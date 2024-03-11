Казахстан и Азербайджан играют незаменимую роль в развитии Среднего коридора и Шелкового пути

Двусторонней торговле между Казахстаном и Азербайджаном нужна устойчивость. Необходимо удержать ту высокую планку, которой нашим странам удалось достичь в 2023 году.

Об этом сказал в беседе с Day.Az казахстанский эксперт Замир Каражанов.

После 2020 года, отметил он, сотрудничество между двумя странами заметно активизировалось. Товарооборот вырос в разы. В 2023 году этот показатель достиг исторического максимума в 500 миллионов долларов.

"Мы преодолели эту отметку, целевой показатель, к которому мы шли десять лет. В конце концов, мы его преодолели. И теперь наша задача не дать ему снизиться. Были периоды, когда мы были близки к полумиллиардному товарообороту, но показатели вдруг резко падали из-за цен на нефть на мировом рынке, что сказывалось и на товарообороте между нашими странами. Одним словом, нужно постараться сделать торговлю между нашими странами более устойчивой", - сказал Каражанов.

По его словам, особая статья двусторонней повестки Баку и Астаны это сотрудничество по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). Этот маршрут получил высокую актуальность после начала войны в Украине. Казахстанские производители и экспортеры использовали для транспортировки товаров в Европу в основном российскую территорию. Теперь же введены ограничения на транзит автомобильным транспортом и остается только железная дорога. Но ситуация на этом направлении достаточно нестабильная, и потому с 2022 года Казахстан начал развивать транзит через Азербайджан, отметил наш собеседник.

"Грузопоток очень быстро вырос - на 50-60 процентов. Это говорит о том, что этот маршрут в ближайшие годы будет рассматриваться как приоритетный для Казахстана. И не только для Казахстана. Транскаспийский международный транспортный маршрут будет приоритетным для Китая и других азиатских поставщиков. К этому подталкивает геополитическая ситуация. Происходящее на Ближнем Востоке резко сократило транзитные возможности действовавших многие годы каналов. На 40 процентов упал грузопоток по Суэцкому каналу. Эти очаги нестабильности будут формировать запрос на Срединный коридор, этот маршрут будет расширяться. Многое, конечно, будет зависеть от стабильности или нестабильности в Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Трудно сказать, на каких условиях будет в этих конфликтах достигнут мир и насколько прочным он будет. Это открытые вопросы, которые будут предопределять развитие среднего маршрута нового Шелкового Пути, в котором незаменимую роль играют Казахстан и Азербайджан", - сказал Замир Каражанов.

Комментируя планы по расширению транзита казахстанской нефти через Азербайджан, эксперт отметил, что транзит начался еще в прошлом году. По его словам, наращивание поставок требует принятия определенных мер. Планируются работы по расширению портовой инфраструктуры, призванные увеличить пропускную способность торговых гаваней. С учетом возможных рисков будут создаваться необходимые технические сооружения, позволяющие избежать утечки нефти в открытое море.

"Что касается транзита, то, по данным Минэнерго Казахстана, по итогам 2023 года отгрузка нефти из порта Актау составила 1 миллион 57 тысяч тонн в направлении Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) при заявке в 1 миллион тонн. На 2024 год запланирован транзит через Азербайджан 1,5 миллиона тонн казахстанской нефти. Посмотрим, удастся ли достичь этого объема. Имеющийся у Казахстана танкерный флот позволяет реализовать эту задачу. Поставлена цель в перспективе пополнить танкерный флот страны еще несколькими судами, что позволит увеличить поставки нефти через Азербайджан.

Если говорить о конкуренции с уже действующими маршрутами, то транзит казахстанской нефти через Азербайджан, конечно, сильно уступает транзиту через Россию по системе КТК (Каспийский трубопроводный консорциум). Но необходимо наращивать и азербайджанский маршрут, так как это в интересах Казахстана. Ему необходима диверсификация поставок такого важного продукта, как нефть, на внешние рынки. И, скорее всего, Казахстан будет наращивать эти объемы. Ускорить этот процесс заставляет геополитическая напряженность, присутствующая повсюду. В нынешней ситуации трудно прогнозировать, где и что еще произойдет, где еще возникнут риски. Поэтому нужна диверсификация поставок нефти на внешние рынки, и Азербайджан, южно-кавказский коридор тут видится очень удобным вариантом. Задача Казахстана не только увеличить поставки нефти, но и сделать транзитный коридор более работоспособным. То есть постараться наладить всю инфраструктуру, чтобы если завтра где-то еще возникнет конфликт, мы могли оперативно нарастить объемы поставок через Каспий в Азербайджан и оттуда в Турцию и далее в Европу. Такая задача поставлена на ближайшие годы", - резюмировал Замир Каражанов.

Лейла Таривердиева