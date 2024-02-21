Бакинская инициативная группа испугала Париж до дрожи в коленях

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Скомканная вселенная колоний Франции раскинулась за пределами ее материковых границ, простираясь в океанские просторы с заморскими владениями, которые многие десятилетия служат источником споров, контроверзой и, безусловно, сложных взаимоотношений. Этот мозаичный ландшафт заморских территорий Франции образует калейдоскопическое изображение неоколониальной динамики, где переплетаются власть, культура, экономика и идентичность. Подобно космическим звездам, сверкающим в бескрайнем пространстве, эти острова и земли далеко за пределами французских берегов напоминают о сложности и противоречиях неоколониализма.

Французские заморские территории, расположенные в различных уголках мира, от Карибского бассейна до Индийского океана, обладают собственной уникальной историей и социокультурной тканью. Однако, в то время как политический истеблишмент Парижа стремится представлять себя как прогрессивное, либеральное государство, она часто сталкивается с критикой за свою политику в отношении этих территорий, которая нередко интерпретируется как форма неоколониализма.

Неоколониализм, в контексте заморских владений Франции, проявляется через различные механизмы контроля и эксплуатации, включая экономическую зависимость, политическое вмешательство и культурное доминирование. Эти формы подавления проявляются через воздействие масштабного капитала, который часто контролируется французскими корпорациями, а также через политические структуры, обеспечивающие Франции высокий уровень влияния на принятие решений в заморских территориях. Кроме того, культурные аспекты неоколониализма выражаются в превалирующем преобладании французского языка, образования и законодательной базы, что часто подрывает местные культуры и языки.

Одним из наиболее острых вопросов, связанных с неоколониализмом, является эксплуатация природных ресурсов. Многие заморские территории Франции богаты природными ресурсами, включая нефть, природный газ, минералы и древесину, которые часто добываются без должного учета интересов местных сообществ и без справедливого возмещения за использование их территории. Это вызывает протесты и возмущение среди местного населения, которое видит в этом форму экономического эксплуатации и колониального грабежа.

Неоколониализм и заморские территории Франции представляют собой сложный ландшафт, в котором переплетаются интересы, идеалы и противоречия. Этот вопрос требует внимательного анализа и обсуждения, а также поиска способов преодоления неравенства и создания справедливых отношений между Францией и ее заморскими владениями. Однако, только через открытый диалог и сотрудничество можно надеяться на создание более равноправного и устойчивого будущего для всех вовлеченных сторон.

Франция была абсолютно уверена в своей всесокрушающей силе, непробиваемой защите интересов и тотальном контроле над умами в "Глобальной юге", как уничижительно называют медиа и пропагандисты коллективного Запада все те страны, которые не являются членами НАТО и Евросоюза.

Была - до того, как Азербайджан стала морально поддерживать борьбу угнетенных Парижем народов и этнически групп в различных частях света против неоколониализма, агрессивной стяжательской политики Франции.

До того, как начала действовать - причем, весьма продуктивно и активно - Бакинская инициативная группа против французского колониализма.

Напомним, что в прошлом году, 20 октября в Баку состоялась международная конференция "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость", организованная Бакинской инициативной группой. В конференции приняли участие представители 14 стран, а также заморских территорий Франции (Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа), представители Корсики.

А 22 сентября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, США, прошла конференция под названием "Покончить с колониализмом: тихая революция", организованная Бакинской инициативной группой. Это мероприятие является продолжением общих дискуссий, которые ведутся в рамках Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, что Бакинская инициативная группа была создана после министерской встречи Движения неприсоединения, прошедшей в Баку 5-6 июля прошлого года. На этом мероприятии регионы, по-прежнему страдающие от колониализма в XXI веке, включая Мартинику, Французскую Гвиану, Новую Каледонию, Французскую Полинезию, Соломоновы Острова и другие, договорились о создании Бакинской инициативной группы для координации своих усилий в борьбе за свободу и справедливость.

Целью конференции в Нью-Йорке была углубление сотрудничество с представителями заморских территорий Франции, а главной задачей - дискуссии и использовать возможности, предоставленные резолюцией №75/123 Генеральной Ассамблеи ООН "Четвертое международное десятилетие за отмену колониализма", с целью принятия практических мер по этому вопросу.

В конференции участвовали представители движений за независимость и националистических организаций заморских регионов Франции, таких как Новая Каледония, Французская Полинезия, Французская Гвиана, Мартиника и Гваделупа, а также представитель Меланезийской инициативной группы.

Естественно, что чуть ли не весь истеблишмент и политические элиты Франции были в истерике: как же, "маленький" Азербайджан, объединив вокруг себя заморские регионы - как стыдливо, и одновременно, нагло называет Париж свои колонии - Франции, "осмелился" бросить вызов одному из столпов старушки Европы, чуть ли не знаменосцу коллективного Запада на старом континенте.

Хотя...

В ХХ веке многие нации освободились от колониального гнёта европейских держав, стремясь к независимости и самоопределению. Несмотря на это, некоторые европейские страны, включая Францию, удерживали интересы в своих бывших колониях, стремясь сохранить своё влияние и контроль.

Франция выделилась среди таких стран благодаря своей системе опеки, получившей название "Франсафрика". В состав этой системы входили бывшие колонии Франции, а также некоторые из колоний, принадлежавших когда-то Испании и Бельгии.

В 1960-х годах французское правительство решило заключить экономические и политические соглашения с бывшими колониями, стремясь защитить свои геополитические интересы. В этом контексте была создана валютная система, основанная на французском франке, известная как КФА (Colonies françaises d'Afrique).

Курс африканского франка был привязан к французскому франку, а затем к евро. Хотя это обеспечило странам Африки стабильную валюту, они были вынуждены принимать условия, не всегда выгодные для своего экономического развития. Например, 65% их валютных резервов должны были храниться на счетах в Казначействе Франции, а французский Центральный банк контролировал печать валюты и устанавливал процентные ставки.

Эта система оказала благоприятное воздействие на экономику и банковскую систему Франции, но в то же время привела к эксплуатации и ограничению развития африканских стран. Жак Ширак открыто признавал, что значительная часть богатства, накопленного в французских банках, происходит от эксплуатации африканского континента.

Несмотря на критику со стороны некоторых политиков и организаций, Франция продолжает поддерживать своё влияние и контроль в Африке. Правящие элиты в африканских странах часто тесно связаны с Парижем, получая взамен роскошный образ жизни и поддержку. Те, кто пытается выйти из-под контроля Франции, подвергаются политическому, экономическому и даже военному давлению.

Несмотря на это, влияние Франции начинает уменьшаться под давлением других мировых держав, таких как Китай и США, а также под воздействием нового поколения африканских лидеров, ориентированных на более независимую политику. Франция пытается сохранить своё влияние через образование и продвижение французского языка, но её доминирующая роль в регионе становится все более подверженной изменениям.

... Основная цель Парижа всегда заключалась в установлении полного контроля над политическими и экономическими процессами в своих "подопечных" странах. Подписание договоров, которые фактически лишили эти страны независимости, вмешательство во внутренние дела, организация военных переворотов и насильственная смена правительств на прозападные режимы - всё это были инструменты неоколониальной политики Франции.

Примеры такой политики можно увидеть даже в французском кинематографе, в частности в фильме "Профессионал" (1981 год), где главный герой, секретный агент, выполняет задание по устранению неугодного Парижу лидера африканской страны.

Эти практики, однако, не только не приносят плодов, но и стали источником дискредитации для Франции. Она столкнулась с неэффективностью своей борьбы с терроризмом в Сахеле, что привело к резкому сокращению военного присутствия. В ответ на попытки африканских стран найти альтернативные пути обеспечения безопасности, Франция пригрозила прекратить военную и экономическую помощь.

К тому же, в свете недавних скандалов, связанных с сексуальным насилием, совершаемым французскими военными в Центрально-Африканской Республике, и использованием частных военных компаний для достижения своих целей, Франция не может больше скрывать свои претензии на доминирование в регионе.

Поэтому заявления французских политиков о намерении переосмыслить колониальное прошлое страны выглядят неубедительно, когда их действия свидетельствуют о сохранении неоколониальной гегемонии в Африке за счет игнорирования суверенитета и интересов африканских народов.

Как и то, что "акулы пера и гиены ротационных машин" из "France 24" попытались найти общее между отсутствием французских наблюдателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане 7 февраля, группой, осуждающей "французский колониализм", и онлайн-кампанией, нацеленной на Олимпийские игры 2024 года?

Оказывается, это все не что иное, как "три грани новой наступательной стратегии, принятой азербайджанской дипломатией в отношении Франции".

Действительно, впервые, по крайней мере за последнее десятилетие, ни один французский избранный чиновник или независимый наблюдатель не участвовал в контингенте международных наблюдателей во время избирательного процесса в Азербайджане.

Эпизод с наблюдателями за выборами является частью более широкого контекста напряженности. Декабрь месяц ознаменовался резкой эскалацией: в Баку был арестован француз, обвиненный в шпионаже , два дипломата были высланы из Азербайджана, а Париж в ответ объявил двух азербайджанских представителей персонами нон грата. Все сопровождалось резкими заявлениями с обеих сторон.

"Французские власти дали нам понять, что нам нужно быть осторожными, потому что нас могут выслать в одночасье. Но я вполне удовлетворен условиями жизни в стране", - признался гражданин Франции, бизнесмен, работающий в Баку. Хотя, по мнению авторов весьма пространной "статьи-расследования", он должен был, понизив голос до полной секретности, с тревогой и чуть ли не шепотом, рассказать о преследованиях, гнете и невозможности нахождения французов в Баку.

Не беда - вместо аполитичного и несуразного француза на сцену вытащен известный в узких кругах человек без моральных принципов, слуга многих господ, "историк и вечный профессор" Алтай Гоюшов, которого France 24 представляет как "политолога Бакинского научно-исследовательского института, независимого азербайджанского исследовательского центра".

И он, получив соответствующие ценные указания, как всегда, несет откровенный бред: "Обвинения в шпионаже - это, например, "процедуры, которые власть предержащие предписывают своим противникам, но редко - иностранным гражданам, особенно если они прибыли из европейской страны".

Война сентября 2020 года, в результате которой Азербайджан освободила большинство оккупированных армянами территорий, положила начало разрыву. Два года спустя президент Франции Эммануэль Макрон заявил в интервью телеканалу France 2: "Мы никогда не оставим армян".

Более того, эта французская тотальная поддержка начала обретать форму в октябре 2023 года, когда министр иностранных дел Франции Катрин Колонна подтвердила, что "Франция дала свое согласие на заключение будущих контрактов, заключенных с Арменией, которые позволят поставлять в Армению военную технику, чтобы армяне могли обеспечить свою защиту".

Что означает одно: Франция усиленно вооружает Армению, тем самым подталкивая армян к новой широкомасштабной военной провокации против Азербайджана.

Но особенную ярость Парижа вызвала Бакинская инициативная группа.

В статье France 24 авторы, не скрывая злобу и ненависть, пишут: "Члены группы, сепаратисты с французских территорий и регионов, таких как Гайана, Мартиника, Новая Каледония и Гваделупа, уже более шести месяцев не упускают возможности осудить "колониалистскую политику" Франции XXI века".

Оказывается, все те народы и этнические группы, требующие соблюдения международного права, обеспечения прав и свобод человека, прекращения человеконенавистники и варварской политики Парижа в отношении "заморских территорий", являются "сепаратистами" и чуть ли не террористами.

Далее в статье опять на авансцену выходит пикейный жилет А.Гоюшов и обвиняет Азербайджан в организации "фабрики троллей", дабы, оказывается, "очернить Францию в социальных сетях, и повлиять на внешнюю политику Парижа".

Что ж, Алтай Гоюшов, и ему подобные карлики оппозиционного лагеря могут столь угодно вопить о тяжести бытия среднестатистического либераста в Баку, прося между делом больше подачек и милости от своих хозяев.

Не в нем и ему подобным суть.

Проблема в самой политике Франции, оказывающей безоглядную и всеобъемлющую поддержку Армении в надежде проникновения посредством армян на Южный Кавказ.

Проблема также в образе мышления и моделях поведения президента Франции Эммануэля Макрона, где явственно видны признаки мании величия и комплекса неполноценности.

Комплекс неполноценности и мания величия - два пагубных феномена, которые сливаются в опасной смеси у Э.Макрона, искажая его восприятие реальности и мотивируя к опасным действиям. Эти явления являются корнем многих проблем во внешней политике Франции.

Комплекс неполноценности у Макрона - это ощущение недостаточности и неудовлетворенности своими достижениями, которое зачастую приводит к стремлению компенсировать эти недостатки через доминирование и контроль над другими странами. У президента Франции этот комплекс возник из-за низкой самооценки, неуверенности в своих способностях или прошлых неудач, что делает их особенно уязвимыми к манипуляциям и провокациям.

Макроновская мания величия, с другой стороны, представляет собой чрезмерно завышенное самомнение и переоценку своих возможностей, что может привести к рискованным и авантюрным действиям в международной арене, так как он уверен в своей способности контролировать любые последствия.

Такие политики, как Эммануэль Макрон, могут оправдывать свои агрессивные действия под предлогом защиты национальных интересов или продвижения "великих идей", но в реальности это чаще всего лишь маскировка их собственных комплексов и амбиций. Их стремление к доминированию может привести к конфликтам, войнам и нарушениям прав человека, угрожая мировой стабильности и благополучию.

Для того чтобы противодействовать этим негативным тенденциям, важно разобраться в корнях проблемы и строить политику, основанную на диалоге, уважении к международному праву и учете интересов всех сторон. Это требует не только мудрого лидерства, но и активного участия гражданского общества и международных организаций в контроле за действиями политиков и защите демократических ценностей.

Но сможет ли сделать это Макрон?