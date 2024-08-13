Азербайджан становится главной логистической артерией региона

Срединный коридор это одно из важнейших направлений взаимодействия Азербайджана со странами Центральной Азии. Об этом заявил на недавней встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджанской Республики в Астане Президент Ильхам Алиев. Глава государства отметил, что увеличение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 миллиона до 5 миллионов тонн, мероприятия по повышению годовой пропускной способности международного торгового порта Алят с 15 миллионов до 25 миллионов тонн, заказы новых судов для торгового флота Азербайджана на Каспии, а также инфраструктурные проекты, реализуемые в странах Центральной Азии, еще больше повышают практическую значимость Срединного коридора.

Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на той же встрече подчеркнул, что его страна совместно с партнерами активно развивает Транс­каспийский международный транспортный маршрут, объемы перевозок по которому в среднесрочной перспективе могут быть увеличены в пять раз. Регион имеет все возможности стать одним из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов на планете. Новые возможности, по его словам, открываются в связи с развитием морской инфраструктуры Казахстана - портов Актау и Курык, через которые проходят возрастающие объемы грузов из Китая, стран Центральной Азии на Южный Кавказ, в Турцию и далее в Европу.

Слова лидеров двух стран подтверждаются статистикой. По сообщению министерства транспорта Казахстана, объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ, Срединный коридор) за январь-июль 2024 года вырос на 62 процента и составил 2,5 миллиона тонн. Минтранс Казахстана прогнозирует увеличение перевозок по ТМТМ в 2024 году до 4,2 миллиона тонн.

"Грузоперевозки по Срединному коридору увеличились на 62 процента. Думаю, это не предел. Стремительный рост связан с последствиями тех сложных геополитическими процессов, которые идут вокруг нашего региона. ТМТМ сегодня востребован как никогда", - сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

В данный момент по Срединному коридору имеются некоторые инфраструктурные решения, возникающие в процессе строительства, отметил наш собеседник. Они рассчитаны и на среднесрочную, и на долгосрочную перспективу. В среднесрочной перспективе планируют до 2030 года увеличить пропускную способность казахстанских портов Курык и Актау, а также азербайджанского порта Алят. Грузия, в свою очередь, построит на Черном море новый глубоководный порт, что позволит принять больше грузов, направляющихся в сторону Запада.

"Согласно последним статистическим данным, объем грузоперевозок по ТМТМ увеличился до 2,5 миллиона тонн. И это показатель только первой половины года. До конца года же ожидается рост до 4 миллион и более тонн грузов. Если говорить об общем потенциале ТМТМ, то он гораздо выше. Думаю, позитивная динамика будет присутствовать, потому что есть интерес. Важно, что это интерес не только стран-участниц, но и глобальных игроков, таких, как Китай, США, Евросоюз", - заметил эксперт.

по словам Агамирзаева, развитие коридора сопряжено с темой диверсификации логистических маршрутов. Параллельно росту значимости маршрута возрастают и риски, которые могут быть самыми разными - в зависимости от сценариев. Азербайджан после освобождения Карабаха и Восточного Зангезура, активно строит на своей территории железнодорожные и автомобильные магистрали, новые аэропорты.

"Как мы расчертили маршруты на земле и на море, так же мы даем возможность партнерам воспользоваться и нашим воздушным пространством. Это делается для того, чтобы диверсифицировать направления и снизить риски. то есть Азербайджан перетягивает на себя все виды сообщения. Азербайджан за последние годы диверсифицировал портовую инфраструктуру. Пока что у нас в ТМТМ вовлечены два порта - Алятский и Говсанинский, но в будущем, думаю, будет вовлечен и глубоководный порт Зиря, где в прошлом месяце установлены причальные STS-краны для перевалки контейнеров, присоединена к общей сети железнодорожная линия.

Все это дает Азербайджану возможность не зависеть от одной дороги или от одного порта. Наша задача - как можно больше грузов принять и перенаправить на другое направление", - сказал наш собеседник.

Эксперт напомнил, что проблемы порой создает и сама природа. В данном случае речь об обмелении Каспия. Понижение уровня моря требует дноуглубительных работ. Такие работы уже проводятся в портах Казахстана. Уже идут работы в порту Актау. Скорее всего, будет углубляться и навигационный канал. Такие же работы планируют проводить Азербайджан и Туркменистан.

Если говорить о прогнозах, то, по мнению эксперта, следует напомнить некоторые цифры.

"Пик грузоперевозок для Азербайджанских железных дорог пришелся на 1988 год. Тогда по АЖД было перевезено 100 миллионов тонн грузов. То есть нам есть, куда расти. Дополнительные объемы это дополнительные инвестиции, дополнительные подвижные составы, дополнительные рабочие места, новая инфраструктура, в том числе сервисная, которые будут создаваться в режиме мультиэффекта. Тем самым Азербайджан будет получать дивиденды не только как транзитная страна, повышая свое значение на карте региона и мира, но также как грузоперевозчик. Кроме того, на будущее он будет иметь разветвленную сеть логистических цепочек, что, непременно, будет стимулировать привлечение производства в наш регион, принося дополнительную прибыть", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева