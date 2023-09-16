США используют армянское лобби как инструмент в своей кампании против Азербайджана

Наблюдая за антиазербайджанской кампанией Конгресса и Госдепартамента США в последние дни, можно прийти к выводу, что каким бы сильным ни было армянское лобби в США, Вашингтон использует армянское лобби как инструмент в своей политике против Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend председатель общественного объединения "Правовой анализ и исследования" Рамиль Искандерли.

"Понятно, что конгрессмен Боб Менендес действует в своих интересах. Но, как и заявление Менендеса, высказывания представителя Госдепартамента США Юри Ким доказывают, что эта кампания была проведена не только потому, что его жена армянка. Всем ясно, что в основе политики, проводимой США, лежат только его собственные интересы. Соединенные Штаты избирательно подходят к конфликтам в разных регионах мира. Иными словами, здесь учитываются отдельные национальные интересы, а не принципы прав человека и равенства, о которых США заявляет всему миру", - сказал он.

Искандерли отметил, что США, которые поддерживают территориальную целостность Украины, Молдовы и Грузии, рассматривают Абхазию и Южную Осетию как часть Грузии, Приднестровье как часть Молдовы, Донбасс и Крым как неотъемлемую часть Украины и стоят рядом с этими странами на всех международных площадках, не оказали никакой поддержки Азербайджану, территории которого находились под оккупацией почти 30 лет, а предпринял шаги, отвечающие интересам оккупирующей Армении.

"В настоящее время существуют определенные силы, которые хотят помешать процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Политика Франции известна. Эта страна открыто заявляет, что находится на стороне Армении, и демонстрирует свою ненависть к Азербайджану. США, как и Франция и Россия, в качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ совершали туристические поездки и делали дежурные заявления. Эта группа сделала все возможное, чтобы сохранить конфликт в замороженном состоянии на долгие годы. На протяжении 30 лет применялась политика принуждения Азербайджана к поражению. Однако Азербайджан сумел противостоять любому давлению и собственными силами освободил свои земли от оккупации. Конечно, такое сильное государство как Азербайджан не соответствует интересам и целям США, Франции и других подобных стран. Поэтому и сегодня официальный Вашингтон не прилагает серьезных усилий для решения проблемы между Арменией и Азербайджаном, а лишь создает видимость", - отметил Искандерли.