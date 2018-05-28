Клип на песню Софии Ротару "Азербайджан" продолжает набирать популярность - ВИДЕО

В Сети набираете популярность клип, снятый на песню "Азербайджан" в исполнении известной певицы, народной артистки СССР, народной артистки России Софии Ротару. Эту композицию певица впервые исполнила на фестивале "Жара", проходившем в Баку в июне прошлого года.

Отметим, что песня прозвучала на творческом вечере Софии Ротару в рамках фестиваля, посвященном ее 70-летию и 45-летию ее творческой деятельности.

"Азербайджан - это имя звезды, что упала в ладонь вод каспийских. Азербайджан как молитву шепчи и его полюби больше жизни", - поет артистка.

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