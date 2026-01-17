https://news.day.az/popularblog/1809938.html Терракотовая армия глазами азербайджанского гида - ВИДЕО Азербайджанский гид под никнеймом gunjafar, проживающая в Китае, впервые увидела Терракотовую армию. Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Терракотовая армия глазами азербайджанского гида - ВИДЕО
Азербайджанский гид под никнеймом gunjafar, проживающая в Китае, впервые увидела Терракотовую армию.
Как передает Day.Az, соответствующей публикацией она поделилась на своей странице в Инстаграм.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре