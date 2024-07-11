Британские чиновники не знают, что обсуждают Баку и Ереван?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Не удивительно, что в Азербайджан приезжают так мало туристов из Великобритании. Достаточно прочитать информацию о нашей стране на правительственном сайте GOV.UK, чтобы перепугаться и отказаться от поездки.

На сайте помещены рекомендации министерства иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании (Foreign, Commonwealth and Development Office) для желающих поехать в Азербайджан. В принципе, все правительства дают гражданам своих государств рекомендации быть внимательными, осторожными, не ходить в одиночку по ночам, не лезть в зоны конфликтов и стараться учитывать правила той страны, куда едут. И тут придираться не будем. Хотя предупреждения о терроризме и тому подобном, конечно, коробят.

Составлявшие рекомендации чиновники должны были предварительно поинтересоваться хотя бы, когда в последний раз в Азербайджане совершались теракты против иностранцев, если таковые вообще имели место. Если говорить объективно, то в самой Великобритании угроза терроризма выше в разы и она реальна, что неоднократно проявлялось на практике. Вспомним захват террористами посольства Азербайджана в Лондоне в августе 2022 года. В Баку такое и представить невозможно.

Но еще большее удивление вызвали у нас некоторые моменты раздела, касающегося территорий, на которые британским туристам ездить не рекомендуется. Открывая раздел, мы видим карту, на которой жирно выделены бывшие оккупированные Арменией районы. Справедливости ради отметим, что все топонимы указаны правильно, никаких претензий в этом плане нет. Но так бывшую зону оккупации никто кроме армян уже давно не выделяет на карте Азербайджана. И возникает неприятное ощущение, что в МИД Великобритании эти территории не считают азербайджанскими, хотя на самом деле это, конечно же, не так.

В тексте используется уже не существующее название "Нагорный Карабах". Чиновникам ведомства или же формировавшим сайт специалистам следует учитывать такие важные моменты. Понятие "Нагорный Карабах" не существует уже четыре года, и было бы правильно, если бы на правительственном сайте такой великой державы не указывались несуществующие топонимы.

В основном, рекомендации содержат правильную информацию. Действительно, въезд на освобожденные территории пока что не является свободным, там действительно не безопасно из-за армянских мин и неразорвавшихся боеприпасов, ликвидация которых продолжается (на что британский сайт особо указывает). Соответствует действительности также информация, что въезд в Азербайджан закрыт для лиц, в период оккупации посещавших Карабах и имеющих в паспортах соответствующие отметки, либо попавших в черный список азербайджанского МИДа. Само собой, никто не подпустит иностранных туристов, да и местных граждан к условной границе с Арменией, и об этом можно было даже не предупреждать. Все правильно. Границы пока нет, мир между двумя странами не подписан, а значит, они продолжают оставаться в каком-то смысле в состоянии войны. Это естественно.

Но в рекомендациях сайта GOV.UK допущена очень серьезная ошибка. Территория Карабаха больше не является "предметом продолжающегося спора между Азербайджаном и Арменией" и никогда впредь являться таковой не будет. Великобритания не участвует в переговорном процессе, стоит в стороне, но это не может быть оправданием того, что британские чиновники мыслят старыми категориями. Точка в карабахском конфликте поставлена, и в мирном процессе тема территорий больше не значится. Баку и Ереван ее не обсуждают. Все, что связано с международно признанными территориями Азербайджана, это внутреннее дело только самого Азербайджана, и разговоры о мире идут, исходя из понимания этой истины всеми сторонами. Иначе никаких переговоров не было бы.

Хотелось бы, чтобы рекомендации на сайте GOV.UK для британских туристов исходили из духа тех высоких отношений, которые существуют между Азербайджаном и Великобританией уже много лет.