Президент Ильхам Алиев и Президент Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы

11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выступили с заявлениями для прессы, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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