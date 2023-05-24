Армяне упорно продолжают готовить детей к роли пушечного мяса

Автор: Мехти Ахмедзаде

Упорство, с каким армянство движется к своему очередному и окончательному поражению, просто удивляет. Вместо того, чтобы взяться за ум, критически проанализировать путь, который привел ее к плачевному результату, армянская сторона снова и снова заставляет нас сожалеть о том, что в ноябре 2020 года мы оказались слишком гуманными и не добили противника, понадеявшись на то, что поражение выведет его из националистической спячки. К сожалению, выяснилось, что мы зря надеялись. То ли армянскому народу не дают проснуться, то ли, что совсем уж безнадежно, ему и так хорошо. Возможно, реальность так пугает армян, что они предпочитают оставаться в своих фантазиях и вариться в бульоне из ненависти и страха.

В сети опубликована очередная порция фотографий и видео, на которых видно как армяне готовят детей к роли пушечного мяса. Вместо того, чтобы получать знания, заниматься любимым делом и интересами, подростки учатся стрелять и маршировать. Их фактически лишают детства, вбивая в мозги пропаганду вражды.

Армянским подросткам следовало бы заниматься совсем другим и готовиться к совсем другим реалиям, но взрослые дяденьки учат их другому. А именно - ненавидеть и убивать азербайджанцев. Армянским детям, среди которых есть и девочки, продолжают внушать, что единственной их жизненной задачей является убивать "турок". Армяне и не скрывают, что готовят своим детям мрачное будущее.

Эти школьники уже лишены нормального детства. И лишил их его не Азербайджан, а их учителя, родители и военные инструктора. Патриотизм в армянском варианте это результат зомбирования. Начинается оно с самого детства и продолжается до конца жизни. Образ врага формируется в сознании армян с самого рождения. Армянские колыбельные, детские сказки, детские телепередачи, а потом садик, школа - все это пропитано ненавистью к соседям. Когда ребенку вместо детских игр рассказывают о том, кто является его врагом, эти рассказы обязательно откладываются в подсознании. А самое печальное, что этот народ не хочет проснуться. Точнее, ему не дают этого сделать. Вот уже и новое поколение "настоящих армян" подрастает...

Странно еще и то, что международные организации закрывают на это глаза, будто бы все нормально. Известно, что Римский статут Международного уголовного суда квалифицирует вовлечение, вербовку или использование детей в возрасте до 15 лет в военных операциях как военное преступление. Также Организация Объединенных Наций (ООН) отказалась от использования детей в военных процессах и войнах после Второй мировой войны. С 1948 года организация приняла около 15 правовых документов по этому поводу.

Ну что ж, каждому свое. Когда в армию идут женщины, это говорит о серьезном кризисе в вооруженных силах. А когда воевать начинают учить и детей, это явное свидетельство краха и армии, и национальной идеи. Если Армения действительно хочет примирения, она должна в первую очередь прекратить пропаганду ненависти, а также обеспечить недопущение детей к военным процессам.