Как Орхан Мустафа готовится покорять город - ВИДЕО
Орхан Мустафа поделился эффектными кадрами подготовки к ночной поездке по городу на мотоцикле.
Как передает Day.Az, в шлеме и полной байкерской экипировке он запечатлел моменты перед стартом - проверка снаряжения, уверенный взгляд и мотоцикл, готовый сорваться с места.
Атмосфера кадров передаёт предвкушение скорости и свободы, когда город засыпает, а дороги становятся его личным маршрутом.
