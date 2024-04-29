Зоопарк "эколога" Мухтарлы

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Называющие себя "политэмигрантами" манкурты и грантоеды, получающие подачки за осквернение имени своей страны, ждали визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию с огромным нетерпением. Язык не поворачивается назвать этих деятелей азербайджанцами, поэтому будем называть их лицами, говорящими по-азербайджански. К этому визиту лицами, говорящими по-азербайджански, была приготовлена обширная "программа".

Своя "программа" была и у проживающего в Германии небезызвестного Афгана Мухтарлы, о чем он с гордостью поведал журналистам. Интересно, что в риторике грантоеда появилась и экологическая тематика. До сих пор за радикальной оппозицией не замечалось интереса к окружающей среде. А тут вдруг Мухтарлы заговорил о загрязнении Каспия и даже озаботился судьбой каспийских тюленей и обвинил власти Азербайджана в отсутствии каких-либо действий в связи с их массовой гибелью. Вряд ли этот деятель имеет ясные представления о фауне Каспия и вообще способен отличить тюленя от моржа.

Новые ноты в его заявлениях, на самом деле, очень примечательны. По всему видно, что говорящим по-азербайджански "эмигрантам" хозяевами даны новые инструкции. Связаны новые тезисы с климатическим саммитом СОР29, который пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Учитывая, что особое внимание западного мира приковано к этому событию, а через него и к Азербайджану, членам клуба грантоедов поручено использовать этот факт против Баку. Сейчас, когда тема экологии находится на пике актуальности, вылезти перед какими-то "официальными лицами других стран" (со слов Мухтарлы) и пролить слезы по безвременно ушедшим тюленям это самое оно. Год назад никто бы не обратил внимания, а теперь для азербайджанофобов это просто находка. Хотя всем понятно, что никакие мухтарлы и османгызы не могут отменить всемирный саммит, попытка не пытка.

Так вот, сам Мухтарлы вряд ли отличит тюленя от моржа и даже от дельфина, но ему и не обязательно знать каждого водоплавающего в лицо. Главное - четко выполнять инструкции кругов, которые содержат его в Лейпциге за подобные услуги. Им виднее. Если они считают, что Баку отвечает за благополучие морской живности, значит, так оно и есть. Правда, глупо выглядит Афган Мухтарлы, а не его инструкторы.

О том, что антиазербайджанская пропаганда готова к "расширению фронта", можно было судить уже после того, как Азербайджан был избран местом проведения СОР29. Было ожидаемо, что к этому черному делу будут привлечены и находящиеся на содержании азербайджанские грантоеды. Тематика болтовни этой категории лиц, говорящих по-азербайджански, меняется в зависимости от достигаемых Азербайджаном успехов. Они умудрялись очернять Победу 2020 года, а на ближайший период их мишенью станет СОР29. Мы все чаще будем слышать истерику и призывы не проводить саммит в Азербайджане, который не заботится о тюленях и иссушает Каспий. Настанет день, когда в инструкциях для грантоедов будет указано, что это он, Баку лично проделал озоновую дыру и растопил арктические ледники. Наверняка в соответствующих конторах сейчас разрабатывается возможность обвинить руководство Азербайджана и в обмелении Каспия... Бред, не может быть - скажет нормальный человек. Согласны, конечно, бред. Но не больший, чем все то, что обычно говорится в адрес нашей страны.

Был бы у Мухтарлы более разносторонний ум, он бы не стал нести такую чушь. Заказ заказом, но и свои мозги нужно иметь, чтобы не выглядеть глупо. Вряд ли это поможет, но попробуем немного просветить этого деятеля и его хозяев насчет несчастных тюленей. Может, это будет неуместно, но проходить мимо невежества, ничего не сделав, просто преступление. Кроме того, "тюленья" тематика как минимум на семь месяцев останется долгоиграющей пластинкой в арсенале антиазербайджанской пропаганды в связи с СОР29.

Так вот, массовая гибель морских обитателей имеет место и в США, и в Великобритании, и в Австралии, и в других странах. Когда на побережье Северной Америки выбрасываются сотни китов или в Шотландии одновременно убивают себя десятки дельфинов, тамошняя оппозиция не бежит жаловаться "официальным лицам других стран". Единичные случаи возможны по вине человеческого фактора, но массовая гибель животных, о которой поет драгоценный Мухтарлы, это совсем другой вопрос. Что касается конкретно каспийских тюленей, то не можем удержаться, чтобы не процитировать российских ученых, исследовавших причины выброса двух тысяч ластоногих на побережье Дагестана четыре года назад. "Исследования причин массового выброса тюленей на дагестанском побережье в декабре 2020 года показали, что тогда животные погибли из-за выбросов природного газа, характерных для бассейна Каспийского моря. Их интенсивность резко возрастает при землетрясениях. В маловетренных условиях эти выбросы формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха, где задыхаются тюлени".

Сейсмологи не дадут соврать - на Каспии ежедневно происходят сотни подземных толчков. А каспийский бассейн, как известно, богат газом. Если "эколог" Мухтарлы знает, как остановить тектонические процессы, пусть поделится с нами. Только вот сомневаемся, что он вообще знает, что такое тектоника.