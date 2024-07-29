Туда-сюда-обратно: под кем ты сегодня, Армения?

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что мы не раз уже возвращались и будем еще возвращаться к заявлениям, которые были сделаны Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Второго Шушинского глобального медиафорума. Дело в том, что все выступления главы нашего государства затрагивают проблемы и перспективы, касающиеся далеко не только Азербайджана.

"Могу сказать, что мы являемся свидетелями исторической трансформации на Южном Кавказе, где происходят историко-геополитические изменения. Традиционные альянсы несколько ослабли и появились новые форматы сотрудничества. Возникают новые форматы сотрудничества", - заявил тогда Президент Азербайджана. Да, мы видим, что Южный Кавказ по-прежнему остается ареной геополитического противостояния. Так было всегда, разница лишь в ролях, которые ныне играют государства региона.

Сразу замечу, что Азербайджан всегда проводил взаимо удаленную и взаимно приближенную, поистине независимую внешнюю политику. Наша страна никогда не была членом ОДКБ, при этом не заявляя о стремлении к членству в НАТО. При этом, именно азербайджанская армия является сильнейшей на Южном Кавказе. Она это доказала не благодаря каким-то рейтингам, а победами на поле боя. Не одна иная страна, имеющая "замороженный" или "горячий" территориальный конфликт, не смогла решить его военно-политическим путем. Это оказалось под силу только Азербайджану.

Идем далее. Наша страна не является членом ЕС и не стремится к этому. При этом, именно Азербайджан имеет самый большой товарооборот с ЕС в регионе Южного Кавказа. Как справедливо подчеркнул глава нашего государства, выступая на Втором Шушинском Глобальном медиафоруме, Азербайджан является одной из немногих стран, возможно, единственной в нашей части мира и на постсоветском пространстве, которая подписала или приняла декларации и соглашения о стратегическом партнерстве с 10 членами ЕС.

Все это достигнуто за счет правильной внешнеполитической стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Она прогнозируема и вызывает уважение в мире своей неизменностью, последовательностью, отсутствием шарахания из стороны в сторону. Совсем иная ситуация с Арменией. Она долгие десятилетия, после распада СССР, имитировала наличие суверенитета и независимости, при этом оставаясь, говоря словами Бориса Грызлова, форпостом России на Кавказе.

Это были не просто слова, это была констатация факта. Все стратегически важные сегменты армянской экономики контролируются российской стороной по сей день. Плюс Армения состоит в ТС и ЕАЭС, в ОДКБ. Российская военная база в Гюмри никуда не делась, как и российские пограничники на армяно-турецкой и армяно-иранской границах. При этом, мы часто слышим от представителей официального Еревана о том, что Армения дрейфует в сторону Запада. Надо признать, что одни только заявления о такого рода намерениях уже щедро оплачены США и ЕС. Правда, в Ереване хотят многократно большей финансовой, военной и политической помощи от США и ЕС.

Но в том-то и дело, что примитивность данного маневра усекли и многие армянские эксперты. Например, кавказовед Карен Игитян. Он уже заявил, что в восприятии нынешней правящей элиты суверенитет - это, когда страна выступает против России. В реальности, как констатирует он, сейчас Армения суверенных решений не принимает. К примеру, заметил эксперт, МИД Армении не может дать вразумительного ответа на вопрос об участии во встрече "3+3", потому что решение об этом принимается не в Ереване.

По его словам, нынешние реалии таковы, что в вопросе участия во встрече армянская власть будет действовать, исходя из тех сигналов, которые получит извне. По той же причине, считает эксперт, армянская сторона не отреагировала на предложение представителя МИД РФ о проведении встречи с Азербайджаном на московской площадке. "Нет реакции на предложение, поскольку они не знают, как на это отреагируют из тех или иных столиц", - добавил Игитян.

По его словам, сегодня Армения во всех вопросах движется в соответствии с повесткой внешних игроков, а не своей собственной. Нам остается добавить к его словам и выводам лишь то, что армянская сторона не по своей воле сбежала со встречи в Оксфордшире с Азербайджаном, которую предложило организовать правительство Великобритании. За этим бегством Пашиняна видны "уши" президента Франции Макрона.

Вот и вопрос участия представителя Армении в конференции СОР29 в Баку также будет приниматься не в Ереване. Все будет так, как прикажут Николу Пашиняну в Париже или Вашингтоне. Потому, что есть известная поговорка: кто женщину ужинает, тот ее и танцует. Армению сейчас ужинает Запад. Он же ее, соответственно, и танцует. Может ли завтра все измениться так, чтобы Армению ужинал и танцевал кто-то иной? Легко. Ложиться под нового спонсора для Армении является привычным делом.