Клип на песню Софии Ротару "Азербайджан" продолжает набирать популярность - ВИДЕО

28 мая 2018 11:59

В Сети набираете популярность клип, снятый на песню "Азербайджан" в исполнении известной певицы, народной артистки СССР, народной артистки России Софии Ротару. Эту композицию певица впервые исполнила на фестивале "Жара", проходившем в Баку в июне прошлого года.

Отметим, что песня прозвучала на творческом вечере Софии Ротару в рамках фестиваля, посвященном ее 70-летию и 45-летию ее творческой деятельности.

"Азербайджан - это имя звезды, что упала в ладонь вод каспийских. Азербайджан как молитву шепчи и его полюби больше жизни", - поет артистка.

Нажмите на видео для просмотра:
В сети набирает популярность клип на песню Ротару

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az