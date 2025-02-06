В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о недавних заявлениях Марии Захаровой.

Day.Az представляет публикацию:

Сложности в отношениях между Азербайджаном и РФ становятся все глубже. Реакция Москвы на ситуацию вокруг офиса Россотрудничества в Баку выразилась на брифинге представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Да, Захарова конечно сказала, что Москва готова сделать все, что нужно для регистрации "русского дома" в соответствии с азербайджанским законодательством - но на этом не остановилась. Были рассуждения о "шпиономании", "вброшенных темах", "провокациях", Захарова снисходительно предложила "если хотите говорить о шпионах, давайте поговорим о шпионах" и так далее - в общем, привычный увод разговора от конструктива к пропаганде.

Разумеется, Захарова пришла к выводу, что обеспокоенность в Азербайджане не соответствует "духу наших отношений".

Интересно, а вот эти невнятные оправдания в сочетании с наездами - это какому такому духу соответствует?

И - опять же, выскажемся в собственном стиле Захаровой - хотите поговорить о духе отношений? Давайте поговорим о духе.

Двуглавый орел, сующий обе башки в песок, когда дело доходит до темы сбитого самолета AZAL - это в духе каких отношений? Внезапно ослепшие российские СМИ, не замечающие целые страницы отчета о предварительном расследовании - а они в каком духе работают? А взбесившаяся российская пропаганда - она как, какой дух поддерживает?

Вот о чем стоит говорить Захаровой в первую очередь. Вот чего от нее - и от Москвы в целом - ждут в Азербайджане. Катастрофа самолета и поведение Москвы - вот главная проблема наших двусторонних отношений, а не чьи-то репортажи или регистрация НКО.

И если бы у Захаровой и ее начальства хватило бы духу признать вину и открыто об этом говорить - вот это точно пошло бы на пользу духу азербайджано-российских отношений.