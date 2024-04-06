Сходка в Брюсселе и странное молчание Ирана

Автор: Байрам Эльшадов

События последних недель и месяцев, происходящие в регионе, показывают очень странную картину. Армения заигрывает с западными странами на фоне провокационных действий на условной границе с Азербайджаном. Казалось бы, попытка Еревана изменить ситуацию на Южном Кавказе должна разозлить Иран, но пока мы этого не видим. Что кажется весьма странным, учитывая что действия Армении ставят под угрозу долгосрочные интересы Ирана и создают весьма серьезные вызовы в сфере безопасности для Тегерана.

Позиция Ирана зачастую кажется чрезмерно гибкой и переменчивой. И это вызывает удивление и вопросы. Посудите сами, ранее официальные лица Ирана предупреждали о том, что привлечение в регион иностранных государств и сил является для страны "красной линией". Но несмотря на то, что действия Армении являются явным нарушением позиции Ирана, Тегеран молчит. Это при том, что за короткий срок Ереван провел учения с участием американских военных, в дополнение ко встрече в Брюсселе между госсекретарем США Энтони Блинкеном, армянским премьером Николом Пашиняном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Этот список можно продолжить и поставками французского вооружения в Армению, и привлечением Ереваном миссии наблюдателей ЕС.

Логично будет предположить, что Иран должен быть обеспокоен перспективой сотрудничества Еревана, с одной стороны, и Вашингтона с Брюсселем, с другой стороны, так как в случае реализации такого сценария Тегеран получит мощный антииранский центр прямо у своих границ. Особенно это становится актуальным и опасным для Ирана в свете укрепления военного сотрудничества между Арменией и западными странами.

Сложно будет сказать, что шаги Еревана не являются нарушением позиции Ирана. При этом получается весьма странная картина. Либо иранские нарративы не направлены против Армении, либо они направлены против какой-то конкретной страны в регионе.

В этом контексте важно отметить что действия Ирана указывают на то, что такое положение его совсем не тревожит. Пока Ереван пересекает красные линии Тегерана, Иран доставляет в Армению вооружение на самолетах государственной авиакомпании. Мы сообщали о том, что такие перевозки наблюдались в течение, как минимум, пяти дней. Учитывая то, что Армения стягивает силы у условной границы с Азербайджаном, цель, с которой из Ирана поступает вооружение в Армению, является понятной.

И это дает повод задуматься о том, что Иран больше беспокоит наличие сильного Азербайджана, чем присутствие западных сил у своих границ. Иначе сложно объяснить то, что Тегеран видит мифическое "присутствие военных баз" на фермерских угодьях в Зангилане, в то время как попытки Армении изменить статус-кво в регионе иранские политики не замечают.

И если вспомнить время когда Армения держала под оккупацией международно признанные территории Азербайджана, можно заметить, что Тегеран продолжал весьма активное сотрудничество с Ереваном. И даже во время 44-дневной войны из Ирана в Армению поставлялось вооружение и горючее.

Одним потенциальным объяснением поведения Ирана может служить то, что Тегеран и Вашингтон регулярно проводят тайные встречи. Вашингтон закрывает глаза на нелегальную торговлю нефтью, которую ведет Тегеран, а взамен Иран не вмешивается в политику, которую США пытается проводить на Южном Кавказе.

Таким образом, становится заметно, что поведение Ирана на самом деле не направлено на установление прочного и долгосрочного мира на Южном Кавказе. Риторика Ирана о "красных линиях", судя по всему, не распространяется на Армению, которая активно продвигает политику, направленную на увеличение конфликтного потенциала в регионе. Возможно, в Иране пока этого не замечают, но такой подход ударит и по интересам Тегерана. В конечном счете, внешнеполитический курс Ирана создает для него значительные риски при сомнительном выигрыше.