Культура Марокко глазами азербайджанских фотографов

Азербайджанские фотографы Джалал Кенгерли и Афсар Мирзоев показали необычную красоту Марокко.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией они поделились на своих страницах в Инстаграм.