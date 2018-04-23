Диктатор ушел - карабахский клан остался без вожака

Саргсян ушел. Принудительно-добровольно.

В этот раз удержаться у власти этому маленькому человечку с наклонностями диктатора не удалось, так как критическая масса народного недовольства властями перешла все допустимые границы. Происходившее в стране в последние десять дней показало всю степень ненависти, презрения и неуважения народа к своему руководству, к властям, к правящей партии. Дальше управлять обществом, так люто тебя ненавидящим, было бы нереально. Это понял даже карабахский сантехник Саргсян.

То, что случилось в Армении, не было неожиданностью. Этого стоило ожидать, учитывая, до какого дна доползла эта страна за четверть века своей неудачной независимости. И особенно серьезные вызовы встали перед ее государственностью за последние десять лет.

С ним, с диктатурой Саргсяна связывает армянское общество крушение всех своих надежд. Тут упускается из виду главное, принципиальное обстоятельство, которое не дает и не даст при любой власти развиваться Армении. И оно всем хорошо известно - оккупация территорий соседнего Азербайджана. От негативного влияния этого обстоятельства никуда не уйти, будет свергнут карабахский клан или нет. Оно будет преследовать любого руководителя Армении, пока в этом вопросе не начнет что-то меняться. Это на заметку и лидеру оппозиции Пашиняну, и всем другим, кто уже готовится занять вакансию.

Конечно, мы не настолько наивны, чтобы ожидать какого-то позитива в карабахском урегулировании после ухода РПА с Саргсяном во главе. Оппозиционные силы, рвущиеся сегодня к власти, неоднократно озвучивали лозунги, не оставляющие пространства для таких надежд. Карабахская тема была и остается в Армении источником политических бонусов для всех сторон, для тех, кто уже все имеет, и для тех, кто еще хочет что-то получить.

Тем не менее, все это не исключает внимания к тому факту, что карабахский клан в Армении ускоренными темпами терпит крах. За Саргсяном потянутся и другие. Полевые командиры, малообразованные и недалекие люди, в каком-то смысле въехавшие в политику на танках, сегодня пожинают плоды своего "труда". С каждым днем становится все отчетливее понимание, что армянскому обществу недостаточно воспоминаний о "победе", ему нужен элементарно хлеб и желательно - с маслом.

Какое-то время армянское общество держалось на "победных" парах, на обещаниях скорого воплощения в жизнь мифов и сказок, которых у наших соседей предостаточно. Утверждалось, что, заполучив чужие земли, армянский народ решил большую часть своих проблем и теперь остается только спокойно ждать благоденствия и полных холодильников. А также заоблачных зарплат и пенсий, что почему-то должно было быть увязано с агрессией против соседнего государства.

Терпения армянского общества в ожидании армянского рая на земле, который должен был наступить после захвата чужих территорий, хватило на двадцать пять лет. Дальше терпеть уже было невозможно. Да еще и сам Серж Саргсян, вступая в должность, открыто завил, что рая гражданам не обещает.

Карабахский клан, воцарившись в Армении, затеял с этой страной хитрую игру, бряцая своими боевыми "заслугами". Вот ведь какие герои - не оставили в Карабахе ни одного азербайджанца, "очистили", как любят выражаться в Армении, территорию от неармян. Этнические чистки и учиненные зверства только придавали брутальности облику "героев". Долгое время общество охотно участвовало в этой игре, пока ситуация не стала настолько плохой, что никакие "победы" не могут больше ее разукрасить.

Мало кто вспомнит Саргсяну его "боевые подвиги". Он ушел, волоча за собой лишь шлейф проклятий. Потому что за десять лет руководства страной он не сделал ничего, что можно было бы поставить ему в заслугу.

Уже известно, что временное правительство возглавит первый вице-премьер Карен Карапетян.

Хотя не все, конечно, так просто, как может показаться на первый взгляд. Не исключено, что народный протест стал просто орудием в чьих-то руках, кто-то в самой же властной верхушке воспользовался ситуацией, чтобы очистить себе дорогу во власть. Не исключено также руководство ситуацией из вне.

Но факт остается фактом - глава карабахского клана сдал ключи от кабинета и освободил кресло... Для кого? Это покажет время.

Зульфугар Ибрагимов