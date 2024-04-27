Антиазербайджанская провокация: сколько стоят американские конгрессмены?

Автор: Акпер Гасанов

"Армянские СМИ, сконцентрировавшиеся большей частью на сообщениях о глубине и ширине общенационального раскола, сообщают о том, что в Палате представителей США представили закон, предусматривающий введение санкций против ряда должностных лиц Азербайджана".

Об этом сообщила член Палаты представителей США Дина Тайтус, которая и является автором этого очередного провокационного шага против нашей страны.

Дина Тайтус не одна такая, высасывающая из пальца "поводы" для нападок на нашу страну.

Член Палаты представителей Конгресса США армяно-ассирийского происхождения Анна Эшу также призвала "не ждать еще сто лет, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности за преступления, совершенные против армянского народа".

Какие преступления Азербайджан совершил против армянского народа сто лет назад, она не уточнила. Да и как ей удалось бы уточнить то, чего не было в природе.

Было диаметрально противоположное - преступления Армении и армянских террористов против Азербайджана. Речь идет о бесспорном факте оккупации 20% территории Азербайджана со стороны РА. Речь также идет об этнических чистках, в результате которых с территории Армении и оккупированных территорий нашей страны были изгнаны азербайджанцы. Речь шла о более, чем миллионе человек.

Речь идет о Геноциде против мирного азербайджанского населения в Ходжалы, о превращении в "Кавказскую Хиросиму" некогда процветающего города Агдам, об урбициде и этноциде. Во всем этом виновна Армения. Она же виновна в обстрелах азербайджанских городов (Гянджа, Барда, Мингечаур) в ходе 44-дневной войны. Но США ни разу, никогда не вводили санкций против Армении. Американские конгрессмены и сенаторы никогда не осуждали официальный Ереван за совершенные им преступления.

И тут я позволю себе вернуться к событиям прошлого года. Прекрасно помню, что еще в августе прошлого года помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев заявил о необходимости провести расследование в отношении всех проармянских политиков в США и Европе. Он тогда поделился на своей странице в соцсети "Х" (бывший Twitter) выдержкой из газеты The New York Post о возможных правонарушениях жены американского сенатора Боба Менендеса.

"Деньги решают все! Все антиазербайджанские проармянские лоббисты и политики в США и Европе должны быть подвергнуты дальнейшему расследованию", - написал тогда Хикмет Гаджиев.

В заголовке новости в газете The New York Post тогда говорилось: "Жена сенатора Боба Менендеса продала золотые слитки на 400 тысяч долларов за несколько месяцев до того, как его офис признал, что ему грозит федеральное расследование".

С тех пор, если оценивать деятельность антиазербайджанских политиков в США и в Европе, ровным счетом ничего не изменилось. Они пытаются мутить воду с удвоенной энергией. Или по удвоенному тарифу - это кому как больше нравится. При этом, кардинально изменился расклад сил. Проведя блестяще подготовленную и грамотно реализованную антитеррористическую операцию в Карабахском экономическом регионе, Азербайджан восстановил свои суверенитет и территориальную целостность.

Лидеры карабахской хунты были арестованы и доставлены в Баку, а тысячи армян, которые изначально перебрались в Армению из Карабахского региона нашей страны, где они незаконно проживали, в итоге решили переехать из РА в другие страны. Уже тогда официальный Баку заявил, что армяно-азербайджанский конфликт решен и странам нужно работать над подписанием мирного соглашения.

Официальный Ереван, совершив немало выкрутасов и явно надеясь найти реальную поддержку на стороне, в итоге вынужден был заявить, устами премьер-министра Никола Пашиняна о том, что признает территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский экономический регион и анклавы. И вот, на минувшей неделе все стали свидетелями практических шагов и в этом направлении тоже.

Речь идет о том, что два вице-премьера, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, подписали Меморандум, в котором говорится, что на начальном этапе процесса делимитации стороны согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР).

Госсекретарь США, Энтони Блинкен, который в октябре прошлого года, по сведениям Politico, на встрече с группой конгрессменов выразил опасение, что войска Азербайджана могут вторгнуться в южную часть Армении, поддержал подписание Меморандума. Он назвал случившееся крайне важным шагом.

Так же считают и в ФРГ.

"Шансы на достижение мирного соглашения между этими странами высоки как никогда", - заявил буквально вчера канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Более того, он заявил о возможности подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией в этом году. Ровно такой же является и позиция официального Баку. Так, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, на встрече с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок подчеркнул, что проведены переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана по мирному договору и это является важным шагом для продвижения переговоров по мирному договору.

Глава нашего государства оценил успехи, достигнутые в области делимитации и даже демаркации границ посредством прямых переговоров и диалога между Арменией и Азербайджаном, как позитивный шаг и отметил, что стабильность в регионе уже обеспечена. Более того, есть уже и сообщение пресс-службы правительства Армении.

"На основании геодезических измерений, в рамках работ по уточнению координат на границе между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой по состоянию на 26 апреля 2024 года было установлено 28 пограничных столбов, что составляет примерно 35 % намеченных работ. Работа экспертных групп двух государств продолжается", - говорится в нем.

Как видим, все говорит о том, что есть большая вероятность того, что Азербайджан и Армения окончательно решат конфликт, подпишут мирный договор. По крайней мере, движение в этом направлении имеется довольно стремительное. И что мы видим со стороны ряда американских конгрессменов? Очередную провокацию, призванную воспрепятствовать мирному процессу между Баку и Ереваном. Совершенно очевидно, что нелепо требовать осуждения нашей страны, которая была жертвой преступлений против Армении. Нелепо вдвойне требовать этого сейчас, когда Азербайджан и Армения движутся к миру.

Но, судя по всему, для Дины Тайтус, Анны Эшу и ряда иных американских конгрессменов, важно не установление мира на Южном Кавказе. Для них важно выполнить очередной антиазербайджанский заказ. Сколько стоит эта их провокационная роль? Время даст ответ и на этот вопрос. Ведь оно доказало коррумпированность одного из главных армянских лоббистов в США Боба Менендеса.