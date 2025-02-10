Чем петух Морис успешнее карабахских сепаратистов?

Автор: Акпер Гасанов

Начну издалека. В 2019 году во Франции петух по кличке Морис был обвинен в слишком громкое кукареканье по утрам. Соседи подали в суд на пернатого и его хозяйку. Эта нашумевшая история как раз и подтолкнула депутатов обеих палат французского парламента активизировать работу над законом по защите сложившегося веками традиционного звукового и осязаемого фона сельской местности.

В итоге, французский Сенат принял закон, о "сенсорном наследии". Проще говоря, Сенат защитил петухов. Они могут кукарекать когда угодно, сколько угодно, не взирая на чины и не боясь быть обвиненными в работе на вражеское государство. Собственно, то решение Сената очень многое объясняет. К радости и к гордости французских петухов могу заметить, что их права в Сенате Франции защищаются почти также ретиво, как права армянских сепаратистов.

Вот, из последнего. Ассоциация "Концерт во имя мира в Армении" организовала в Сенате Франции конференцию на тему "Армянский народ и его право на возвращение на свои земли". Название концерта, сразу замечу, сильно контрастирует с названием конференции. Армянский народ реализовал свое право на жизнь в пределах армянского же государства. А на временно оккупированных территориях Азербайджана армяне, как известно, проживали незаконно.

Официальный Баку, дабы решить армяно-азербайджанский конфликт мирным путем, неоднократно предлагал официальному Еревану различные варианты, включавшие в себя и предложение о предоставлении НКАО самого высокого статуса автономии в составе Азербайджана. Но, все прежние и нынешний руководители Армении отказались от этого предложения.

Ну а действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян и вовсе перешел все возможные "красные линии", прокричав во временно оккупированном Ханкенди, что "Карабах-это Армения и точка". Ио есть, официальный Ереван никогда не был готов к конструктивному, в рамках международного права, урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Он же игнорировал четыре известные резолюции Совбеза и Генассамблеи ООН.

Чем, собственно говоря, и спровоцировал 44-дневную войну 2020 года. Сразу по окончании которой французский Сенат принял резолюцию о признании "независимости" так называемой "нкр". Тем самым, Франция в очередной раз доказала, что она не имеет никакого права далее участвовать в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. И в статусе страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и в любом ином статусе.

При этом уже совсем вскоре, после окончания однодневной антитеррористической операции в Карабахском экономическом регионе нашей страны, данная резолюция Сената Франции, изначально носившая характер бесполезной бумажки, вполне стала годна для использования в гигиенических целях. Собственно, даже Никол Пашинян это подтвердил, регулярно делая заявления о признании территориальной целостности нашей страны в полном объеме.

А спикер НС Армении Ален Симонян признал, что Азербайджан, восстанавливая свои суверенитет и территориальную целостность, действовал в рамках международного права. Но французских сенаторов такой расклад не остановил, а обозлил еще больше. Они, чувствуя свое бессилие реально повлиять на ход событий, приняли резолюцию, осуждающую "военное наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе в сентябре 2023 года".

Тут даже петуху Морису должно быть понятно, что и у этой резолюции есть исключительно гигиеническое предназначение. Но, в том-то и дело, что ничего иного французские сенаторы, как и официальный Париж, предложить не могут. В целом, все их потуги прежние, нынешние и будущие выглядят особо нелепо и примитивно.

Жалким, предсказуемым и позорно ангажированным выглядел и бывший генеральный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо, которого подали на данное мероприятие, как воблу к пиву. Нет даже резона упоминать о тех речах, что прозвучали в ходе нынешней поминальной, по сути, встречи по армянским мифам. Можно лишь констатировать, что Сенат Франции добился куда большего успеха в отстаивании прав петуха Мориса, чем карабахских сепаратистов.