Ордухан головного мозга: штрихи к портрету «диссидентов»

Как известно, закон перехода количественных изменений в качественные в диалектике Гегеля и материалистической диалектике, а также ряде близких философских концепций - всеобщий закон развития природы, материального мира, человеческого общества и мышления. Этот закон сформулирован Фридрихом Энгельсом в результате интерпретации логики Гегеля и философских работ Карла Маркса.

Выскажу предположение, что, как Гегель, так и Маркс и Энгельс, не подозревали, что найдутся силы, своим личным примером доказавшие тщетность надежд на то, что количество осуществляемых ими выкрутасов скажется на их качестве. А тем временем, эти господа являются не только нашими современниками, но и такими же, как мы азербайджанцами, но проживающими в Европе.

Позиционируют они в роли диссидентов и политических эмигрантов. При этом история как-то слишком уж стеснительно умалчивает о том, где и когда эти господа успели проявить себя в качестве представителей интеллектуальной оппозиции, какие труды они оставили современникам и потомкам. Скажу больше - я очень сомневаюсь, что эти господа вообще когда-либо читали труды Гегеля, Маркса, Энгельса, а также Солженицина или Троцкого. Им большее удовольствие доставляет любование собственными персонами в момент озвучивания очередной лжи, глупости, хамства и ругани. Причем, анализу всего того, что ими самими же сказано и сделано, эти господа посвящают огромное количество времени, ежедневно и по нескольку раз выходя в эфир социальных сетей.

А тем временем, вовсе не грех напомнить о том, кого в реальности можно называть политическим эмигрантом или диссидентом. Я неспроста вспомнил об Александре Исаевиче Солженицине. Это - классический пример диссидента. Но, что еще важнее, это великий писатель. Первое же произведение Александра Солженицына - рассказ "Один день Ивана Денисовича", опубликованный в "Новом мире" в 1962 году, принес ему всемирную славу. А потом были "Архипелаг ГУЛАГ" и "В круге первом".

Вы себе представляете, к примеру, Ордухана Темирхана, Турала Садыхлы или их финансового и идейного вдохновителя Гусейна Абдуллаева даже не пишущими, а хотя бы читающими нечто подобное? Я лично не представляю. Ибо, имею возможность видеть и оценивать уровень кругозора, образованности, словарного запаса и элементарной культуры поведения этих господ. Они явно не в состоянии отличить Гегеля от Гоголя, хотя амбиций там больше, чем у всех вышеперечисленных классиков.

Самое смешное, что они себя еще и патриотами Азербайджана именуют. И это при том, что тот же Ордухан, по его собственному признанию, никогда не был гражданином независимого Азербайджана. Он, также как и Турал Садыхлы, не служили в азербайджанской армии - обстоятельство, придающее ироничный характер их претензиям на тему патриотов.

И тут я вновь вспомню Солженицина. С началом Второй мировой войны он не был сразу мобилизован, поскольку был признан "ограниченно годным" по здоровью. Но Солженицын активно добивался призыва на фронт. В итоге, 18 октября 1941 года он был призван Морозовским районным военным комиссариатом и определён ездовым в 74-й транспортно-гужевой батальон.

В действующей армии же он оказался с марта 1943 года. Служил командиром 2-й батареи звуковой разведки 794-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона 44-й пушечной артиллерийской бригады (ПАБР) 63-й армии на Центральном и Брянском фронтах.

Приказом Военного совета 63-й армии от 10 августа 1943 года лейтенант Солженицын награжден орденом Отечественной войны 2-й степени за выявление основной группировки артиллерии противника на участке Малиновец - Сетуха - Большой Малиновец и выявление трех замаскированных батарей, уничтоженных впоследствии 44-й ПАБР. Заслужил он и иные боевые награды. Например, орден красной Звезды. Войну Солженицын закончил в звании капитана.

А теперь вопрос - на каких "колчаковскееих фронтах" воевали все те господа, что ныне именуют себя "политэмигрантами", "диссидентами" и "патриотами"?! Кто-нибудь видел Ордухана, Турала или "Гуську" в очереди в военкомат, требующим отправить его на передовую? Естественно, что нет. И это при том, что война эта еще не закончена, о чем красноречиво свидетельствуют событиях двухлетней давности - четырехдневная апрельская война.

Как видим, на Солженицина эти персонажи явно не тянут. Так, может, сравним их с Львом Давидовичем Троцким - этим ярым революционером, не раз за свою бурную жизнь оказывавшимся в политической ссылке? Понимаю всю комичность самой идеи сравнивать несравнимое, но все же давайте укажем на некоторые моменты из биографии того, кто в реальности был политическим эмигрантом и революционером.

Начнем с того, что в 1904 году увидела свет брошюра Троцкого "Наши политические задачи" - ответ на работу Владимира Ленина "Шаг вперед, два шага назад". Это была первая относительно крупная работа Троцкого. Вы представляете себе наших "героев" в роли полемистов, авторов такого рода трудов?! Вы представляете себе этого коллективного ордухана в роли издателя не газеты даже, а сайта, который бы завоевал признание в Европе качеством публикуемой там аналитики?! Стиль, формат, язык и "политическое послание" издаваемой Троцким газеты "Правда. Рабочая газета" получили в начале XX века значительную поддержку.

Кроме того, в 1912-1913 годах Троцкий написал серию статей о Балканских войнах, во время которых он находился в зоне боевых действий в роли военного корреспондента газеты "Киевская мысль". Так вот материалы Троцкого вошли в выпущенный уже в 1913 году сборник статей зарубежных журналистов о событиях Первой Балканской войны; в дальнейшем корреспонденции революционера, которые оценивались как "классика антивоенного журнализма" и пример "блестящей журналистики" вообще, стали рассматриваться в самой Болгарии в качестве одного из немаловажных источников информации о событиях того времени, не потерявшего своей актуальности и в XXI веке. Способны ли на нечто подобное все эти ордуханы, даже при обильном финансировании "Гуськи"?! Смешной вопрос, согласен.

Ну и последнее. В начале августа 1936 года Троцкий закончил работу над книгой "Преданная революция", в которой он назвал происходящее в Советском Союзе "сталинским термидором". Сталина Троцкий обвинял в бонапартизме. Готов побиться об заклад, что ни Ордухан, ни Турал, ни, ясное дело, "Гуська", не просто не в состоянии осилить осмысление этих книг, но и слов таких не знают - термидор и бонапартизм.

Они знают совсем иные слова и словосочетания, коими и сыплют в социальных сетях и в ходе очередных своих акций, количество которых никогда не перерастет в качество того, что выдают в итоге эти господа. Потому, что их реальный уровень позволяет претендовать на сомнительные лавры не диссидентов и политэмигрантов, а одного известного булгаковского персонажа, который в итоге стал тем, кем был до того, как был подобран профессором Преображенским.

Акпер Гасанов