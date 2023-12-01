Турецкая делегация готовится к визиту в РФ

Техническая делегация турецкой нефтегазовой компании Botaş собирается в ближайшие дни прибыть в Санкт-Петербург для обсуждения реализации проекта газового хаба.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщил телеканал A haber.

Турецкие специалисты намерены провести переговоры с руководством и специалистами компании "Газпром". По данным телеканала, все участники энергетического рынка республики "с нетерпением ожидают" открытия в 2024 году центра газовой торговли.

27 ноября стало известно, что турецкая делегация планирует посетить Петербург в первой половине декабря, чтобы обсудить дорожную карту по газовому хабу.

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