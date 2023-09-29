О роли диаспоры на историческом этапе развития Азербайджана

Автор: Теймур Атаев

Железный кулак Азербайджана... На сегодня это определение вышло далеко за рамки общепринятого понимания выражения. Потому что на переживаемом историческом этапе мы можем говорить о Железном кулаке, в том числе, как об идеологическом, философском и моральном императиве. Ибо Железный Кулак стал стержнем единения всех представителей азербайджанского народа, вне зависимости от национальной, религиозной принадлежности, а также места проживания. Что под особым углом высвечивает роль азербайджанской диаспоры. И это - уникальное достижение всего народа, в основе чего идеи, заложенные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и развитые Президентом Ильхамом Алиевым. Что очень символично, озвучены они были на Съездах ‎азербайджанцев мира.‎

Наверное, в условиях нынешних реалий произнесенное 22 года назад Гейдаром Алиевым может рассматриваться под особым углом, демонстрируя уникальность этого лидера, заложившего фундамент того успеха, который Азербайджан проживает сегодня!

Из речи Гейдара Алиева 10 ноября 2001 г.

Подчеркнув на Первом съезде азербайджанцев мира, что во время "провозглашения своей государственной независимости Азербайджан оказался подвержен военной агрессии со стороны Армении", Г. Алиев отметил, что "Нагорный Карабах, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, можно сказать, вышел из-под контроля Азербайджана, был оккупирован вооруженными силами Армении, началась агрессия и против прилегающих к нему населенных пунктов". В результате чего 20% "азербайджанских земель оказались под оккупацией вооруженных сил Армении, более миллиона азербайджанцев, изгнанных как с территории Армении, так и с оккупированных земель, до сих пор живут в тяжелых условиях, в палатках".

Поэтому, отметил в 2001 г. Г. Алиев, "перед нами стояла задача остановить негативные процессы, мобилизовать все силы, усилия для защиты азербайджанских земель с тем, чтобы Азербайджан жил, развивался как независимое государство".

А уже вслед за данной констатацией общенациональный лидер остановился на аспекте диаспоры. "Мы хотим, - сказал он, - чтобы азербайджанцы, живущие в различных странах, как граждане этих стран, жили так, как считают нужным. И вместе с тем, чтобы они не забывали своих национальных корней, национальной принадлежности". Как раскрыл Г. Алиев, "нас, азербайджанцев, объединяют наша национальная принадлежность, исторические корни, национально-духовные ценности, национальная культура - литература, искусство, музыка, поэзия, песни, обычаи и традиции нашего народа". Поэтому "человек, в какой бы стране он ни жил, должен беречь свою национальную самобытность", ибо "в мире одновременно идет процесс ассимиляции".

А уже далее Г. Алиев озвучил идею, что представители азербайджанского народа, "приобщившись к условиям страны, в которой живут", должны "занимать там высокую позицию", но "вместе с тем они всегда должны хранить верность своим национально-духовным ценностям, национальным корням". Как он раскрыл, "именно эти факторы объединяют всех нас. Всех нас объединяют, делают солидарными идея азербайджанства, азербайджанство". Благо после обретения Азербайджаном государственной независимости "азербайджанство, как ведущая идея, стала основной идеей" для всех представителей азербайджанского, народа, "живущих как в Азербайджане, так и во всем мире". В свете чего "мы должны сплотиться вокруг этой идеи", т. к. "азербайджанство означает сохранение своей национальной принадлежности, национально-духовных ценностей и вместе с тем обогащение их синтезом, интеграцией с общечеловеческими ценностями, а также обеспечение развития каждого человека".

Вслед за чем Г. Алиев подчеркнул, что "мы должны еще многое сделать для создания мощной азербайджанской диаспоры, чтобы азербайджанцы, живущие в различных странах, стали сильнее, экономически крепче" в целях принятия активного участия в общественно-политической жизни своих стран и оказания воздействия "на жизнь этих стран".

Чтобы, таким образом, "наряду с пропагандой в различных странах независимости Азербайджана, его внешней политики оказали содействие решению проблем Азербайджана. Думаю, что азербайджанцы мира должны идти по этому пути, на этом пути еще много неиспользованных возможностей".

Преемственность линии

Как подчеркивал Ильхам Алиев, в 2002 году по инициативе Гейдара Алиева был создан орган, ныне известный в качестве Госкомитета по работе с диаспорой, благодаря деятельности которого "наши соотечественники, проживающие на всех континентах, создали свои организации".

На III съезде азербайджанцев (2011 год) Ильхам Алиев остановился на обеспечении единства, которое "делает нас сильнее", способствуя донесению азербайджанских реалий "до всего мира".

Спустя 5 лет, на IV Съезде азербайджанцев мира, И. Алиев отметил, что поддержание постоянных связей проживающих в различных уголках мира азербайджанцев с исторической Родиной позволит им "чувствовать себя еще более комфортно". Благо Азербайджанское государство сможет оказать им еще большую поддержку. В свете чего одной из главных задач Президент страны выделил консолидацию диаспорских организаций, что сделает их "еще сильнее". В контексте чего необходимо проведение "координационной работы", функции чего падают на Госкомитет по работе с диаспорой.

В аспекте очерченных задач в резолюцию IV Съезда азербайджанцев мира был включен пункт о принятии мер, направленных "на создание региональных координационных центров азербайджанских диаспорских организаций". В ракурсе чего документ зафиксировал призыв к азербайджанцам "всего мира мобилизовать усилия и способности во имя защиты наших национальных интересов и еще теснее сплотиться вокруг независимого Азербайджанского государства".

Ну а на V Съезде азербайджанцев мира в Шуше (апрель 2022 года) И. Алиев конкретизировал необходимость просвещения общественности стран проживания азербайджанской диаспоры об истории Азербайджана, сложившихся азербайджанских реалиях. Высказав удовлетворение тем, что "действующие за рубежом наши диаспорские организации находятся в постоянном контакте с Азербайджаном, Государственным комитетом", И. Алиев подчеркнул важность совершенствования координации и между диаспоральными структурами, функционирующими в различных странах.

Как государство, подчеркнул Президент Ильхам Алиев, мы всегда готовы оказать помощь в открытии азербайджанских школ, воскресных школ, тем более что "!родной язык объединяет" всех представителей азербайджанского народа.

Назвав наших зарубежных соотечественников значительной силой, И. Алиев отметил, насколько их деятельность важна для Азербайджана.

Ну а теперь попытаемся проследить за некоторыми шагами Государственного комитета по работе с диаспорой и наших диаспоральных организаций, приблизивших осуществление намеченного Гейдаром Алиевым и Ильхамом Алиевым. Что позволило диаспоре стать одним из значимых звеньев Железного Кулака, стержнем которого проявилась идея азербайджанства, должная объединить всех представителей азербайджанского народа, как мы уже отметили, вне зависимости от национально-конфессиональной принадлежности и географического места проживания.

Потрясающая активность диаспоры

Наверняка, нижеприведенные данные о деятельности азербайджанской диаспоры, с особым размахом проявившиеся за последние несколько лет, особых комментариев не потребуют.

Прежде всего, можно отметить, что с 2018 г. по сегодняшний день при поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой создано 15 Координационных советов диаспоральных организаций, охватывающих 36 государств. В 14 странах открыты и переданы в распоряжение наших соотечественников 20 Домов Азербайджана, при некоторых из которых успешно функционируют школы "Карабах" и воскресные школы.

Осуществлено формирование Медиа-центра Госкомитета, включающего Diaspor TV, Diaspor FM и Mультимедийный центр. В рамках совместного с ITV проекта в эфир выходит передача "Родина не далеко".

Создана и передана в открытое пользование инфографическая карта диаспоры (http://www.diasporamap.com).

Подготовлена интерактивная карта, являющаяся базой данных Координационного Совета.

Ежемесячно подготавливаемый информационный бюллетень направляется по не одному десятку тысяч электронных адресов;

В дни Отечественной войны и последующий период азербайджанская диаспора оказала нашей армии, семьям шехидов и ветеранов финансовую помощь на сумму почти в 3,5 миллиона манат.

По призыву Госкомитета азербайджанская диаспора активно участвовала в 7-часовом марафоне Фонда "Яшат", на счет которого было перечислено более 1 миллиона манат.

В 2022 г. Госкомитет совместно с Университетом ADA организовал круглые столы на тему "Развитие на Южном Кавказе в постконфликтный период" с участием зарубежных экспертов, представлявших различные аналитические центры, университеты и СМИ США, Германии, Великобритании, Бразилии, Франции, Израиля, Италии, Турции, Грузии и Греции.

Тогда же в Кельне прошел I форум азербайджанских врачей, среди задач которого - консолидация авторитетных ученых и молодых врачей в медицинских учреждениях Германии (200 деятелей науки и врачей, работающих в 34 городах страны), создание сетевого взаимодействия между нашими соотечественниками-врачами. 18 ноября нынешнего года в Берлине состоится II Форум азербайджанских врачей в Германии.

Параллельно завершается подготовительная работа к проведению I Форума азербайджанских ученых мира.

К слову, четверо известных азербайджанских ученых, представляющих азербайджанскую диаспору, примут участие на открывающемся через несколько дней в Баку 74-м Международном конгрессе астронавтики в Баку: руководитель группы водородной энергетики во Флоридском центре солнечной энергии Университета Центральной Флориды проф. Др. Назим Мурадов, профессор Стамбульского торгового университета, специалист в области механики и аэрокосмической инженерии Абдулла Софиев, профессор факультета аэронавтики и космонавтики Стамбульского технического университета Чингиз Гаджиев, менеджер компании "Capella Space", руководитель азербайджанской общины Флориды Эсмира Байрамова. Эти ученые были отобраны по списку, представленному Госкомитетом. С ними поддерживалась постоянная связь, а представленные ими научные статьи дали им право участвовать на Форуме.

При поддержке Госкомитета в Осло на норвежском языке издана книга писателя Терье Холмедаль (Terje Holmedahl) "Я сделаю это. "Рассказ об Азербайджане", в которой рассказывается о судьбе девочки-Лалы, изгнанной армянскими оккупантами из родного Джебраильского района и проживавшей почти 30 лет со статусом вынужденного переселенца.

На немецком языке увидело свет 3-е издание книги под названием "Карабах с XIII века по 1920 год" и "Наследие Шуши. История культурной столицы Азербайджана путь развития" немецкого тюрколога и историка Михаэля Рейнхарда Гесса.

Госкомитетом совместно с организацией "Справедливость и права без границ" перед штаб-квартирой ЮНЕСКО в Париже была организована выставка об уничтожении культурного наследия Западного Азербайджана.

По инициативе Комитета совместно Международным институтом в области прав и развития перед штаб-квартирой ООН в Женеве организована трехдневная выставка, посвященная вопросам пропавших без вести во время Карабахской войны, а также отражению минной проблемы на освобожденных территориях Азербайджана.

В Женевском пресс-клубе состоялось панельное заседание на тему "Путь, ведущий к уничтожению мин в Азербайджане: международный вызов".

В Лондоне, Манчестере и Эдинбурге прошли информационные акции диаспорских структур, отразившие трагические последствия разрыва мин, в массовом порядке заложенных в годы оккупации армянскими вооруженными силами в Карабахском регионе Азербайджана.

Представители азербайджанской общины Германии обратилась к министру иностранных дел этой страны с выражением протеста против одностороннего и предвзятого освещения в некоторых германских СМИ происходящего в Карабахе.

В декабре 2022 г. в партнерстве с Организацией тюркских государств Госкомитетом был организован Международный Баку-Шушинский форум руководителей государственных учреждений, ответственных за диаспорские вопросы. А буквально несколько дней назад в Баку прошел I Форум диаспорской молодежи тюркских государств, также организованный Госкомитетом в партнерстве с Организацией тюркских государств.

Нельзя не отметить и инициированные Госкомитетом визиты журналистов и экспертов из зарубежных стран на освобожденные от оккупации территории.

Среди других интересных проектов - проведение лагерей диаспорской молодежи. На сегодня таковых - уже четыре!

Здесь же можно обратить внимание на Обращение Госкомитета к азербайджанской диаспоре от 19 сентября 2023 г., в котором отмечалось, что на фоне новых реалий на Южном Кавказе армянская диаспора может осуществить "провокационно-террористические и другие деструктивные акты" против наших соотечественников в зарубежных странах. Актуальность этого Обращения проявилось сразу же. Уже в ночь на 20 сентября армянский националист совершил провокацию у здания Азербайджанского Дома в Торонто (Канада), произнеся неэтичные заявления в адрес нашей страны. А 28 сентября члены ливанского филиала "Дашнакцутюн" осуществили провокацию у посольства Азербайджана в Ливане.

Нелишним представляется отметить, что в дни трагического землетрясения в Турции 114 диаспорских организаций, 31 община и 34 частных лица из 44 стран направили в Турцию материальную и гуманитарную помощь на общую сумму свыше 2,5 миллионов манат. Фонд Поддержки Азербайджанской Диаспоры и Азербайджано-Турецкая Федерация Дружбы доставили 2600 посылок семьям, пострадавшим от землетрясения в Кахраманмараше. А в начале сентября в связи с началом нового учебного года были доставлены школьные принадлежности 3000 школьникам из семей, пострадавшим от землетрясения в Хатае под девизом "Вместе мы сильны!".

Наверное, даже просто выборочное перечисление вышеотмеченных акций, проведенных азербайджанской диаспорой и инициированных по линии Госкомитета по работе с диаспорой мероприятий свидетельствует о широком размахе наших диаспорских организаций. Именно их активность позволила нивелировать деструктивную деятельность армянской диаспоры. Ну и, безусловно, эти и схожие шаги диаспоры прекрасно иллюстрируют общую картину, позволяющую Железному Кулаку еще более укрепляться, когда и внутри Азербайджана, и за его пределами все представители азербайджанского народа действуют как единое целое.