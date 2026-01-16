https://news.day.az/popularblog/1809715.html Зимний вайб от Фидан Нур - ФОТО - ВИДЕО Фидан Нур поделилась атмосферными зимними кадрами в Instagram. Как передает Day.Az, она стоит под елями, наслаждаясь падающим снегом и спокойствием зимнего дня. Снимки передают уютный зимний вайб и уже собрали теплые отклики от подписчиков.
