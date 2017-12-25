Соглашения Евросоюза с Баку и Ереваном - это две большие разницы - В Армении начинают понимать реалии

Сегодня в Армении подводят итоги уходящего года и приходят к выводу, что единственным светлым днем в жизни страны в 2017-м было подписание соглашения с Евросоюзом. Хотя и тут есть своя ложка дегтя.

Эйфория от подписания соглашения о партнерстве Армении с ЕС превышает реальную значимость договора, считает политтехнолог Карен Кочарян.

"Безусловно, подписание соглашения Армения-ЕС является одним из самых главных политических событий уходящего года, однако эйфории и PR вокруг этого договора было больше, чем его реальная значимость для нашей страны", - цитирует политтехнолога Новости-Армения.

Эксперт отметил, что соглашение с ЕС подчеркнуло многовекторность внешней политики Армении, однако важным является то, как армянская сторона сможет воспользоваться возможностями, заложенными в этом соглашении. "Важно, чтобы мы смогли получить максимум от того, что есть в соглашении с ЕС, а это возможно сделать только при серьёзной и планомерной работе, иначе договор так и останется лишь на бумаге и будет представлять из себя ничто иное, как просто "PR-пузырь"", - сказал Кочарян.

Параллельно, армянские эксперты пытаются анализировать обсуждения по соглашению между ЕС и Азербайджаном. Тут явно ощущается недостаток информации у противной стороны, и потому в экспертных кругах обеспокоены и не знают, на чем стоит делать акценты.

Директор исследовательского центра "Регион" Лаура Багдасарян призналась, что есть принципиально большая разница между документом, подписанным Арменией, и документом, предложенным Азербайджаном. "Азербайджан предложил ЕС подписать договор о стратегическом сотрудничестве. Говорят, это впервые, когда государство-партнер обращается к ЕС с подобным предложением", - сказала Багдасарян.

По ее словам, переговоры ЕС-Азербайджан проходят очень тяжело, потому что есть принципиальные разногласия. "Документ будет состоять из трех разделов, Азербайджан в основном ставит упор на разделе, касающемся политики и безопасности. Второй раздел касается товарооборота и торговли, третий - экономики, сотрудничества в прочих социальных и гуманитарных вопросах. В этом плане для Азербайджана принципиальным вопросом является то, чтобы был решен вопрос первого раздела, а остальные два были обсуждены и обговорены одновременно. Тогда как для Евросоюза важно, чтобы все вопросы обсуждались одновременно".

Обращает на себя внимание то, что эксперт не дает никаких оценок.

На вопросы 1in.am Багдасарян осторожно заметила, что "Азербайджан считает, что он настолько важен для европейских структур, насколько эти структуры - для него, и с самого начала предпринимал попытки строить отношения на привилегированных условиях". Примечательно, что эксперт не поставила факт важности Азербайджана для Европы под сомнение, а просто констатировала его, что говорит о том, что в армянском экспертном сообществе уже начинают понимать реалии и не рискуют делать поспешных выводов, чтобы не остаться в дураках. Именно поэтому, говоря о формулировке относительно территориальной целостности, которая стала основным тормозящим моментом в переговорах по соглашению ЕС-Азербайджан, армянский эксперт не рискнула выдвигать каких-то версий. "Я не могу делать однозначных прогнозов - будет ли только лишь положение о территориальной целостности в соглашении Азербайджан-ЕС или нет", - призналась Багдасарян.

Несомненно, в Армении прекрасно понимают, что подписание соглашения с ЕС не принесет их стране ничего, кроме новых обязательств. Потому что Армения уже давно и прочно находится на орбите интересов России и сойти с нее не сможет при всем своем желании. Единственное, что остается, - это выжать хотя бы капли пользы из подписанного документа, что стало не более чем политическим маневром, который, думается, в перспективе только усложнит дела Республики Армения.

Зульфугар Ибрагимов