"Прощай, Вася!". Армяне ликуют в ожидании нового диктатора - ФОТО

Наблюдая за ликованием избавившейся от Сержа Саргсяна Армении невольно приходит на память сюжет из "Ералаша". Многие, наварное, его помнят. Радуясь уходу хулигана-одноклассника, класс ликует, скандируя "Прощай, Вася!". Но вскоре выясняется, что Вася был не самым худшим вариантом.

Сегодня в Армении праздник, после 11 дней протестов граждане в ожидании, что рог изобилия вот-вот начнет извергать блага на голову армянского народа. Не хотелось бы портить соседям праздник, но что-то подсказывает, что в ближайшие годы извержение благ не начнется.

Мы уже неоднократно ненавязчиво напоминали, что никакого благоденствия и развития ни при каком правителе Армении ждать не стоит. Саргсян не смог пробить изоляцию страны, в которой она оказалась в результате агрессорской политики и оккупации территорий Азербайджана. И никому другому не удастся ее пробить. В том числе празднующей сегодня победу над хунтой оппозиции. Взять Саргсяна на измор многодневными протестами можно, заставить Азербайджан смириться с оккупацией - нет. Тут не поможет никакая митинговая тактика. Никакими митингами не получится также заставить мир признать самопровозглашенное образование, созданное на оккупированных территориях Азербайджана. Никакое "демократическое правительство" не устранит того факта, что Армения - тупик региона.

Да, диаспора на первых порах поможет, вновь начнет финансировать неудачный проект под названием "Независимая Армения". Но это не будет продолжаться вечно.

Да, грабить будут меньше, но проблема в том, что грабить в этой стране уже просто нечего. Изолированная от региона, она изжила, переработала весь имеющийся ресурс. Пашинян и компания смогут дать людям обещанное только после того, как Армения перестанет тратить последнее на милитаризацию. А случится это только в том случае, если...

Ну да ладно, не будем повторяться. Да и портить людям праздник как-то не хочется, пусть порадуются... пока. Через неделю-другую все вернется в прежнее русло - серые будни, безденежье, безработица и так далее.

Рвения разрешить проблемы с соседями и спасти страну победившая оппозиция не проявляет. А значит, сегодняшнее торжество народной воли - не большее, чем небольшая рекламная пауза в ожидании нового диктатора.

Зульфугар Ибрагимов