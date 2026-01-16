https://news.day.az/popularblog/1809520.html Немного азербайджанских лакомств в Дюссельдорфе - ВИДЕО Азербайджанский блогер Машди Алиев, проживающий в Дюссельдорфе (Германия), показал, что он готовит, когда семья приезжает к нему в гости. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Немного азербайджанских лакомств в Дюссельдорфе - ВИДЕО
Азербайджанский блогер Машди Алиев, проживающий в Дюссельдорфе (Германия), показал, что он готовит, когда семья приезжает к нему в гости.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией он поделился на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре