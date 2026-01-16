Немного азербайджанских лакомств в Дюссельдорфе

Азербайджанский блогер Машди Алиев, проживающий в Дюссельдорфе (Германия), показал, что он готовит, когда семья приезжает к нему в гости.

Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.