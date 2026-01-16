Зимний вайб от Фидан Нур

Фидан Нур поделилась атмосферными зимними кадрами в Instagram.

Как передает Day.Az, она стоит под елями, наслаждаясь падающим снегом и спокойствием зимнего дня.

Снимки передают уютный зимний вайб и уже собрали теплые отклики от подписчиков.