Азербайджан и ЕС будут двигаться вперед, так как нужны друг другу - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Day.Az с депутатом Милли Меджлиса Расимом Мусабековым.

- В 2017-ом между Азербайджаном и Евросоюзом шли интенсивные переговоры относительно подписания соглашения о стратегическом партнерстве. Сообщается, что не все вопросы пока решены и подписание перенесено на будущий год. Что затягивает процесс, на ваш взгляд?

- Я не стал бы говорить о затягивании. Идет нормальная работа над важным документом, имеющим долговременный характер и охватывающим широкий комплекс отношений и сфер взаимодействия.

Процесс действительно занял больше времени, чем предполагалось в начале переговоров. Причина в том, что Азербайджан желает получить соглашение о партнерстве, в котором были бы учтены все вопросы, затрагивающие наши интересы. В первую очередь это касается сферы безопасности, политического взаимодействия, четкой позиции в поддержку территориальной целостности и недопустимости силовой перекройки границ.

Не так просто договориться и по экономическим проблемам, учитывая, что Азербайджан еще не вступил в ВТО, а также фактор реализуемых масштабных энергетических проектов и, в первую очередь, "Южного газового коридора". Ну, и в части, которая охватывает комплекс вопросов, относящихся к правам человека, верховенству права и др., Азербайджан настаивает на подходах, основанных на взаимности, а не высокомерных поучениях.

- Международные эксперты отмечают, что это впервые, когда какая-то страна по своей инициативе предлагает Евросоюзу подписать документ о стратегическом партнерстве. Как бы вы это прокомментировали?

- Мы называем это соглашение стратегическим, имея в виду его долговременный характер и охватываемый этим документом широкий спектр отношений. Напомню, что Азербайджан уже имеет соглашение о стратегическом сотрудничестве с третью государств-членов Евросоюза. Стратегический характер нашим отношениям с ЕС придают масштабные энергетические и транспортно-коммуникационные проекты, суммарная стоимость которых составляет многие десятки и даже сотни миллиардов долларов. Но хотел бы отметить, что мы не единственные, кто выстраивает в таком формате отношения с Евросоюзом. Из постсоветских государств отмечу Казахстан, который еще в 2015 году подписал примерно такой же по смыслу и значению документ, озаглавленный как "Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве".

- Что даст Азербайджану подписание этого документа?

- Пока общественности не представлен ни текст самого соглашения, ни даже обсуждаемая сторонами его версия, предметно ответить на ваш вопрос сложно. В самом общем виде, соглашение заменит собой базовый документ от 1996 года, которым регулировались наши отношения с Брюсселем. Это необходимо, так как за минувшие два десятилетия изменился Азербайджан, превратившийся из получателя помощи и советов от Евросоюза, в полноценного партнера. Документ, над которым стороны работают, составит фундамент наших долговременных отношений. Напомню, что Евросоюз для Азербайджана является ведущим торгово-экономическим партнером и инвестором. На ЕС приходится почти половина нашего внешнеторгового оборота. Евросоюз является источником современной техники, технологий и менеджмента, используя которые, мы модернизируем и развиваем нашу страну. Соглашение позволит наращивать объем отношений в соответствии со взаимными интересами.

Расширятся возможности для предпринимателей, для студентов, для туризма, культурных и научных связей. Предполагается и определенная финансовая и техническая помощь со стороны Евросоюза в реформировании некоторых сфер государственного управления и экономики, хотя для нас денежная сторона вопроса, в отличие от Украины, Молдовы, Грузии и Армении, не является решающей.

- В каком ключе, по-вашему, будут развиваться отношения Азербайджана с Европой в будущем году?

- Думаю, что наши отношения будут развиваться по восходящей линии. Будут и споры, временное охлаждение, но сам вектор на наращивание объемов сотрудничества вглубь и вширь сохранится. Есть взаимная заинтересованность сторон друг в друге и готовность к прагматичному диалогу и сотрудничеству.

- Удалось ли в уходящем году Баку сохранить баланс между Западом и Востоком?

- Полагаю, что баланс сохранен. Ведь многовекторный характер внешней политики Азербайджана предопределен самой географией и историческим путем нашей страны. Мы поддерживали диалог и сотрудничество, основанные на учете интересов, со всеми партнерами, как на Западе, так и на Востоке. Скажу больше, Баку выступал инициатором связующих трехсторонних форматов: Азербайджан-Грузия-Турция; Азербайджан-Иран-Россия; Азербайджан-Иран-Турция и др.

Но хотел бы отметить, что баланс не является чем-то застывшим и неизменным. Баланс допускает и предполагает динамические изменения между векторами притяжения. Баку за годы независимости демонстрировал способность своевременно вносить необходимые коррективы в свою сбалансированную внешнюю политику в соответствии с меняющимися условиями и интересами Азербайджана. Полагаю, что такая линия будет продолжена.

Беседовала Лейла Таривердиева