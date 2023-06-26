Как Иссык-Куль стирает границу между горами и облаками

Автор: Теймур Атаев

Наверняка, многие с детства слышали об озере Иссык-Куль, являющегося визитной карточкой Кыргызстана. Причем по многим параметрам

Но, согласимся, одно дело - слышать об этом уникальном месте и, скажем, знакомиться с различного рода легендами о его происхождении. Другое, - это воочию убедиться в природных прелестях внутри и вокруг Иссык-Куля, которое, как известно, имеет такую особенность, как не замерзать даже в зимний период. От чего, в общем-то, и происходит самоназвание Иссык-Куля, в переводе на русский означающее "теплое озеро", передает Day.Az.

Насколько же радушно это красивейшее озеро распахивает свои объятия для желающих окунуться в него. И как же восхитительно (иного определения не подберешь!) в любую погоду вода Иссык-Куля манит, будь-то при сильном ветре или дожде. Вода все также зазывает к себе (в себя) всех желающих, создавая условия для ухода в момент нахождения в ней от всех забот и переживаний. От неурядиц и внутреннего недовольства собой. При этом ненавязчиво предоставляя свежесть и надежду, что окрыляют тебя.

А вокруг - первозданная природа с неповторимым ароматом и визуальной красотой тянь-шаньской ели, хвои и других величественных деревьев, тянущихся к небесам. В одном шаге от них - красивейшие, объемные многоцветные розы.

В отдельных легендах, в которых фигурируют различные сюжеты, говорится о суровом климате и внезапной изменчивости погоды в Иссык-Куле: "Черные тучи закрыли небо, гроза разбушевалась над перевалом, обрушиваясь ослепляющими вспышками молний и проливным дождем".

И действительно, даже к концу июня можно столкнуться с таким положением дел, когда палящее солнце внезапно скрывается за облаками, наполненными дождем, который одномоментно, без предупреждения, так сказать, поливает собой все вокруг. Безостановочно. И также внезапно останавливается, передавая эстафету все тем же лучам солнца.

Выдающийся кыргызский писатель, философ Чингиз Айтматов в "Белом пароходе" говорит о соприкосновении в Иссык-Куле воды и неба, с чем невозможно не согласиться. И ты в режиме реального времени воочию наблюдаешь над этой особенностью, описанной Мастером пера в блестящем художественном обрамлении. Когда отчетливо видишь, как между водой и небом аккуратно "вписываются" горы, смыкаясь с облаками. Уникальнейшее явление, характерное именно для этого ареала: соприкосновение воды и неба, где особыми красками высвечиваются жемчужины гор, переплетающиеся с облаками.

Именно на Иссык-Куле, признавал Ч. Айтматов, судьба позволила ему написать два основных романа: "И дольше века длится день" и "Плаха". Не случайно, в "Плахе" описывается судьба прекрасной волчицы Акбары и ее семьи именно на Иссык-Куле.

К слову, Чингиз Торекулович как-то сравнил это озеро с душой народа, в которой, "как в зеркале, отражаются его сокровенные чаяния и устремления". А в "Плахе" звучат фразы: "Чистое зеркало Иссык-Куля" и "Синь Иссык-Куля".

Безусловно, оставаясь один на один с Иссык-Кулем, невозможно не ощутить его особой ауры: спокойствия, добродушия, мягкости и, в немалой степени, утонченности. То есть с теми чертами, которые свойственны кыргызскому народу. Ну а моментальное изменение погоды, приводящее к грозе, грому и молнии, подтверждает сказанное, а именно, настрой кыргызов противостоять несправедливости. Вслед за чем, как мы уже отметили выше, вновь наступает период солнечных часов и надежды!

Завершить же эту небольшую зарисовку о прекрасном озере хотелось бы пожеланиями процветания трудолюбивому, талантливому и гостеприимно-добродушному кыргызскому народу!

P.S. автор благодарит организаторов Летней школы "Ислам и технологии: новые тенденции и вызовы для мусульманской религиозной практики", проходившей в Кыргызстане с 19 по 23 июня, за приглашение для участия на этом серьезном форуме. Любезно приоткрывшим свои двери непосредственно на Иссык-Куле!