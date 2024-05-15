https://news.day.az/popularblog/1660088.html Певица Zivert раскрыла сроки возвращения на сцену
Певица Zivert раскрыла сроки возвращения на сцену
Российская певица Zivert (настоящее имя - Юлия Зиверт) раскрыла сроки возращения на сцену. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте, передает Day.Az.
Zivert сообщила фанатам, что ее состояние улучшилось, но на данный момент нестабильно. Артистка отметила, что намерена вернуться на сцену в сентябре текущего года. "Спина налаживается", - ответила певица на вопрос поклонницы о самочувствии.
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