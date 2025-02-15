В Армении сепаратисты начали терять позиции

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Беглый сепаратист Самвел Шахраманян ждет "благоприятных геополитических условий". В ожидании этих условий он решил не распускать потешный "парламент", ну, чтобы два раза не ходить. И вообще, как можно распустить то, чего не существует?

Сепаратисты, добровольно переместившиеся из Карабаха в Армению, разыгрывают представления для самих себя. В целом общество их не поддерживает, а официальный Ереван не приветствует их активизацию, о чем говорят заявления представителей власти. Потому что сепаратистская возня, во-первых, угрожает внутренней стабильности в самой Армении, а во-вторых, мешает убедить Баку в мирных намерениях Еревана. И правда, трудно принять за чистую монету заявления Никола Пашиняна и его команды о желании мира и отсутствии экспансионистских планов, когда на территории страны кишат реваншисты и какой-то Шахраманян подписывает "указы" и ждет "благоприятной геополитики" для атаки на Азербайджан. Нынешняя бумажка не имеет никакой юридической силы, как и любое решение и любой "президентский" шаг этого сепаратиста. Не существует не только "арцаха", не существует уже давно и "Нагорного Карабаха" и карабахского конфликта в целом.

Шахраманян боится, что если "парламент" распустится, то карабахский вопрос будет закрыт. Он считает, что сепаратисты должны быть во всеоружии, чтобы в час "х" снова занять чужие территории. Комментировать это не стоит, потому что Шахраманян никто и подписываемые им бумажки менее функциональны, чем рулон туалетной бумаги. Оставим комментарии самой команде Пашиняна, которая все чаще стала указывать сепаратистской тусовке ее место. Нам и стараться не приходится.

Большой шум наделал своими последними заявлениями спикер Ален Симонян. Он обвинил сепаратистов в трусости и бегстве, несмотря на то, что Армения полностью обеспечила их оружием. Не будем сейчас говорить о признании спикером факта вооружения карабахских бандформирований Ереваном. Это тема другого разговора. Симонян считает, что сепаратисты должны были оставаться в Карабахе и "бороться до конца", но они сбежали, а теперь чего-то требуют от Еревана.

"Я не имею в виду, что никто из Карабаха не воевал за Карабах. Я имею в виду, что нам звонили и говорили: "Мы уходим, мы больше здесь не останемся, откройте границу, мы уходим". Мы отвечали: "Как же солдаты останутся, если вы все уходите? Как же вы уходите?" - "Нет, нет, откройте, мы все уходим". Конечно, надо уходить, как только стреляют - все должны уходить. Вот так же, если начнут стрелять на границе в Сюнике, вы все соберетесь и уйдете", - заявил Симонян с трибуны парламента.

После этих слов на спикера накинулись журналисты, эксперты, оппозиция. А оскорбленный до глубины души Шахраманян встал в позу и потребовал от спикера извинений.

Симонян извиняться не стал, заявив, что ему не за что извиняться, но сказал, что имел в виду не всех добровольных перемещенцев из Карабаха, а только некоторых. А Шахраманяну посоветовал сперва рассказать, как он сумел с охраной выехать из Карабаха и оказаться в Армении.

Интересные процессы идут в Армении. В стране удаляют тетрисные тряпки сепаратистов, тема территориальных претензий к Азербайджану начинает выскабливаться с повестки сверху до низу. Посмотрим, какие будут у Пашиняна успехи. Избавление от токсичных элементов в интересах, прежде всего, стабильности в его собственной стране. Тут мы ему ничем помочь не можем, потому что оздоровление армянского общества - это дело самого руководства Армении, о чем мы неоднократно говорили.

А шахраманяны в конце концов вымрут как мамонты.