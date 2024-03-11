Казахстан увеличит транспортировку нефти через Азербайджан

АО "КазМунайГаз" (КМГ, национальная нефтегазовая компания Казахстана) и SOCAR (Государственная нефтяная компания Азербайджана) подпишут соглашение об увеличении транспортировки казахстанской нефти через Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Председатель Правления АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках визита в Баку.

"Надо отметить, что мы очень тесно работаем с компанией SOCAR. Азербайджанская компания SOCAR является нашим давним стратегическим партнером. И отрадно отметить, что с марта прошлого года мы начали осуществлять транзит казахстанской нефти через территорию Азербайджана. Мы транспортируем порядка 120 тысяч тонн в месяц. Теперь, в рамках государственного визита нашего Президента Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан, который состоится в понедельник, 11 марта, мы планируем с моим коллегой господином Ровшаном Наджафовым подписать соглашение об увеличении транзита казахстанской нефти через Азербайджан в полтора раза. Если мы сейчас транспортируем через Азербайджан 120 тысяч тонн в месяц, то с подписанием соглашения объем будет увеличен еще на 60 тысяч тонн - до 180 тысяч тонн", - сказал Магзум Мирзагалиев.

Глава КМГ также коснулся возможной транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса.

"Мы на встрече с господином Ровшаном Наджафовым договорились, что в течение месяца компания SOCAR предоставит нам предложения по маршруту Баку-Супса, в том числе по тарифной политике", - сказал он.

Как отметил Магзум Мирзагалиев, КазМунайГаз хочет, чтобы взаимоотношения с SOCAR не ограничивались вопросами транспортировки и включали максимально всю линейку или палитру сотрудничества.

"Так, мы договорились о том, что сейчас изучаем вопросы возможного развития проектов в сфере нефти и добычи. Кроме этого, мы предложили компании SOCAR посмотреть проекты связанные с геологоразведкой в Казахстане. Я проинформировал господина Ровшана Наджафова о том, что по поручению нашего Президента в 2023 году законодательно был принят так называемый Улучшенный модельный контракт (УМК) на недропользование. Благодаря УМК будут предоставлены наилучшие условия для инвесторов, которые заходят на геологоразведку, а также на добычу на сложных месторождениях. То есть, мы продолжаем обсуждать и изучать потенциал совместных проектов. И в связи с этим, я бы не исключал, что в будущем мы можем обсуждать и совместные "зеленые" проекты", - сказал он.

В то же время, Магзум Мирзагалиев назвал ожидаемое время полного запуска проекта по расширению добычи на месторождении Тенгиз в Казахстане.

"Мы ожидаем, что проект по расширению добычи на месторождении Тенгиз будет запущен в 2025 году", - сказал он.

Глава КМГ также отметил, что в рамках визита в Баку ознакомился с работой терминалов BP Sangachal и Azertrans, задействованных в транзите казахстанской нефти.

"Я посетил танкер "Астана", принадлежащий ТОО "Казмортрансфлот", который доставил в Баку партию тенгизской нефти для поставки в нефтепровод Баку-Тблиси-Джейхан, и встретился с экипажем танкера - молодыми казахстанцами. Члены экипажа отметили, что в организации технологических процессов особое внимание уделяется вопросам трудовой и экологической безопасности, что способствует обеспечению бесперебойной отгрузки нефти", - сказал Магзум Мирзагалиев.

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