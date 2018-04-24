Саргсяна не спасла даже истерика на тему Карабаха - СЕПАРАТИСТЫ В ПАНИКЕ

Когда ситуация в Армении накалилась докрасна и стало ясно, что недавно назначенный премьер не удержится на посту, в оккупированном Карабахе сильно заволновались.

Глава режима Бако Саакян немедленно поскакал в Ереван, где принял участие в "тайной вечере", после которой Серж Саргсян объявил об отставке. Более того, Бако встретился с Робертом Кочаряном и даже Левоном Тер-Петросяном, что и вовсе интересно.

Такая бурная деятельность может быть связана только с серьезной обеспокоенностью карабахского сепаратиста грядущей расстановкой сил на политическом поле и возможными изменениями в позиции Еревана по Карабаху при новой власти.

Каабах уже тридцать лет является для рвущихся к власти в Ереване сил козырной картой. Кому-то повезло в этой партии больше, кому-то меньше. Пришел с нею в колоде к власти Тер-Петросян. Продержался недолго, потому что прозрел, увидел масштабы сотворенного и понял, чем это грозит Армении. И потерял власть, сдав ее карабахскому клану, который пятнадцать лет держался на плаву, активно и умело разыгрывая карабахскую карту.

Но карта картой, а кушать хочется. И Бако испугался, забеспокоился, что гражданам Армении в один прекрасный день очень захочется кушать. Так сильно, что они забудут о захваченных ими чужих землях. И приехал, чтобы напомнить о себе и разузнать диспозицию.

И попал как раз "к обеду".

Уже который день правящая пока что верхушка изо всех сил пытается отвлечь внимание общества рассказами о грядущем наступлении Азербайджана по всему фронту. Одно видео с паническими комментариями следует за другим.

Даже понимая, что его судьба решена, Саргсян все еще пытался подкидывать общественности карабахскую карту в своих речах и заявлениях. Не помогло. Остановить охваченную гневом толпу предупреждением о некой "дестабилизации на границах", "азербайджанских провокациях" и происках "темных соседей" не удалось. Об "ужасных последствиях" акций протеста высказывался и сам Бако Саакян. Последствия действительно были ужасными, но только для самого режима.

И все же, режим до последнего не терял надежды разыграть карабахскую карту заново, как в старые добрые времена, когда общество готово было проглотить любую наживку.

Так, пару дней назад Минобороны Армении распространило дезинформацию о якобы стягивании Азербайджаном сил на линию соприкосновения. Было даже представлено смонтированное видео. Цель провокации вполне очевидна - убедить армянское общество в том, что "вы тут митингуете, а они там Карабах забирают".

"Дестабилизация обстановки в Армении открывает прямой путь к действиям со стороны противника", - в отчаянии твердил на встрече с журналистами министр обороны Виген Саркисян. Противник, дескать, "ежесекундно следит за событиями, происходящими в Армении", и внутренняя дестабилизация открывает прямой путь и все такое.

Рвал на себе волосы глава МИД Эдвард Налбандян. Мол, "международное сообщество, в первую очередь, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, должны предпринять соответствующие усилия, направленные на сдерживание Баку, вывод азербайджанской военной техники, артиллерии и вооруженных сил с передовой линии".

Поддались армянской истерике и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сделавшие, между прочим, немало для сохранения статус-кво в зоне конфликта и усиления напряженности между сторонами. Правда, заявление получилось не в адрес Баку, как хотели в Ереване. Сопреды призывают обе стороны предпринять незамедлительные меры для деэскалации ситуации и отвода тяжелой техники.

Министерство обороны Азербайджана дало на все эти обвинения четкий ответ, назвав распространенное армянской прессой видео о якобы скоплении живой силы и военной техники азербайджанской армии на линии соприкосновения войск очередной провокацией и подлоге. А вчера оборонное ведомство Азербайджана дополнило свою позицию, в свою очередь обвинив армянскую сторону в попытках обострения ситуации на линии соприкосновения войск.

В свою очередь МИД Азербайджана выступил с заявлением, в котором подчеркивается, что после ухода из власти военного режима диктатуры, возглавляемой Сержем Саргсяном, Азербайджан надеется на то, что к власти в Армении придут здравомыслящие политические силы. И с этими силами азербайджанская сторона готова вести переговоры.

Появятся ли у власти в Армении здравомыслящие политики или все так и ограничится дешевым популизмом - прояснится в ближайшие недели. Пока же, к сожалению, признаков здравомыслия не наблюдается.

Впрочем, надежда умирает последней.

Зульфугар Ибрагимов