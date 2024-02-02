Страх и ненависть в Париже: Макрон в антиазербайджанской истерике закусил удила

Автор: Эльчин Алыоглу

Главный редактор Milli.Az

Может ли государство в лице политических элит, чиновников, политиков, депутатов, сенаторов, крупнейших СМИ, даже блогеров в социальных сетях ополчиться против другой страны?

Может, почему бы и нет. Но исключительно, и только в одном случае - если между ними идет война. Причем не холодная, а что ни на есть горячая война - когда идут боевые действия, лязгают танки, стреляют пушки, на бреющем полете проносятся истребители, а высотные бомбардировщики сеют смерть, ужас и разрушения. Когда ракеты превращают города в руины, а горы стреляных гильз ведут свою кровавую жатву.

В любых других случаях ополчение всей государственной, и окологосударственной рати, приведение в действие пропагандисткой машины вызывает, по меньшей мере, недоумение.

"С чего вдруг?" - вот единственно верный, логический вопрос к месту.

Но логика, когнитивные решения, мудрость, честность, справедливость, рациональность и прагматизм, скорее всего, оказались силлогизмами во внешней политике президента Франции Эммануеля Макрона.

Один из худших - если не самый худший - глава государства в истории старушки Франции Макрон истово, искренне, чуть ли не веси фибрами души желает всех бед Азербайджану.

Вся его словесная эквилибристика насчет геополитических процессов в Южном Кавказе, "автаркии и деспотии в Азербайджане, из-за чего Западу, и всему цивилизованному миру необходимо поддерживать Армению и армян, особенно карабахских армян", упорное желание "наказать" Баку и показать нам всем то место, которое, по мнению официального Парижа, следует азербайджанцам быть - не что иное, как смутные сполохи затуманенного политическими аллюзиями сознания.

Его можно понять. Франция испытывает одно внешнеполитическое поражение за другим,. Причина - в том, что Эммануель Макрон не приводит в соответствие "амбиции и амуницию". Не справившись с бунтами и бедностью, Франция берется учить других.

Во Франции внутренняя политика является главным тормозом внешней политики Эммануэля Макрона. Имидж Франции? С одной стороны, городские беспорядки, подобных которым не было ни в одной европейской стране (за исключением Швеции). С другой стороны, ухудшение качества государственных услуг и сложная экономическая ситуация, о чем свидетельствует рекордная цифра государственного долга в 3 000 миллиардов евро. (Именно ее назвал Национальный институт экономических исследований INSEE). Это не мешает руководству Елисейского дворца стремиться "задавать темп" в европейских и глобальных делах.

В целом картина безрадостная. Отношения Франции со странами Магриба, особенно с Марокко, резко ухудшились. В Африке Франция с трудом смиряется с провалом своей военной операции в Мали. В ряде политических кризисов деятельность французского президента принесла мало конкретных результатов, будь то в Ливии, Ливане, Ираке, на Кавказе или в Венесуэле. Нигде результаты не соответствовали амбициям Парижа. Или хотя бы самым скромным ожиданиям французских дипломатов и политиков.

А что касается Азербайджана, то Париж, испортив отношения с Баку, теряет Кавказ.

Чего стоит раскрытие широкой резидентуры агентов спецслужб Франции в нашей стране.

Напомню, что некоторое время назад на территории Азербайджана была замечена внутренняя резидентура французского посольства, которая весьма уверенно и спокойно осуществляла разведывательные действия против представителей стран, известных как "партнеры" Франции. Наряду с этим резидентура, используя широкие связи, активно перемещалась в странах региона, формируя новые задачи и расширяя сферу влияния. Один из граждан Франции, долгие годы являвшийся внештатным сотрудником французского разведсообщества, добровольно инициировал сотрудничество с правоохранительными органами Азербайджана.

Арестованы ряд лиц, которые осуществляли разведывательную деятельность в отношении Украины, Грузии и Азербайджана. Источник полагает, что масштаб провала станет серьезным ударом по имиджу французской разведки.

Страны, президент которой, с одной стороны, с высоких трибун, в заявлениях и интервью призывает "твердо стоять на защите демократии", с другой стороны, проводит агрессивную политику неоколониализма, что, согласитесь, совершенно не вяжется одно с другим.

Франция проводит милитаристскую политику, вооружая Армению, поощряет реваншистские силы в этой стране, готовит почву для развязывания новых войн в нашем регионе, злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН для проведения своей предвзятой, необъективной политики.

Сенат Франции все более превращается в головной офис армянского парламента, а МИД Франции возжелал стать "мозговым центром" для армянской дипломатии.

И эта страна, руководимая инфантильным президентом, ополчилась против нас, против Азербайджана.

С начала года во многих французских газетах и журналах, сайтах и телеканалах, радиостанциях и новостных сайтах - одним словом, во французском масс-медиа появился новый нарратив. Точнее, новый жупел - "авторитарный Азербайджан".

Судя по публикациям, репортажам, "расследованиям" и етс. во французских СМИ, оказывается, мы с вами живем в жуткой, неимоверно жестокой, людоедской диктатуре, где идут нескончаемые аресты безвинных людей, общество культивирует расизм и милитаризм, все с младых ногтей ненавидят армян и французов, а граждане мечтают сбежать из страны и миллионным наплывом захлестнуть Запад, а точнее, страны Европейского Союза.

Нвпример, "France 24" пишет: "Армения только что вступила в международный уголовный суд, который она хочет использовать, чтобы защитить себя от Азербайджана".

Авторитетная, но бьющаяся в истерике азербайджанофобии "Le Monde" подхватывая эстафету, продолжает: "В Азербайджане запретили расследование случаев пыток в тюрьмах, финансируемых из европейских фондов".

Не отстает и "Le Point", публикуя пасквиль под заголовком: "Азербайджан - диктатура, желающая дестабилизировать Францию".

А Международное французское радио (Radio France internationale) и вовсе, раздухарившись, опубликовала "простыню", псевдо-"расследование" под заголовком: "В тюрьмах Азербайджана: пытки продолжаются, как и европейское сотрудничество".

Представляю вашему вниманию всего лишь одну цитату из "расследования": "Чтобы положить конец пыткам, оппонент должен пожалеть о своей критике режима и пообещать на видео больше так не делать".

Далее, конечно же, упоминается сайт Abzas, которая выдается за "одну из немногих независимых СМИ в Азербайджане".

RFI и France 24 объединили усилия с консорциумом "Forbidden Stories" ("Запретные истории"), дабы, как они сами громогласно заявили, "продолжить свою исследовательскую работу про нынешнюю ситуацию в Азербайджане".

Результат совместной работы представителей французских масс-медиа, мягко говоря, оказался неоднозначным. Точнее, никудышным, безграмотным, некачественным нагромождением выдуманных обвинений, иллюзий, лжи и беспросветного отчаяния.

Например, "мучеником диктатуры" стал не кто иной, как Мухаммед Мирзали, известный "независимый блогер". Человек, торгующий своими несуществующими убеждениями, не чурающийся брать взятки и "поработать" временной информационной помойкой для того или иного заказчика. "Блогера", неоднократно сцепившегося с себе же подобными "независимыми блогерами и политическими деятелями" в эмиграции, прислуживающими спецслужбам страны пребывания.

Но нет, для французских медиа он "мученик" и , конечно же, "объект трех покушений со стороны властей Баку".

Другой "герой" - Тофик Ягублу, 62-летний отверженный внутриполитического бытия, уверенный, что агрессивность на грани психологических комплексов есть не что иное, как истинная тактика политика.

Далее авторы сокрушаются и негодуют оттого, что между Азербайджаном и Евросоюзом крепкие партнерские отношения, ибо Баку является одним из самых стабильных основ для диверсификации источников энергоносителей для стран ЕС - особенно, учитывай военный действий в Украине, наложенные на Россию санкции и отказ - официально, конечно же - западноевропейских стран от российской нефти и газа.

Французская медиа уверена, что по этим и "многим другим" причинам Европа должна "наказать" Баку, применив санкции и разноуровневые эмбарго.

Кроме того, авторы уверены, что Азербайджан следует исключить из Совета Европы. То же самое твердит и очередной "герой" - бывший посол Ариф Мамедов, политический карлик и безнравственный индивид, известный своими скандалами, коррупцией и безграмотностью во время подвизывания на дипломатическом поприще.

Совет Европы, который не следует путать с Европейским советом (встречей лидеров Евросоюза), объединяет 46 государств и призван защищать права человека. Дипломатическая сцена, малоизвестная во многих странах, но необходимая для стран, которые не входят в Европейский Союз и желают повысить свой престиж на международном уровне.

Уж если речь зашла "о пытках" и об "устранении Азербайджана из Совета Европы", то куда французам без Арифа и Лейлы Юнус, этой запятнавший себя многими низменными поступками, химерическим сознанием и коллаборациями насчет событий в нашей стране.

Именно эта тошная парочка, войдя в раж, рассказала о "десятках тысяч загубленных душ в застенках Азербайджана".

Хотя эти же "застенки", оказывается, посещали - причем, десятки раз - самые различные европейские наблюдатели, комиссии, группы и т. д. После посещений, хвалили.

"Герои"-эмигранты забыли сказать, что существует очень широкое сотрудничество между Советом Европы и Азербайджаном, и в частности, с судебной и пенитенциарной системой нашей страны. Согласно документам, опубликованным на сайте той же Совета Европы, с 2014 года в рамках этого сотрудничества было выделено почти 24 миллиона евро, 60% которых финансирует Евросоюз. В "Плане действий для Азербайджана", говорится о сотрудничестве для укрепления потенциала судебной системы, даже для усиления борьбы с коррупцией и киберпреступностью в Азербайджане.

По мнению Совета Европы, Азербайджан хорошо провел реформы. Ряд правонарушений был декриминализирован, введены альтернативные наказания, а также меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Ариф Юнус же, когда ему показали документы и фотографии об этом сотрудничестве, возмутился и выдал: "Европа является для нас символом, символом демократии и верховенства закона. Но почему, если оно защищает ценности демократии, оно поддерживает диктатуру?"

Прошу прошения, но вопрос тупой до безобразия, в стиле клоунской четы фарисеев Ариф и Лейлы Юнус.

Для Азербайджана важны демократия, права человека, верховенство закона, свобода выбора, суверенная внешняя политика и етс.

А гаждение, аморальность, беспринципность и глубочайший непрофессионализм французских недожурналистов, получивший команду "Фас!" из Елисейского дворца, где пока комендантом помещений числится подверженный к ипокритству и тартюфизму Эмануель Макрон, нам совершенно не важны.

Нимало, совершенно, решительно и ни на грош.

Как бы не извивались в припадке антиазербайджанской истерики на берегу Сены.