102-летняя женщина поделилась секретами долгожительства

102-летняя Хильда Яффе из Нью-Йорка живет одна, полностью обслуживает себя сама и ведет активную социальную жизнь. Ее историей поделилось издание The Washington Post, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С 88 лет пенсионерка живет одна в высотке в одном из самых оживленных районов Манхеттена. После ухода ее мужа, она оставила прежнюю жизнь в Нью-Джерси и решила, по ее словам, "начать все заново". Хильда самостоятельно делает уборку, готовит себе. В столь почтенном возрасте она передвигается без трости и проходит ежедневно около трех тысяч шагов. Долгожительница умеет пользоваться электронной почтой, мессенджерами и регулярно общается по видеосвязи с детьми и внуками.

"Никогда не думала, что доживу до 102 лет. Я удивлена так же, как и все остальные", - шутит пенсионерка.

При этом, секретом своего долголетия женщина считает хорошее генетическое наследие, удачу, а также убеждение, что, несмотря ни на что, надо продолжать движение. Она всю жизнь придерживалась здорового питания, не курила, не употребляла алкоголь. Она старается спать по восемь часов в день и обязательно гулять. Если на улице плохая погода, то, как утверждает Хильда, она "наматывает круги по коридору".

Кроме этого, долгожительница часто посещает концерты в филармонии, состоит в книжном клубе при синагоге и волонтерит в качестве экскурсовода в библиотеке.

"Одиночество - для меня не проблема. У меня всегда есть, чем заняться", - делится американка.

На вопрос, думает ли она о будущем, пенсионерка отмечает, что старается сосредоточиться на настоящем и старается удивляться каждому отмеренному ей дню.