В калейдоскопе лицемерия: "крышевание" Армении со стороны Запада

Автор: Акпер Гасанов

Эта история показательна со многих сторон. Итак, свое очередное письмо к армянской общественности опубликовал бывший министр образования и науки Армении, вице-председателя РПА, член Исполнительного совета РПА Армен Ашотян, который был арестован еще в июне минувшего года. Да, он ныне пребывает в статусе политзаключенного. И данный факт доказывает примитивность клоунады со стороны всех тех, кто называет Армению "островком демократии на Кавказе".

Еще в конце прошлого года по поводу происходящего высказалась и Европейская народная партия (ЕНП) - правоцентристская, общеевропейская политическая партия, основанная в 1976 году, крупнейшая и ведущая партия европейского парламента, которая включает в себя христианско-демократические, либерально-консервативные партии стран Европы. Так вот она призвала власти РА освободить Армена Ашотяна. Естественно, армянская власть этот призыв проигнорировала.

Но никто не осудил руководство РА! Наоборот, мы видим, что Армению в последнее время активно заваливают деньгами. Вспомним про оказание Европейским Союзом военной помощи Армении под прикрытием Европейского фонда мира на предварительном этапе в размере десяти миллионов евро. А вот уже и Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил ряд мер, в том числе законопроект о государственных иностранных операциях на 2025 финансовый год, предусматривающий помощь Армении в размере 65 миллионов долларов.

Все эти шаги, конечно же, являются доказательством того, что ЕС и США проводят откровенно лицемерную политику в регионе Южного Кавказа. Достаточно напомнить о том, что Армения до сих пор не вышла из рядов ТС и ЕАЭС, она всего лишь "заморозила" членство в ОДКБ, не выйдя из ее рядов. На территории Армении до сих пор размещена российская военная база, а границы Армении с Турцией и Ираном до сих пор охраняют российские пограничники.

Напоминаю об этих общеизвестных фактах, дабы было предельно очевидно, что США и ЕС проводят пресловутую политику "двойных стандартов" и "тройной морали". Что примечательно, практически о том же заявил, сидя в УИУ "Нубарашен" и Армен Ашотян. Согласно его умозаключению, решение Брюсселя начать диалог о либерализации визового режима с Арменией предсказуемо стало актуальной темой пропагандистских и информационных операций в Армении.

Ясное дело, что Армен попытался приписать случившееся к числу заслуг третьего президента Армении. По его словам, "на саммите Восточного партнёрства в Брюсселе в ноябре 2017 года, на котором присутствовал третий президент Армении Серж Саргсян, формулировка по данному вопросу в итоговой декларации подразумевала немедленное и скорейшее начало диалога по визовой либерализации".

О том, что в конечном итоге, тот же самый Серж Саргсян, поговорим с президентом России Владимиром Путиным, совершил резкий "финт ушами" и заявил о вхождении РА в Таможенный Союз, Ашотян решил не вспоминать.

И это объяснимо. Не будет же он, сидя за решеткой, в темнице сырой, признавать ошибки и слабость своего партайгеноссе. Армен сконцентрирован на доказательствах провалов действующей армянской власти. И надо признать, что он прав в том, что ей предъявляет. Замечу, что на сей раз Ашотян был предельно корректен в оценках выкрутасов Никола Пашиняна и его команды. Ведь в свое время Ашотян назвал Пашиняна "бездарем, который сел за руль угнанной машины, пообещав наивным пассажирам безопасный и "счастливый" ход".

На сей раз Армен указал лишь на то, что "европейская" пропаганда, проводимая режимом Пашиняна в последние годы, нуждается в определенной "истории успеха". Он констатировал, что обещание Армении нескольких десятков миллионов ежегодно в ходе трехсторонней встречи РА-ЕС-США в Брюсселе вызвало в Ереване лишь смех.О том, что хорошо смеется тот, кто смеется последним, Ашотян снова не вспомнил. Хотя были же уроки 44-дневной войны и однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.

Смеялись в итоге в Баку. Над примитивной уверенностью Армении в том, что ее покровители не позволят восторжествовать справедливости.А Ашотяну и ему подобным было не до смеха. Они думали о том, как провал команды Никола Пашиняна использовать для смены власти, для контр-революции. Потуг в этом направлении было много, но результат был нулевой. Потому, что Роберт Кочарян и Серж Саргсян, не говоря уже об их обслуге, к которой принадлежит и Ашотян, презираемы в Армении даже больше, чем власть, которая спровоцировала войну и позорно проиграла ее.

Но, даже учитывая все это, нужно признать правоту Ашотяна в том, что в ЕС было принято политическое решение начать диалог с РА по либерализации визового режима, чтобы обеспечить режим Пашиняна пропагандистскими пулями для продолжения геополитического поворота. Армен прав, что предполагаемый диалог займет годы не только из-за европейской бюрократии, но прежде всего из-за некомпетентности нынешнего правительства Армении.

Прав он и в том, что неизвестно, чем это закончится, потому что на данном этапе принятие политического решения будет недостаточно, пока не будут выполнены все технические требования, предъявляемые ЕС. Он прав, в конце концов и в том, что подарки от ЕС армянская власть использует, как геополитическую морковку для промывания мозгов людям. Да, совершенно очевидно, что будь Ашотян у власти, он бы пел иные песни.

Но, даже с учетом данного обстоятельства, ясны три вещи.

Первая - ЕС и коллективный Запад проводит откровенно лицемерную политику "двойных стандартов", финансируя, вооружая и политически поддерживая Армению и армянский "реваншизм".

Второе - мотивы этих потуг понятны и многим в самой Армении.

Третье - Азербайджан все это фиксирует и готов к ответным действиям, причем к самым жестким.Невзирая на истерику, которую закатят по этому поводу в Вашингтоне, Париже и Брюсселе.