Как работает армянский карательный механизм

Автор: Зульфугар Ибрагимов

И после первого, и после второго Шушинского глобального медиафорума некоторые задавались вопросом, почему не было представителей таких-то и таких-то европейских и американских изданий. Согласно армянской версии, эти медиа не хотят посылать сотрудников на "оккупированные территории" в знак протеста. Но это полная чушь. Причина не в этом, а в страхе этих изданий оказаться мишенью проармянской пропаганды. Армянство Европы внимательно следит за тем, кто и в какой степени прогибается перед ним, и те, чей прогиб недостаточно глубок, наказываются. В "демократической" Европе быть обвиненными в лояльности к Азербайджану - самый страшный кошмар для журналиста. Причем, организующиеся армянством и лобби кампании давления бывают истеричными, критики набегают отовсюду как насекомые на огрызок сахара.

Механизм атак разработан проармянской кодлой давно. По отработанной схеме на днях была совершена атака на исполнительного директора немецкой газеты Berliner Zeitung Хольгера Фридриха. Он не только "посмел" приехать в Шушу на форум, но еще и задал Президенту Азербайджана вопрос о том, как тот относится к информационным манипуляциям касательно Баку, руководства страны и так далее. Нет чтобы сидеть тихо и не засвечиватсья...

После Шуши в соцсети Х Фридриха нашли "правдорубы", которые обвинили его в работе на "диктатуру" и высекли за посещение "подвергшегося этническим чисткам города Лачин (?!)". В соответствии с правилами атаки было организовано массовое посещение данной публикации и репосты.

В очередной раз обращает на себя внимание то, что организаторы и истерики даже не стараются выглядеть адекватными. Они не знакомы с матчастью, но получен заказ и его надо выполнять. И вот Шуша превращается в Лачин. Все равно ведь европейская публика не увидит разницы. Что Шуша, что Лачин - эти названия ни о чем подавляющему числу европейцев не говорят. Главное - заклеймить главу посетившего форум руководителя издания в том, что он посмел ступить на землю, где были проведены "этнические чистки".

Насчет этнических чисток провокаторы почти что попали в точку, но только подверглись им не армяне, а азербайджанцы. И в Шуше, и в Лачине, куда истерики переместили медиафорум, в годы Первой карабахской войны вооруженными силами Армении были осуществлены кровавые этнические чистки. В Лачине до конфликта практически не проживали армяне, да и в Шуше их был мизер.

Откровенно говоря, западные политики, журналисты и общественные деятели, объективно относящиеся к происходящему на Южном Кавказе и не боящиеся об этом говорить, - это очень смелые люди. Армянство на Западе хотя и не имеет уже особого влияния на законодательные и исполнительные власти, как прежде, но все еще продуктивно использует технологии уничтожения тех, кто не пляшет под его дудку. Армяне привыкли, что европейское медиа-пространство - это площадка для их азербайджанофобских игр, и когда кто-то выбивается из "команды", в ход идут любые средства. Соцсети же дают просто безграничные возможности мобилизовать армянский и проармянский разрушительный ресурс против неугодного СМИ, политика или эксперта. Особенно беспощадно армянство к непослушным в тех странах, которые оно считает "своими".

Вспомним травлю канадских журналистов и блогеров, в 2021 году побывавших в освобожденном Карабахе и честно написавших об увиденном. После массированных атак один из них Шай Де Лука был вынужден деактивировать свой аккаунт в Х (тогда еще Twitter), так как армянские националисты угрожали ему смертью. Кроме того, канадец еврейского происхождения столкнулся с армянским антисемитизмом.

Немало неприятных моментов пришлось пережить французской журналистке Лисерон Будул после того, как в октябре 2020 года на канале TF1 вышел ее репортаж из зоны боевых действий. К великому разочарованию армян, француженка повела себя не по-французски, за что на нее обрушилась вся ненависть и желчь французского армянства. Ей угрожали в соцсетях, оскорбляли, армянам удалось раздобыть ее телефон и начать травлю угрозами по WhatsApp. Ей и сотрудникам TF1 грозили обезглавливанием. В конце концов телеканал был вынужден снять с эфира репортаж Лисерон Будул и от страха перед армянской расправой даже удалил отснятый ею материал со своего сайта. И что примечательно - до этого в эфире канала вышло два репортажа о войне через призму армянских интересов. Целых два!

Вот так работает армянский карательный механизм.

Так что, господин Фридрих, держитесь. Мы с вами.