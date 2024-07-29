Через Азербайджан пройдет еще один логистический коридор

В скором времени на карте региона ожидается появление нового международного транспортного маршрута, который соединит Каспийское и Черное моря. Он может быть оформлен уже до конца 2024 года. Ожидается, что Азербайджан, Туркменистан, Грузия и Румыния подпишут в Бухаресте межправительственное соглашение о создании нового транспортно-логистического коридора. Международный транспортный маршрут Черное море - Каспийское море был инициирован в октябре 2018 года на состоявшейся в Ашхабаде встрече экспертов Азербайджана, Грузии, Румынии и Туркменистана. А в марте 2019 года в Бухаресте главы МИД этих четырех стран подписали декларацию по новому международному транспортному маршруту.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам транспорта и логистики Рауф Агамирзаев.

Инициатором выступил сам Туркменистан, и в последующие годы тема временами выходила на повестку, отметил он.

"Почему туркменская сторона, наконец, решила перейти от слов к делу? Потому что ситуация в регионе поменялась. При новом геополитическом раскладе Туркменистан понял, что пора начинать действовать, чтобы не остаться в стороне от развернувшихся процессов. Можно видеть, что в последнее время Ашхабад заметно активизировался в ТРАСЕКА, в ОТГ.

Думаю, Туркменистан будет интегрироваться. Страна имеет стратегическое месторасположение. В последние годы там поработали над инфраструктурой, и сегодня туркмены имеют самый крупный порт на Каспии, способный перерабатывать 17 миллионов тонн грузов и 400 тысяч TEU (условное обозначение 20-футового ISO-контейнера, предназначенного для морских и/или интермодальных перевозок-РЕД.). Это делает страну привлекательной с точки зрения международной логистики. Проблемы остаются с туркменскими железными дорогами, они требуют модернизации и электрификации. Еще в 2020 году японская сторона подготовила ТЭО этих работ. Сейчас процесс тронулся с места", - сказал эксперт.

По его словам, новый логистический маршрут через Азербайджан интегрируется в Лазуритовый коридор, созданный в 2017 году, когда пять стран региона - Турция, Грузия, Азербайджан, Туркменистан и Афганистан - подписали в Ашхабаде, в рамках 7-й региональной конференции экономического сотрудничества по Афганистану, соглашение, которое предусматривает соединение между собой железнодорожных, автомобильных и морских путей. Коридор начинается от афганской провинции Герат, идет до Ашхабада, далее от морского порта Туркменбаши до порта Баку, оттуда через Тбилиси до Анкары с ответвлениями в Поти и Батуми и от Анкары до Стамбула.

"Маршрут Каспийское море - Черное море так же будет интегрирован в Лазуритовый коридор с выходом в Афганистан. Сообщается, что Таджикистан, Афганистан и Туркменистан планируют построить железную дорогу, что позволит и таджикской стороне подключиться к данному маршруту.

Планируется, что морские перевозки по новой ветке стартуют в Туркменистане: грузовые суда-контейнеровозы пройдут по Каспийскому морю к портам Азербайджана, где грузы будут перегружены на товарные железнодорожные составы и по железной дороге уйдут в направлении черноморских портов Грузии, а оттуда - в румынский порт Констанца на Черном море", - сказал Рауф Агамирзаев.

Лейла Таривердиева