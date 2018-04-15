Слет «Соловьев-разбойников»: заученная роль «радикалов»-неудачников - ПОДРОБНОСТИ

Помню годы школьные, прекрасные. Каждый понедельник нас, учеников, самых разных классов школы номер 160, приходивших в группу продленного дня, отправляли в кинотеатр "Знание". Репертуар там был до отчаяния однообразный. В итоге по многу раз нам приходилось смотреть одни и те же мультфильмы и кинофильмы. Пытка фильмом "Мирия, Мирабелла" привела к тому, что "продленковцы" заучили многие песни из него.

Заучили школьники и многие фразы героев иных кинофильмов. Например, советского фильма-сказки "Там, на неведомых дорожках". "А мне опять зуб выбили!", шутили потом "продленковцы", насмотревшиеся этой кинокартины, пародируя Соловья-разбойника, которого блестяще сыграл недавно ушедший в мир иной Олег Анофриев. "Соловушка", как известно, постоянно требовал, чтобы ему вставили обязательно золотой зуб, иначе, мол, засмеют. И постоянно ему этот зуб выбивали. Такая вот грустная у него была судьба.

Лидеры азербайджанской оппозиции, в шутку называемой "радикальной", также весьма утомили уже своими постоянными стенаниями и жалобами. Они, как коллективный Соловей-разбойник, давно уже требуют к себе столь же трепетного отношения со стороны определенных сил на Западе. Зубов золотых, правда, не алчут. Их сердце согревают иные проявления заботы - те, что в бумажной форме можно получать, да чтобы бумажки были зеленого цвета, с цифрой 100 да с портретом Бенджамина Франклина.

В рамках борьбы за пополнение собственной коллекции этих заветных зеленых бумажек лидеры Национального совета демократических сил (НСДС) и объявили, что в субботу на стадионе "Мехсул" пройдет то, что они грозно именуют митингом. В реальности же традиционную встречу приблизительно одних и тех же лиц в одинаково небольшом, в пределах трех-пяти тысяч человек, составе правильнее было бы называть своеобразной формой периодического напоминания о самом факте своего существования со стороны "радикалов".

Формально, темы этих сходок могут быть разными. Но их смысл до смешного напоминает скулеж упомянутого выше Соловья-разбойника по поводу очередной потери зуба. Так было, есть и так будет всегда, в том числе и в предстоящую субботу. При этом, формально, "радикалы" на сей раз будут опротестовывать итоги внеочередных президентских выборов, блестящую победу на которых одержал действующий глава государства Ильхам Алиев.

Несложно предположить, что все местные Соловушки будут апеллировать к скандальным отчетам группы международных наблюдателей - БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ - которые в четверг огласили свои предварительные выводы по итогам работы краткосрочных и долгосрочных миссий. Собственно, ничего иного и ждать ведь не стоило. Ни от указанных выше наблюдателей, ни от "радикалов". Они ведь в одной связке работают, одни цели преследуют. И одинаково бодро игнорируют выбор подавляющего большинства граждан Азербайджана, пытаясь навязать огромному большинству мнение угрюмого и озлобленного меньшинства.

Заточенные на реализацию этой бессмысленной затеи игнорируют объективную реальность - цифры реальных экономических достижений Азербайджана за годы президентства Ильхама Алиева, превращение нашей страны в самое мощное государство Южного Кавказа, которое продолжает политику изоляции Армении от всех региональных проектов и проводит действительно независимую внешнеполитическую линию.

Они игнорируют итоги апрельской четырехдневной войны, в результате которой наша армия освободила 2000 гектаров оккупированных территорий. Они не замечают очень многого - от роста валютных запасов Азербайджана до роста инвестиций в экономику нашей страны. Они все видят в традиционном для себя черном свете. Это их право. Но нельзя позволять этой лжи, ненависти, глупости опровергать существующие реалии, плевать на выбор подавляющего большинства граждан Азербайджана.

Нельзя игнорировать мнение огромного числа иных наблюдателей на нынешних выборах, которые дали им самую высокую оценку. Нельзя потому, что среди них были наблюдатели из самых разных стран мира, включая те, что имеют репутацию самых демократических. Кроме того, ведь выборы признали прозрачными и демократичными депутаты парламентов разных стран мира, политики.

Наконец, президенты самых разных государств мира поздравили Ильхама Алиева с победой на президентских выборах. Это тоже не в счет?!

Согласитесь, что смешно будет слышать такого рода речи. Хотя они обязательно прозвучат в предстоящую субботу. Ни на что иное, кроме озвучивания ожидаемой, набившей оскомину позиции, "радикалы" не способны. Это их роль, заученная раз и навсегда. Такая же, как роль постоянно жаловавшегося на выбитый зуб Соловья-разбойника из кинофильма "Там, на неведомых дорожках".

Акпер Гасанов