерит на улицах с пугающими американцев плакатами. И ничего.

Ветеран армянского лобби в Конгрессе Адам Шифф пригласил на выступление Байдена так называемого "постпреда НКР в США" Аветисяна. Шифф, по его собственному признанию, рассчитывал, что "представители армянской диаспоры в Соединенных Штатах и мире - и да, президент Байден и Государственный департамент - расценят присутствие Аветисяна в законодательном органе как сильный сигнал того, что Конгресс никогда не перестанет выступать за мир" и так далее.

Как очень правильно сказал об Адаме Шиффе Илон Маск, у него "слишком маленький мозг". Так оно и есть. Главный вопрос, который должен задать себе теперь Шифф - а заметил ли кто-нибудь вообще присутствие нелегитимного "дипломата", чтобы расценить это как некий сигнал? Бессмысленное появление в Конгрессе сепаратиста стало сигналом лишь о том, что "армянский вопрос" уходит в архив. К чести законодательного органа США нужно сказать, что, несмотря на силу и активность армянского кокуса, никакие аветисяны никогда не приглашались на участие в обсуждениях и им не предоставлялась трибуна. Парламент Канады, например, пригласил Аветисяна на обсуждения по Лачинской дороге в январе. Но в Конгресс США этот мошенник всегда приходит только как гость кого-то из весомых лоббистов. Он временами получает микрофон на мероприятиях, проводимых армянскими организациями в арендованных помещениях Конгресса для небольшой кучки представителей диаспоры и лобби. Правда, в армянских СМИ это всегда подается как "постпред Аветисян выступил в Конгрессе".

В этот раз Аветисяна тоже никто, о ужас, не узнал, кроме членов лобби. В соцсетях армяне гордо делятся фото "постпреда" с этими нечистыми на руку лицами и представляют это как "Аветисян провел встречи в Конгрессе". С кем? С бывшим спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси. О, это, конечно, серьезная заявка... Что касается Шиффа, то его самый высокий пост в Конгрессе - это вице-председатель фракции по армянским вопросам. Пост главы комитета по разведке он потерял. А недавно новый спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти отказал Шиффу в членстве в этом комитете как злоупотребившему должностными обязанностями во вред интересам США. "Я отклонил назначения Адама Шиффа и Эрика Суолвелла в комитет Палаты представителей по разведке. Я полон решимости вернуть комитет по разведке к подлинной честности и авторитету, что вернет ему доверие американского народа", - заявил Маккарти.

Понятно, что дело тут не в проармянских махинациях лоббиста. Проармянские деяния конгрессменов - это такая незначительность, что они не принимаются в расчет ни в позитивном, ни в негативном смысле слова. Адам Шифф, в свое время активно ставивший палки в колеса Трампу, распространявший слухи конспирологического толка, злоупотребил своим положением председателя комитета Палаты представителей по разведке, когда призывал к цензуре информации в Twitter, чтобы защитить демократов и Хантера Байдена. Шифф в период правления Дональда Трампа развернул истеричную кампанию против президента, добиваясь его импичмента. При этом он использовал традиционные для проармянского лоббинга средства - фейки. Так, несколько лет назад он распространил не соответствующий действительности фрагмент из разговора Трампа с Владимиром Зеленским, из которого следовало, что глава Белого Дома шантажирует Киев. В конце концов была опубликована реальная стенограмма и выяснилось, что было и как, однако скандал доставил Трампу определенные неприятности. Армянство и его прислужники владеют искусством фейкометания на высоком уровне, а окружаемая фейк-истерика и, наглость, с которой проталкивается ложь, часто обезоруживают оппонента. "Член Палаты представителей Адам Шифф незаконно сочинил фальшивое и ужасное заявление, выдал его за мое как самую важную часть моего разговора с президентом Украины и зачитал его вслух Конгрессу и американскому народу. Это не имело никакого отношения к тому, что я говорил по телефону. Арест за госизмену?" - написал Трамп в своем Twitter.

К сожалению, Адам Шифф не был арестован, хотя его деятельность всегда реально противоречила интересам Соединенных Штатов. Возьмем хотя бы его проталкивание проармянской повестки в Конгрессе. Несколько лет назад Шифф чуть не вызвал дипломатический скандал, распространив со ссылкой на посла Саудовской Аравии в США фейк о якобы готовности СА заплатить за признание Штатами "геноцида армян". Поднялся большой шум, Эр-Рияд выразил свое возмущение появлением подобного фейка. Но Шиффу за это ничего не было. Видимо, потому, что богатая и влиятельная диаспора хорошо защищает своих питомцев. Такие, как Шифф пока что не потеряли свою актуальность для армянства и могут быть как-то применены к делу. Как отвалившаяся плитка кафеля или "лишняя" деталь от пылесоса.