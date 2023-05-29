Победа Эрдогана обрушила планы мирового армянства

Автор: Эмин Севдималиев

Президент Реджеп Тайип Эрдоган.одержал убедительную победу на выборах президента. Как и в первом туре, действующий глава государства набрал большинство голосов избирателей, победив со значительным перевесом.

И это не удивило нас, уже после первого тура мы сделали прогноз о том, что Эрдоган остается фаворитом в президентской гонке. Дополнительным подверждением для нас явились результаты последних опросов, результаты большинства которых, также были предпочтительны для Эрдогана.

Результаты выборов, которые уже стали историческими, очень важны, с точки зрения процессов, которые произойдут в будущем. В первую очередь, необходимо понимать, что турецкий народ дал ясно понять, что поддерживает нынешний политический курс. Без сомнений, Турция стала намного более важной страной с политической и военной точки зрения. Экономические возможности страны позволяют стране оставаться важным игроком, влияние которого будет только расти.

Однозначно то, что переизбрание Эрдогана стало плохой новостью для армян и для некоторых западных стран, в частности Франции. Армяне надеялись, что к власти придет Кемаль Кылычдароглу, которым можно будет манипулировать. Это позволило бы ослабить Турцию, расчленить и подчинить ее своей воле.

Его программа изначально была весьма сомнительной, а говоря прямо, зачастую антитурецкой и антиазербайджанской. Симоньяны, Кеосаяны, Багдасаровы верили и надеялись, что придя к власти Кылычдароглу сделает Турцию более уступчивой, развалит ее изнутри в силу поляризации общества. На это была сделана ставка, потому что ни одной стране мира сегодня не по силам одолеть Турцию лицом к лицу. И этот факт подверждается многочисленными попытками увеличить градус антогонизма по отношению к Анкаре, к примеру, со стороны Белого Дома и Парижа.

Но не сложилось. Теперь армянам, армянскому лобби в США, Франции и прочих антитурецких центрах придется мириться со своим очередным поражением. Но это будет для них совсем не сложно. Благо, привычка уже сформировалась.

Два фактора помешали реализации этих надежд.

Во-первых, выбор турецкого народа, который в обоих турах подвердил приверженность установленным ценностям. Граждане страны не допустили геополитической трагедии, которая была бы вопросом времени в случае победы Кылычдароглу. Во-вторых, продуманная программа Эрдогана позволила граждам страны убедится в том, что будущие перспективы страны еще более яркие, чем ее прошлые достижения.

Сделав ставку на Эрдогана, народ выразил одобрение и доверие политику, который вернул Турции заслуженный статус регионального лидера. Также сегодня турки по всему миру поддержали продолжение независимого политического курса.

Не мало важно и то, что ни одна сила не сможет обвинить Эрдогана в недемократичности выборов. Freedom House и прочие подобные ей организации не смогут сказать и слова. Судите сами, как можно назвать выборы в Турции недемократичными, если кандидат победил в двух турах? Такие результаты и политически ситуации присущи только демократичным странам.

Сегодня народ Турции проголосовал за прогресс, развитие и продолжение независимого политического курса. И у нас нет сомнений в том, что Эрдоган единственный правильный выбор в современной Турции.