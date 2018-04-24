Никол Пашинян может повторить ошибку Саргсяна - ПОДРОБНОСТИ

Переход временной власти в Армении - согласно конституции - в руки первого вице-премьера Карена Карапетяна это вовсе не конец, а только начало затяжного кризиса. Изгнавшая вчера Сержа Саргсяна оппозиция не собирается на этом останавливаться, а намерена очистить верхушку власти от пока еще правящей Республиканской партии вообще. Пощады не будет никому.

Уже ясно, что внеочередные парламентские выборы неизбежны. Ясно также, что по их итогам РПА не только потеряет большинство, но может не пройти в парламент вообще. Что ж поделать, революция...

В среду лидер протестов Никол Пашинян встретится с главой временного правительства Кареном Карапетяном, чтобы обсудить "мирную передачу власти в стране". Так что игра еще не окончена и облюбовавшие улицы и площади столицы для круглосуточных бдений граждане могут пока не расходиться.

В первую очередь, как заявил вчера на митинге Пашинян, народ выдвинет своего кандидата в премьеры и парламент в своем нынешнем составе его изберет. Затем будет назначено временное правительство, а потом, в сжатые сроки, будут проведены внеочередные выборы в парламент.

"Если Серж Саргсян и РПА надеются, что в результате всего создадут ситуацию, при которой будут осуществлять теневое управление, я призываю всех забыть об этом. Народ победил, эта победа должна быть принята без предусловий", - сказал Пашинян, отрезав противнику все пути.

Он также призвал олигархов не спешить вывозить капиталы из Армении, так как вендетты не будет. "Начиная с этого момента, в Армении должна воцариться атмосфера братства, равенства, справедливости, национального единения... Это должно быть свободное и счастливое государство. Граждане РА должны быть свободны, счастливы и благополучны. Я убежден, что очень свободная и счастливая Армении станет реальностью"...

Да глава армянской оппозиции, оказывается, романтик и фантазер. Тем тяжелее ему будет переживать разочарование, которое непременно последует. Нет сомнений, что премьер-министром, выдвинутым народом, будет именно он. Вряд ли это будет Карапетян. Выдвинут будет именно Пашинян, и парламент как миленький его утвердит, большинством или меньшинством голосов, или даже через бойкот парламентского большинства - не важно. Но он будет утвержден. Вот тогда все и начнется. Пашинян рассчитывает, как заявляет он сам, повести Армению по пути Грузии и Украины, то есть избавиться от российского влияния, от российской военной базы, не учитывая реалий и забыв о подлинной истории образования, называемого Арменией. Он также обещает людям манну небесную, не считаясь с наличием карабахского конфликта и изолированностью своей страны. Заниматься прожектерством, не учитывая оккупации территорий соседней страны и фактического состояния войны с ней - это была большая ошибка режима Саргсяна. Теперь на те же грабли собирается наступить Пашинян, и эта ошибка может обойтись ему и народному движению очень дорого.

В таких делах, как государственное управление, нельзя быть утопистом и романтиком. Нужно быть реалистом и определиться, чего же ты хочешь на самом деле - власти или спасания Армении. Карабахский козырь может помочь удержать власть, но он никак не способен решить проблем страны, наоборот, он их приумножает и делает неразрешимыми.

Что же касается олигархов, то остановить вывод ими капиталов из Армении вряд ли удастся. С позволения сказать, раскулачивание и экспроприация экспроприаторов неизбежны. Не для того делаются революции, чтобы владельцы капиталов продолжали ими спокойно владеть, а безденежные граждане продолжали смотреть и облизываться. Так что "национализация" неизбежна. Хотя бы потому, что нажиты капиталы и непомерные блага незаконным путем, и если народ не пойдет громить предприятие какого-нибудь Самвела Алексаняна или объекты, например, Рубена Айрапетяна с топорами, то это вовсе не значит, что указанные предприниматели будут продолжать безоблачно вести незаконную теневую деятельность. А к криминальному олигарху Айрапетяну вообще у общественности скопилась масса вопросов еще со времен зверского убийства охранниками принадлежащего ему ресторана военного врача в 2012 году.

Если преступники, разграбившие Армению, будут продолжать спокойно жировать, тогда непонятно, для чего все это было нужно. Формула "все люди братья" тут не подходит, иначе голодный и надеющийся на лучшую жизнь народ тебя не поймет. Ведь каждый из продолжающих праздновать победу над Саргсяном граждан ждет, что если не сегодня, то завтра его жизнь изменится к лучшему, в первую очередь в смысле материальном.

Господину Пашиняну, если уж взялся спасать Армению, нужно оставить романтизм и не заниматься утопиями, а взглянуть правде в глаза. Мало покрасоваться на митингах, прогнать пророссийского Саргсяна и понравиться Европе. Европа далеко, а Азербайджан, он близко, и только хорошие отношения с ним могут помочь желающему перемен Пашиняну осуществить задуманное.

P.S. Никол Пашинян является давним и последовательным недругом Республиканской партии. В феврале-марте 2008 года, будучи главредом издания "Айкакан жаманак" он руководил митингами в поддержку Левона Тер-Петросяна. После событий 1 марта был объявлен в розыск, арестован и приговорен к 7 годам лишения свободы, в 2011 помилован, а через год избран в парламент. По общему мнению экспертных кругов, правящий клан недооценил этого политика и не видел в нем серьезного противника вплоть до 13 апреля 2018 года.

Зульфугар Ибрагимов